Le segment de la voiture électrique est occupé par de plus en plus de représentants en France. Faisons le point sur les forces en présence en 2020, de Tesla à Renault, en passant par Audi, Porsche ou encore Nissan.

En 2018 et en 2019, les constructeurs ont multiplié les annonces concernant l’électrification de leur catalogue. Aujourd’hui, le marché français commence sérieusement à ressembler à quelque chose, avec du choix en termes de modèles, de catégories et de prix. Si bien qu’il y a matière à se creuser la tête au moment de craquer. Pour vous aider à y voir plus clair, on a décidé de répertorier toutes les voitures électriques disponibles en 2020 — une liste qui ne cessera d’évoluer avec le temps.

On rappelle une information essentielle : depuis le 1er janvier 2020, la grille du bonus écologique a évolué. Désormais, la prime s’élève à 6 000 euros pour les voitures à moins de 45 000 euros. Elle tombe à 3 000 euros pour celles dont le tarif est compris entre 45 000 et 60 000 euros. Au-delà, il n’y a plus aucune aide gouvernementale.

Renault

Renault est présent sur le segment de l’électrique depuis déjà un petit moment. Et sa Zoé est sans aucun doute la voiture que l’on croise le plus en France. Il faut dire que le constructeur français ne cesse de peaufiner son porte-étendard, en améliorant ses performances et son autonomie. On notera que la firme a longtemps refusé de vendre la batterie, privilégiant la location. Aujourd’hui, on a le choix entre les deux options.

Renault Zoé

En France, la reine de l’électrique se nomme la Zoé. En 2019, selon les chiffres fournis par Avere le 9 janvier 2020, Renault en a vendu 18 817 exemplaires — ce qui représente une part de marché de 44 % en termes d’immatriculations. La même année, elle a reçu un nouveau look.

Autonomie : 395 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 23 900 euros (hors location/achat de la batterie)

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Notre essai

Renault Twizy

La Twizy est un tout petit véhicule à mi-chemin entre le scooter et l’automobile.

Autonomie : NC

Prix : à partir de 10 000 euros

Bonus écologique : oui (1 000 euros)

Renault Kangoo Z.E.

Le Renault Kango Z.E. est un utilitaire propre. On a l’habitude d’en voir habillé de jaune, conduit par les employés de La Poste.

Autonomie : 260 km (NEDC)

Prix : à partir de 28 080 euros (hors location/achat de la batterie)

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Peugeot

Peugeot a fait montre de patience avant de se lancer — vraiment — dans le 100 % électrique alors qu’il écrase les ventes dans plusieurs segments en France avec des best-sellers (la 208 par exemple). Aujourd’hui, le catalogue du constructeur comprend aussi des hybrides, sachant que la stratégie se définit comme suit : l’électrique pour les petits modèles et l’hybride pour les plus gros. Peugeot vise une électrification à 100 % en 2023.

Peugeot e-208

En concurrence avec la Clio, la 208 fait chaque année partie des meilleures ventes en France (c’est encore le cas en 2019). Pour la dernière génération, elle s’offre une déclinaison électrique, basée sur la plateforme E-CMP.

Autonomie : 340 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 32 100 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Peugeot e-2008

La 2008 n’est autre que la déclinaison SUV de la 208.

Autonomie : 320 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 37 900 euros

Bonus écologique : oui (jusqu’à 6 000 euros)

Notre essai

Nissan

Nissan est l’un des précurseurs en matière de mobilité propre, avec des premières Leaf lancées dès fin 2010 dans certains pays. Pour le moment, l’entreprise se concentre essentiellement sur ce véhicule, dont la deuxième génération est beaucoup plus aboutie. Elle cherche également des moyens intelligents de réutiliser les batteries usagées.

Nissan Leaf

La Nissan Leaf, meilleure vente en Europe en 2018 sur le segment électrique, en est déjà à sa deuxième génération. Elle est d’ailleurs beaucoup plus jolie désormais.

Autonomie : 270 ou 385 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 35 400 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Notre essai

Hyundai

Hyundai est à la pointe en matière de voitures propres. Outre le 100 % électrique, il travaille en parallèle sur les moteurs fonctionnant à l’hydrogène. Autre bonne nouvelle : Hyundai a rejoint le réseau Ionity en 2019 (réseau de bornes ultra rapides).

