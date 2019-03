Tesla a un catalogue en perpétuelle évolution. Prix, options, packs, Autopilote, autonomie... : on vous aide à y voir plus clair avec ce guide complet sur les Model 3, Model S et Model X.

Depuis plusieurs années, le segment de la voiture électrique vit au rythme des annonces de Tesla, qui change très régulièrement son catalogue — c’était un vœu du constructeur pour garder tous les modèles à jour et pour tirer les prix vers le bas. La commercialisation de la Model 3 à 35 000 dollars, soit la voiture qui sort Tesla du très haut de gamme, a une nouvelle fois redistribué les cartes.

Tests WLTP et NEDC Les Model 3 sont testées pour leur autonomie avec le nouveau cycle WLTP. Les Model S et X ont été testées en cycle NEDC. Pour les comparer, il faut considérer que le WLTP est plus proche de la réalité : enlevez entre 80 et 100 km au résultat NEDC.

Disparition de modèles, changements de nom, suppression d’options, modification des équipements, révision des tarifs… D’un mois à l’autre, les gammes Model 3, Model S et Model X sont chamboulées. Et comme Tesla a décidé de supprimer ses boutiques physiques pour s’en remettre à la vente en ligne (et faire quelques économies), il est temps de clarifier ce que l’on peut vraiment acheter et, surtout, à combien. Les surprises sont au rendez-vous : saviez-vous par exemple qu’en France, une Model S toutes options ne coûtait que 30 000 € de plus qu’une Model 3 toutes options ?

Notez enfin que sur le site officiel, le configurateur de la Model 3 diffère de ceux de la Model S et du Model X, deux voitures qui sont restées sur l’ancien format, beaucoup moins ergonomique et lisible. Comme la transition est déjà effective aux États-Unis, on s’attend à une mise à jour dans les semaines à venir pour lisser et clarifier le site internet.

Les prix sont indiqués bonus déduit.

Model 3 Model 3

Versions

En Europe, la Model 3 n’a pas encore le droit à la version à 35 000 dollars (on ne connaît pas l’équivalent en euros), ni à la gamme articulée autour de six déclinaisons différentes. Comme l’entreprise l’a fait en Amérique du Nord, Tesla commercialise d’abord ses modèles les plus chers, à savoir la Model 3 quatre roues motrices avec une grosse batterie (50 300 euros) et la Model 3 Performance (61 200 euros).

Personnalisation extérieure

De série, la Model 3 est proposée en noir uni. Mais on peut opter pour une autre couleur, moyennant 1 600 euros (gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé), 2 100 euros (blanc nacré multicouche) ou 2 600 euros (rouge multicouche).

Du côté des jantes, on peut remplacer celles de 18 pouces par des Sport de 19 pouces (+ 1600 euros). La Model 3 Performance a droit à un traitement de faveur avec un pack sport gratuit incluant des jantes de 20 pouces, des freins Performance, un aileron en fibre de carbone, un pédalier en aluminium et un mode circuit. Toutes ces options sont exclusives à la Model 3 Performance et il n’est pas possible de les choisir à la carte.

Personnalisation de l’intérieur

L’habitacle de la Model 3 est bien équipé : sièges en cuir vegan chauffant, système audio haut de gamme, toit vitré et connectivité premium (pendant un an). Si le cœur vous en dit, vous pouvez passer du noir au blanc pour 1 050 euros.

Petite précision néanmoins : l’intérieur est décrit comme premium, car associé aux Model 3 les plus chères. À terme, les versions les plus abordables ne bénéficieront pas d’un tel niveau de finition (exemple : sièges en tissu et réglables à la main).

Autopilote

L’offre Autopilote se découpe aujourd’hui en deux options. La basique, facturée 3 200 euros, correspond au premier niveau d’assistance (freinage, accélération et direction dans certains cas). La deuxième, baptisée ‘capacité de conduite automatique totale’, ajoute le parking automatique, Navigate on Autopilote (option qui permet déjà de laisser la voiture conduire seule sur certains tronçons de voies rapides, de l’insertion à la sortie, aux États-Unis et bientôt en Europe) et les améliorations à venir (exemples : la conduite automatique en ville et la détection des feux et des panneaux). Elle coûte 5 300 euros et a besoin de l’option précédente pour être activée, soit une addition totale de 8 500 euros.

À noter qu’il est possible d’ajouter ces deux options après l’acquisition, moyennant 4 200 euros et 7 400 euros.

Tableau récapitulatif

Autonomie (cycle WLTP) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix (hors option, bonus déduit) Model 3 Batterie Grande Autonomie 560 km 4,7 s 233 km/h 50 300 € Model 3 Performance 530 km 3,4 s 261 km/h 61 200 €

Combien coûte la Model 3 la plus chère ? 73 350 euros pour une Model 3 Performance rouge avec intérieur blanc et les deux options Autopilote.

Model S Model S

Versions

Pendant longtemps, Tesla a différencié ses Model S avec un chiffre indiquant la capacité de la batterie. Désormais, ce n’est plus le cas et le constructeur a finalement adopté la nomenclature de la Model 3. Finies les dénominations 75D, 100D, P100D et bonjour les Model S Autonomie Standard, Grande Autonomie et Ludicrous Performance.

