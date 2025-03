Lecture Zen Résumer l'article

Hyundai débarque sur le marché européen avec l’Inster, une mini-électrique au style atypique. Fun à regarder, est-elle aussi convaincante à conduire ? On l’a testée sous une météo loin d’être idéale.

En 2025, Hyundai frappe fort en lançant à la fois une citadine taillée pour la ville et un SUV XXL pensé pour les routes américaines. Rien ne semble faire peur à la marque coréenne, qui veut couvrir tous les usages et besoins en matière de voitures électriques. Hyundai opte en plus pour des designs radicalement différents selon les modèles. Alors, l’Inster a-t-elle tout pour séduire ?

Pour son premier essai, Hyundai nous a donné rendez-vous fin janvier 2025 dans la région du Havre. Un choix audacieux en plein hiver, entre pluie battante et routes détrempées, qui nous a permis de tester l’Inster dans des conditions bien plus exigeantes que le soleil de Catalogne ou du sud de la France. De quoi voir si cette électrique compacte est vraiment taillée pour le quotidien, quelles que soient les circonstances.

Design extérieur : un look attachant

Hyundai, qui a lancé son modèle en octobre 2024, arrive sur le marché européen avec une proposition originale. Même si le modèle est déjà commercialisé en thermique en Corée du Sud sous le nom de Casper, en Europe, le modèle est inconnu et son design extérieur est rafraîchissant. On peut même dire que cette voiture a une bouille rigolote — c’est à croire que les constructeurs automobiles n’arrivent à se lâcher que sur les petites voitures. La signature lumineuse apporte réellement du caractère à cette petite auto en reprenant le gimmick du pixel, cher à Hyundai sur ses modèles électriques.

L’inster est aussi large que haute. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

La Hyundai Inster est un modèle compact qui fait 3,82 m de long. Choix surprenant, le modèle est aussi large que haut avec 1,61 m pour les deux dimensions (barres de toit comprises). Cela détonne un peu au milieu des voitures électriques, car elles ont tendance à être assez larges pour accueillir les batteries. Cette Hyundai Inster est par exemple moins large qu’une Fiat 500e.

Elle adopte une esthétique de mini-SUV qui rappelle le Suzuki Ignis (thermique). Suzuki a raté l’opportunité d’électrifier un de ses modèles phares, laissant le champ libre à Hyundai. On classe quand même plutôt ce modèle comme une citadine plutôt que comme un SUV, malgré la position à bord un peu surélevée, qui peut faire penser davantage à un SUV.

Les feux ronds apportent une vraie identité à l’Inster. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Style intérieur : du fun et de l’habitabilité

Comme à l’extérieur, le style de la Hyundai Inster se démarque aussi une fois à bord. Ne cherchez pas trop les plastiques moussés, cela reste un véhicule d’entrée de gamme, les matériaux sont donc assez basiques. D’ailleurs, il y a un étrange mélange entre des pièces très modernes reprises d’autres modèles électriques (volant, écrans…), et des reliques du passé, notamment le bloc clim’ avec ses boutons ou les aérateurs. Le mélange est un peu déroutant, mais pas choquant pour un modèle de ce type.

Hyundai Inster avec son intérieur néo-rétro. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Notre Inster en finition Créative était équipée d’un intérieur beige néo-rétro au motif pied-de-poule pour le moins atypique. Le modèle existe également dans une finition noire, bien plus classique, car certaines couleurs de carrosserie ne peuvent pas s’associer avec l’intérieur pied-de-poule. Même si ce motif surprend, il a le mérite d’apporter un peu de fun parmi des voitures devenues bien trop austères. Cet intérieur est également très lumineux : avec la météo pluvieuse que nous avons eu durant tout l’essai, c’était appréciable.

Plusieurs bonnes idées se cachent à bord : les porte-gobelets intégrés au siège conducteur, le petit accoudoir, les espaces vide poches à l’avant, les prises USB accessibles…

Hyundai Inster : petit coffre, mais gros potentiel. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En version 4 places, la Inster existe avec une banquette coulissante qui permet de jouer sur l’espace pour les passagers arrière ou la taille du coffre (qui varie alors de 238 à 351 litres). Notre modèle en était équipé, ce qui nous a rappelé la modularité des premières Twingo. D’ailleurs, tous les sièges peuvent être rabattus (y compris à l’avant) pour faire un espace de stockage quasi plat, très appréciable dans une aussi petite auto.

De base, le modèle est équipé d’une banquette fixe, mais rabattable. Le coffre n’offre alors que 280 litres de stockage. C’est également le cas sur la version 5 places qui sera exclusive au marché français (pour obtenir le bonus écologique). On se demande quand même comment le modèle pourra loger 3 passagers à l’arrière dans cette version 5 places.

Un grand espace pour les passagers arrière dans Inster. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

En attendant, ce modèle offre une sensation d’espace à bord imbattable, y compris aux places arrière. C’est vraiment très appréciable.