Hyundai Kona

Pour son premier SUV 100 % électrique, Hyundai a choisi de miser sur son Kona, déjà disponible en versions thermiques. Le constructeur coréen vise sur un rapport autonomie/prix imbattable.

Autonomie : 289 ou 449 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 34 900 euros

Bonus écologique : oui (jusqu’à 6 000 euros)

Hyundai Ioniq

La berline Ioniq, elle, n’existe qu’en version électrifiée (hybride ou 100 % électrique). En 2019, elle a reçu un restylage, avec notamment une nouvelle calandre plus travaillée.

Autonomie : 311 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 34 900 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Kia

Connu pour ses garanties hors norme (7 ans ou 150 000 kilomètres), Kia est un constructeur sud-coréen qui est déjà bien présent sur le segment 100 % électrique. Son credo ? Miser sur l’autonomie.

Kia e-Niro

Appartenant au même groupe que Hyundai, Kia opte pour la même politique : la déclinaison de véhicules existants. Concernant le crossover familial e-Niro, vous avez forcément vu la publicité avec… Robert De Niro.

Autonomie : 289 ou 455 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 37 000 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Kia e-Soul

Design audacieux pour ce SUV qui mise sur l’autonomie pour convaincre.

Autonomie : 276 ou 452 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 37 300 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Volkswagen

Si Volkswagen commercialise des voitures 100 % électriques depuis un petit moment, la seconde va clairement être enclenchée avec la gamme ID.. Écornée par l’affaire du dieselgate, encore évoqué aujourd’hui, l’image doit être redorée une bonne fois pour toutes. Grâce à sa plateforme modulaire MEB, utilisée par d’autres, Volkswagen a déjà un calendrier de sorties bien rempli.

Volkswagen ID.3

La ID.3 n’est autre que la première représentante grand public de la gamme ID de Volkswagen, articulée autour de sa plateforme de développement modulaire MEB. Elle est aussi le vrai premier pas dans la mobilité électrique pour Volkswagen.

Autonomie : jusqu’à 420 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : N.C.

Bonus écologique : oui (jusqu’à 6 000 euros)

Volkwagen e-up ! 2.0

La e-up ! 2.0 représente le point d’entrée vers l’électrique chez Volkswagen. Il s’agit d’un modèle ultra compact taillé pour les milieux urbains.

Autonomie : 240 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 23 440 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Volkwagen e-Golf

La Golf est la voiture inimitable de Volkswagen. Elle est disponible en électrique, même si on ne la conseillera pas.

Autonomie : 300 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 34 185 euros

Bonus écologique : oui (jusqu’à 6 000 euros)

Seat

Intégré au Groupe Volkswagen, Seat commence par le pied de gamme avec sa Mii. Mais les ambitions sont bel et bien là puisque deux concepts plus atypiques ont été montrés. Sans compter que la marque sportive Cupra y est elle aussi allée de son prototype.

Seat Mii electric

Pour son entrée en lice, Seat a décidé de tuer les versions thermiques de sa compacte Mii pour les remplacer par un modèle électrique. Au regard de son format, elle est taillée pour la ville.

Autonomie : 260 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 21 920 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Opel

Racheté par le Groupe PSA, Opel s’est mis à l’électrique en même temps que Peugeot.

Opel Corsa-e

Pour la sixième génération de sa Corsa, Opel a décidé de cocher la case électrique. À noter qu’elle partage beaucoup avec la e-208 — d’où l’autonomie proche.

Autonomie : 337 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 30 650 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Nos premières impressions

Citroën

Contrairement à Peugeot, Citroën n’a pas encore son fer de lance pour le 100 % électrique — malgré trois voitures inscrites dans la gamme. On attend donc la manière avec laquelle la plateforme modulaire eCMP va être utilisée par le constructeur.

Citroën C-Zéro

Citroën utilise surtout la C-Zéro pour le service d’autopartage du groupe Peugeot, baptisé Free2Move.

Autonomie : 150 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 26 900 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Citroën E-Méhari

Relecture de l’iconique Méhari — voiture de plein air –, l’E-Méhari assume son design atypique et cabriolet. On vous défie d’en croiser.

