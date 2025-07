Lecture Zen Résumer l'article

Livraisons en hausse légère au second trimestre 2025, mais du stock qui s’accumule… Les soutiens de la marque Tesla se réjouissent des quelques chiffres positifs, mais tout n’est pas vraiment rose.

Tesla a publié le 2 juillet ses chiffres de production et de livraison pour le deuxième trimestre 2025. Et comme souvent avec la marque, l’analyse de ces données dépend de l’angle sous lequel on les regarde. Si l’on veut voir un verre à moitié plein, Tesla est en pleine reprise après un passage à vide, ce qui arrive à tous les constructeurs. Mais à y regarder de plus près, la dynamique est loin d’être euphorique.

Après avoir promis des croissances inatteignables, Elon Musk va devoir trouver autre chose que ses activités annexes, encore au stade embryonnaire, pour sauver la face. Tesla est dans le dur, et il va falloir agir rapidement pour redresser la barre. Face à la situation actuelle, cela pourrait hélas passer par des licenciements massifs comme Tesla l’a déjà fait par le passé, pour rééquilibrer les comptes rapidement.

Un trimestre à double lecture chez Tesla

D’un côté, les soutiens de l’entreprise se félicitent : avec 384 122 véhicules livrés, Tesla a atteint l’objectif fixé de 385 000 livraisons pour le trimestre. Cela dépasse même les attentes de certains analystes, qui tablaient sur des volumes de livraison moindres à l’échelle mondiale. D’ailleurs, les marchés ont apprécié : l’action Tesla a grimpé de plus de 5 % en bourse dans la foulée de cette annonce.

Tout repose sur le renouveau du Tesla Model Y (2025). // Source : Tesla

Néanmoins, l’action Tesla ne réagit depuis un moment plus de manière rationnelle. Le moindre petit détail positif entraîne une hausse de l’action, même lorsqu’il y a peu d’éléments pour se réjouir. La prochaine conférence au sujet des résultats, qui aura lieu le 23 juillet, sera d’ailleurs intéressante à suivre, de même que ses effets sur le cours de l’action.

Certes, le constructeur américain a plus produit et livré qu’au premier trimestre, mais le volume accuse quand même un recul de 13,5 % par rapport à l’an dernier : 444 000 au deuxième trimestre 2024, qui était déjà en recul par rapport à 2023 (466 000 unités).

Années Livraisons Tesla au 2e trimestre 2023 466 140 2024 443 956 2025 384 122

La forte pression concurrentielle et les incertitudes politiques ont certes pesé sur ce résultat. Mais, la direction de Tesla a aussi une énorme part de responsabilité dans ce bilan en demi-teinte pour l’entreprise, qui promettait des croissances exponentielles. Fin 2024, Elon Musk promettait encore 20 à 30 % de croissance pour 2025. Il va falloir carburer fort durant le second semestre pour réussir cela. Et puis n’oublions pas qu’en 2022, l’homme se voyait déjà vendre plus de 20 millions de véhicules d’ici à 2030, une promesse certainement mise au placard depuis.

Une production qui dépasse la demande

Le chiffre le plus préoccupant, ce n’est pas la baisse des livraisons, mais l’écart qui se creuse entre production et ventes : 410 244 voitures produites, contre 384 122 livrées. Soit plus de 26 000 véhicules en stock – exactement comme au premier trimestre.

Le stock de Tesla continue d’augmenter. // Source : Tesla

Le stock augmente et ce n’est jamais bon pour les constructeurs. Tesla a longtemps eu l’habitude de vendre tout ce qu’il produisait, voire plus. Depuis 2022, et les nouveaux records de production, la situation a un peu changé. Quoiqu’il en soit, ce décalage entre production et livraisons pourrait signaler un ralentissement de la demande, surtout dans une phase de renouvellement de son best-seller Model Y. Malgré les baisses de prix, les offres commerciales répétées et les renouvellements de ses modèles, le constructeur semble avoir de plus en plus de mal à liquider les véhicules déjà produits.

Elon Musk a beau évoquer des perturbations logistiques, certains analystes y voient plutôt le signe d’un essoufflement structurel. Le Model Y, malgré son restylage, pourrait avoir atteint un plateau, et les Model 3, S et X peinent à convaincre face à une concurrence (chinoise et européenne) de plus en plus affûtée. Ce stock sera à surveiller pendant les prochains mois.

Objectif 1 million, sinon rien

Pour atteindre son objectif annuel sans accuser de lourdes pertes, Tesla devra livrer plus d’un million de véhicules pendant les 6 prochains mois. Autant dire un défi de taille, même pour Tesla. Il va être difficile de ne pas afficher des chiffres en net recul à la fin de l’année, ce qui fera forcément les choux gras des médias, mais ce qui est de bonne guerre après avoir promis la lune.

Année / Période Production (véhicules) Livraisons (véhicules) 2021 930 422 936 222 2022 1 369 611 1 313 851 2023 1 845 985 1 808 581 2024 1 773 443 1 789 226 1er semestre 2025 772 859 720 803

Pour y arriver, il faudra un lancement réussi des versions plus « abordables » promises par Elon Musk, initialement au premier semestre 2025, et dont on ne sait toujours rien. Il faudra surtout que Tesla retrouve la confiance de ses clients : l’image du constructeur, brouillée par les prises de position politiques de son patron, reste à ce jour un caillou dans la chaussure, même s’il y a des signes de reprise.

Tesla a limité la casse, mais la dynamique reste fragile, et pour le moment tout repose presque exclusivement sur le Model Y. Les livraisons redémarrent, les marchés respirent, mais les signaux d’alerte sont bien là. Le salut de Tesla viendra peut-être de sa diversification : Robotaxis, Megapack, robot humanoïde…. Une bonne solution pour ne plus être comparé aux autres constructeurs automobiles. Mais, encore faut-il que ces nouveaux développements ne soient pas que des promesses, mais une réalité tangible.

