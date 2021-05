Ford lance une série de mises à jour baptisées Power-Up. Le but ? Intégrer toujours plus de fonctionnalités à ses voitures, y compris des activités de divertissement.

Avant le lancement du Mach-E, Ford avait promis des mises à jour régulières pour sa première voiture 100 % électrique. Dans un communiqué publié le 13 mai, le constructeur a donné quelques précisions sur cet argument, maîtrisé par Tesla depuis maintenant plusieurs années. Concrètement, Ford entend fournir de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs, grâce à des mises à jour baptisées Power-Up. Et, comme les Tesla, les voitures Ford pourraient devenir des consoles de jeux vidéo.

Dans sa vidéo de présentation, l’entreprise américaine compare ses voitures à un ordinateur, un smartphone et à un téléviseur — des produits tech qui reçoivent régulièrement des améliorations. En plus d’une compatibilité avec l’assistant vocal Amazon Alexa, le Mach-E va permettre d’accéder à un logiciel de dessins et, plus tard, à des jeux vidéo décrits comme « simples ».

Ford continue de s’inspirer de Tesla

Disponibilité La première mise à jour Power-Up a été déployée aux États-Unis. Elle arrivera en France dans les prochaines semaines, nous a assuré Ford.

Dans un premier temps, les propriétaires d’un Mach-E devront se contenter de ce petit logiciel de dessin et d’écriture, là où leurs homologues Tesla ont déjà accès à des jeux vidéo plus ambitieux (par exemple, une démo de Cuphead). À quoi servent ces petites opportunités de divertissement ? À occuper quand le véhicule est à l’arrêt, par exemple pendant l’étape de recharge qui peut prendre plusieurs dizaines de minutes. D’ailleurs, il n’est pas interdit de penser que les autres acteurs du marché automobile finiront par prendre le pli à leur tour.

Transformer une voiture en console de jeux vidéo peut interroger sur la notion de sécurité, puisque ces activités sont susceptibles de devenir une source de distraction supplémentaire quand on est au volant. Si le communiqué ne précise rien à ce sujet, Ford France a confirmé à Numerama que les jeux vidéo seront accessibles uniquement quand la voiture est garée. Un point évoqué par une mention visible dans la vidéo de présentation : « Ne conduisez pas de manière distraite ou en utilisant des terminaux mobiles. Utilisez les commandes vocales quand c’est possible. Certaines fonctionnalités peuvent être bloquées quand le véhicule roule. »

Il reste à voir si Ford osera aller aussi loin que Tesla, dont la future Model S est comparable à la PlayStation 5 en termes de puissance de calcul. « Vous pourrez jouer à The Witcher 3, Cyberpunk et bien d’autres », a promis la multinationale.