Autonomie : 195 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 25 500 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Citroën E-Berlingo

La familiale par Citroën, ici en déclinaison électrique. Il s’agit d’un autre modèle mythique de Citroën revu.

Autonomie : 170 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 31 450 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

DS

À l’inverse, DS Automobiles, ex-ligne haute de gamme de Peugeot, n’hésite pas à se frotter aux marques luxueuses du marché.

DS 3 Crossback e-tense

Marque de luxe du groupe PSA, DS a choisi de lancer une nouvelle catégorie : celle des SUV compacts premium. En attendant le Model Y de Tesla.

Autonomie : 320 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 39 100 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Notre essai

Ford

Attentiste comme tant d’autre, Ford attend certainement la commercialisation de ses pickups électriques pour percer — une niche en France, un gros segment aux États-Unis. Chez nous, il faudrait sans aucun doute une Fiesta pour remporter les suffrages.

Ford Mustang Mach-E

Le Mach-E s’inspire de la Mustang pour s’apparenter à un SUV à l’emphase sportive assumée. On aime déjà son look très musclé, en témoigne son museau anguleux.

Autonomie : 450 ou 600 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 48 990 euros

Bonus écologique : oui (jusqu’à 3 000 euros)

Honda

Honda rivalise de prudence, encore, pour l’électrique. Ainsi, sa deuxième voiture ne sera pas officialisée avant 2022. Pour patienter, il faut se contenter de la Honda et des hybrides.

Honda e

Si elle fait penser au personnage Eve du film d’animation Wall-E, la Honda e est surtout une citadine à l’autonomie juste.

Autonomie : 200 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 35 060 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Volvo

Volvo a inauguré sa gamme électrifiée Recharge fin 2019. Le constructeur suédois a logiquement opté pour un… SUV.

Volvo XC40 Recharge

Le Volvo XC40 n’est autre que la première voiture embarquant le système d’exploitation Android. De quoi vite retrouver ses marques pour les connaisseurs de l’écosystème Google.

Autonomie : 400 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : NC

Bonus écologique : NC

BMW

BMW est présent sur le marché électrique grâce à sa i3. Mais le constructeur allemand compte inaugurer la cinquième génération de sa technologie iDrive avec un catalogue varié : iX3, i4 et iNEXT. D’ici 2023, BMW mise sur 25 voitures électrifiées, ce qui comprend également les hybrides rechargeables.

BMW i3

En attendant d’inonder le marché avec plusieurs voitures électriques, BMW s’en remet à la i3, lancé en 2013. Comme la Zoé, elle a reçu des améliorations et n’a jamais proposé autant d’autonomie. Elle s’est même débarrassée de sa version Rex, équipée d’un petit moteur thermique faisant office de générateur pour prolonger l’autonomie.

Autonomie : 285 ou 310 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 39 950 euros

Bonus écologique : oui (jusqu’à 6 000 euros)

Mini

Encore une marque taillée pour l’électrique au regard du format de ses voitures iconiques. Mini a attendu que BMW, groupe auquel il appartient, mette un gros coup d’accélérateur pour dévoiler son premier modèle. Et les férus ne seront pas dépaysés, bien au contraire.

Mini Electric

Mini ne s’est pas foulée pour sa première voiture 100 % électrique. Elle a pris une Cooper S, dont elle reprend aussi l’argument sportif avec quatre modes de conduite (dont un sport). Gare à l’autonomie, néanmoins.

Autonomie : 270 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 37 600 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Audi

Drôle de nom que l’e-tron. C’est pourtant celui choisi par Audi pour se lancer dans l’électrique (oublions la R8 hors de prix). Le programme est d’ores et déjà copieux : un SUV, un SUV coupé, un SUV compact et une GT. Comme tant d’autres, Audi attaque d’abord par le haut du panier.

Audi e-tron

Audi ne pouvait pas faire plus classique avec cet e-tron dont le nom ne cesse de faire sourire. Dans sa catégorie, il doit rivaliser avec des concurrents mieux lotis en termes d’autonomie.