De série, les Model S sont des voitures quatre roues motrices avec un intérieur premium. Si vous décidez de mettre plus d’argent, c’est parce que vous voulez plus d’autonomie ou plus de performance.

Personnalisation extérieure

Du côté des couleurs, on retrouve la même palette que pour la Model 3 : du noir uni sans surcoût et la liberté de payer en plus 1 600 euros (gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé), 2 100 euros (blanc nacré multicouche) ou 2 600 euros (rouge multicouches).

Toutes les Model S sont livrées avec des jantes en argent de 19 pouces. Mais il est possible de passer à des 19 pouces en carbone pour 1 600 euros ou des 21 pouces pour 4 700 euros. À noter que la Ludicrous Performance dispose d’un petit aileron en fibre de carbone à l’arrière.

Personnalisation de l’intérieur

Dans l’habitacle, les Model S — de base — offrent le choix entre :

Intérieur noir premium, finition en bois de Frêne et garniture de toit noire (de série) ;

Intérieur noir et blanc premium, finition en bois de Frêne noir et garniture de toit noire pour 1 600 euros ;

Intérieur beige premium, finition en bois de chêne et garniture de toit beige pour 1 600 euros.

La Model S Ludicrous Performance, pour sa part, propose sans surcoût dans les deux cas :

Intérieur noir premium, finition en fibre de carbone, garniture de toit noire, sièges ventilés ;

Intérieur noir et blanc premium, finition en fibre de carbone, garniture de toit noire, sièges ventilés.

Autrement, toutes les Model S comprennent le pack d’extension premium, articulé autour d’un filtre à air, d’un système audio haut de gamme et d’équipements de commodité (sièges chauffants, volant chauffant, dégivreurs d’essuie-glace).

Autopilote

L’offre Autopilote est la même que pour la Model 3, soit un pack de base à 3 200 euros et un autre plus avancé à 5 300 euros (qui nécessite le premier pour être coché au moment de la commande).

Tableau récapitulatif

Autonomie (cycle NEDC) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix (hors option, bonus déduit) Model S Autonomie Standard 520 km 4,4 s 225 km/h 80 000 € Model S Grande Autonomie 632 km 4,3 s 250 km/h 84 000 € Model S Ludicrous Performance 613 km 2,6 s 250 km/h 92 300 €

Combien coûte la Model S la plus chère ? 108 100 euros pour une Model S Ludicrous Performance rouge avec des jantes de 21 pouces et les deux options Autopilote.

Model X Model X

Versions

Tesla a renommé ses Model X en suivant le schéma de la gamme Model 3. Et il en a profité pour réduire son nombre d’entrées à deux modèles : le Model X Grande Autonomie et le Model X Ludicrous Performance. Kilomètres ou accélération ? Simple comme bonjour.

Personnalisation extérieure

Du côté des coloris, on retrouve la même palette que pour la Model 3 et la Model S : du noir uni sans surcoût et la liberté de payer en plus 1 600 euros (gris nuit métallisé, bleu outremer métallisé), 2 100 euros (blanc nacré multicouche) ou 2 600 euros (rouge multicouche).

Pour les jantes, les modèles 20 pouces en argent de série peuvent être remplacés par des modèles 20 pouces en carbone (+ 2 100 euros) ou des 22 pouces noirs (+ 5 800 euros).

SUV oblige, le Model X peut être livré avec des pneus hiver Pirelli de 20 pouces. Le prix que devront payer les montagnards ? 3 300 euros.

Personnalisation de l’intérieur

Dans l’habitacle, on retrouve les mêmes finitions que pour la Model S.

Le Model X Grande Autonomie propose :

Intérieur noir premium, finition en bois de Frêne et garniture de toit noire (de série) ;

Intérieur noir et blanc premium, finition en bois de Frêne noir et garniture de toit noire pour 1 600 euros ;

Intérieur beige premium, finition en bois de chêne et garniture de toit beige pour 1 600 euros.

Le Model X Ludicrous Performance propose des finitions en noir ou noir/blanc, sans oublier les sièges ventilés.

En guise de spécificité, le SUV électrique peut être aménagé à sa convenance :

Cinq places (de série) ;

Six places (+ 6 300 €) ;

Sept places (+ 3 200 €).

Comme pour la Model S, le pack d’extension Premium est compris, quel que soit le modèle acquis.

Autopilote

L’offre Autopilote est la même que pour la Model 3, soit un pack de base à 3 200 euros et un autre plus avancé à 5 300 euros (qui nécessite le premier pour être coché au moment de la commande).

Tableau récapitulatif

Autonomie (cycle NEDC) Accélération (0-100 km/h) Vitesse maximale Prix (hors option, bonus déduit) Model X Grande autonomie 565 km 4,9 s 250 km/h 88 700 € Model X Ludicrous Performance 542 km 3 s 250 km/h 96 600 €

Combien coûte le Model X le plus cher ? 119 800 euros pour un Model X Ludicrous Performance rouge avec des jantes de 22 pouces, un aménagement six places et les deux options Autopilote.

Signaler une erreur dans le texte