Autonomie : 336 ou 436 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 72 300 euros

Bonus écologique : non

Audi e-tron Sportback

Audi a vite décliné son e-tron en version Sportback, soit avec une silhouette coupée. La calandre signature est préservée.

Autonomie : 347 ou 446 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 76 150 euros

Bonus écologique : non

Mercedes

Bien avant l’EQC préfigurant une toute nouvelle gamme de véhicules 100 % électrique, Mercedes avait tenté le coup avec un Classe B (vite abandonné). Autant dire que le virage démarre vraiment avec le EQC, un imposant SUV — un classique des firmes allemandes.

Mercedes EQC

Comme Tesla, Jaguar et Audi, Mercedes a choisi le gros SUV premium comme premier segment électrique. En résulte cet EQC au design qui en impose, dans tous les sens du terme.

Autonomie : 414 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 79 250 euros

Bonus écologique : non

Notre essai

Jaguar

Jaguar est quelque peu sorti de nulle part avec son excellent I-Pace, devançant les Allemands qui étaient attendus sur le terrain des SUV premium. Et force est de reconnaître que c’est une vraie réussite pour celles et ceux qui n’aimeraient pas le Model X de Tesla.

Jaguar I-Pace

Le Jaguar I-Pace est l’un de nos véhicules 100 % électriques favoris — à la fois très joli et évolutif (il a récemment reçu une mise à jour améliorant son autonomie).

Autonomie : 470 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 79 990 euros

Bonus écologique : non

Notre essai

Smart

Smart ne veut plus entendre parler des moteurs thermiques. C’est pourquoi la marque du groupe Daimler s’est greffée sur la gamme EQ de Mercedes. Ses citadines au format riquiqui épousent parfaitement la mobilité électrique taillée pour les villes.

Smart EQ fortwo

Avec ses mensurations riquiqui, son confort préservé et sa conduite idéale, la Smart EQ fortwo est la voiture idéale pour la mobilité électrique en milieu urbain.

Autonomie : 159 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 26 500 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Notre essai

Smart EQ fortwo cabrio

La EQ fortwo, mais en version cabriolet.

Autonomie : 157 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 29 800 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Smart EQ fortfour

La EQ fortwo, mais en version quatre places.

Autonomie : 153 kilomètres (cycle NEDC)

Prix : à partir de 27 350 euros

Bonus écologique : oui (6 000 euros)

Porsche

Débarrassé du diesel, Porsche croit fort au potentiel de l’électrique et prévoit déjà un après-Taycan — son premier modèle qui plaît beaucoup. Bien évidemment, on parle ici d’un constructeur prestigieux qui propose des voitures inabordables pour le commun des mortels.

Porsche Taycan

Pendant de longs mois, Porsche n’a cessé de teaser sa Taycan, version commerciale de son prototype Mission E. On peut dire que le jeu en valait la chandelle.

Autonomie : jusqu’à 450 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 108 632 euros

Bonus écologique : non

Tesla

Tesla ne vend que des voitures électriques et présente des avancées que les autres n’ont pas (encore). On pense à l’efficience des batteries ou encore aux mises à jour répétées qui ne cessent d’améliorer les performances et ajouter des fonctionnalités. Pour le moment, Tesla peine toujours à rentrer dans ses frais mais, petit à petit, il devient un acteur qui compte.

À lire : Notre guide du catalogue Tesla

Tesla Model 3

La Model 3 est le porte-étendard de Tesla, la voiture qui promet la rentabilité à son constructeur avant-gardiste. C’est surtout une berline compacte premium très en avance.

Autonomie : jusqu’à 560 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 49 600 euros

Bonus écologique : oui (jusqu’à 3 000 euros)

Notre essai

Tesla Model S

Nantie de mensurations importantes, la Model S est, en quelque sorte, le modèle signature de Tesla. Celle par qui tout a vraiment commencé. Depuis son lancement, elle a changé de museau.

Autonomie : jusqu’à 610 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 91 000 euros

Bonus écologique : non

Notre essai

Tesla Model X

Le gros SUV de Tesla. Il se distingue par ses portes arrière dotées d’une ouverture en élytre.

Autonomie : jusqu’à 507 kilomètres (cycle WLTP)

Prix : à partir de 96 700 euros

Bonus écologique : non

Notre essai