Motorisation & comportement : modeste, mais convaincante sur la route

Avec une puissance maximale de 115 ch pour la (grande) batterie de 49 kWh, la Hyundai Inster n’apparait pas comme un foudre de guerre. Le 0 à 100 km/h est accompli en 10,6 secondes. Il ne faut cependant pas s’arrêter aux chiffres. Ce modèle a juste ce qu’il faut de vivacité sur la route pour vraiment l’apprécier dans toutes les situations. Il en est certainement de même avec la version plus entrée de gamme qui affiche 97 ch, associés à la batterie de 42 kWh.

Hyundai Inster est agréable à conduire. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Malgré des routes détrempées, voire inondées, l’Inster n’a jamais donné un quelconque sentiment d’insécurité. La tenue de route de la voiture s’est montrée exemplaire. Au niveau du confort, le sentiment est un peu plus partagé. La voiture est confortable, mais les ralentisseurs restent un obstacle désagréable à franchir — à voir si les jantes plus petites (celles de 15 pouces) offrent un confort sensiblement amélioré.

Dans l’ensemble, le confort est acceptable pour cette catégorie de véhicule et bien des acheteurs n’y verront aucun défaut. Par contre, avec la quantité d’eau sur la route, l’insonorisation s’est vite révélée comme un défaut potentiel. Le bruit des projections d’eau était omniprésent, il est probable que, sur un sol sec, les bruits de roulement soient également assez présents dans l’habitacle.

Essai de la Hyundai Inster sous la pluie. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le modèle risque d’atteindre ses limites en matière de polyvalence lors des longs trajets, comme beaucoup de ses concurrents. Il n’est pas impossible de s’attaquer à l’autoroute, la vitesse maximale de notre version est de 150 km/h, mais le véhicule n’y sera pas le plus à l’aise, surtout à cause de sa physionomie. Par contre, le modèle pourra exceller sur les trajets quotidiens. Il y a quand même un dernier point qui nous a un peu déçu, vu la taille du véhicule : son rayon de braquage. Avec 5,3 m, son rayon de braquage dépasse celui de la Renault 5, pourtant plus longue. Cela limite son agilité, sans être rédhibitoire.

Technologies embarquées : bien dotée, la citadine !

Dès le premier niveau de finition, l’Inster apparaît plutôt bien équipée. Le modèle dispose de deux écrans de 10,25 pouces, l’un pour les compteurs numériques et l’autre pour l’infodivertissement. Le compteur n’est pas personnalisable, mais les informations qui y sont affichées sont suffisantes. Le système multimédia est assez typique de ce que fait la marque, avec des sous-menus dédiés au suivi de l’électrique. Dès l’entrée de gamme, il y a également l’accès main-libre, la compatibilité Apple Car Play et Android Auto (par câble), une caméra de recul et d’autres équipements pratiques.

Des cameras d’angle sur une citadine, oui c’est possible. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Il faudra cependant opter pour la finition Creative afin d’accéder au « pack sécurité » à 1 050 €, incluant la vision 360°, l’affichage caméra des angles morts, et plusieurs autres aides à la conduite et au stationnement. Il existe également un « pack hiver » qui peut s’avérer utile avec la pompe à chaleur et le préconditionnement de la batterie. Il faudra par contre opter pour la finition Exécutive (la plus haute) pour avoir droit au volant et sièges chauffants — une décision surprenante de la part de Hyundai.

L’Inster dispose de série d’un planificateur d’itinéraire et d’un freinage régénératif intelligent (avec plusieurs niveaux personnalisables par les palettes au volant) : deux fonctionnalités particulièrement appréciées par les amateurs de voitures électriques, mais qui ne sont pas systématiquement intégrées dans les modèles concurrents. Un bon point pour Hyundai qui, en plus de le mettre sur toutes les finitions, met un point d’honneur à ce que cela fonctionne bien, surtout en matière de freinage régénératif.

Autonomie & recharge : un compromis honnête

Notre modèle d’essai avec sa batterie de 49 kWh est donné pour une autonomie wltp de 360 km avec les jantes 17 pouces. La consommation mixte est homologuée pour 15,1 kWh/100 km. Malheureusement, les conditions météo de notre essai n’étaient vraiment pas idéales pour juger de l’autonomie du modèle.

La consommation de la Hyundai Inster en ville est intéressante. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les routes empruntées lors de l’essai étaient plutôt favorables à l’affichage d’une consommation basse par beau temps, notre résultat de terrain est donc à prendre avec beaucoup de prudence. Malgré le déluge, nous avons pu observer 16,0 kWh/100 km lors de la première boucle, et 14,0kWh/100 km sur la seconde. Le tout ne représentant qu’un parcours d’une centaine de kilomètres, entre ville et routes secondaires, sans autoroute, par une température ne dépassant pas les 7° C. Le tout a été réalisé à une vitesse prudente, sous une pluie abondante.

Nul doute que le modèle peut réaliser des consommations réduites dans des conditions favorables sur son terrain de prédilection : l’urbain et périurbain. Attention cependant, nos collègues qui ont fait des détours par l’autoroute ont observé des consommations bien plus élevées.

Recharge à l’avant sur la Hyundai Inster. // Source : Hyundai

Concernant la recharge, le modèle accepte de la charge en courant continu jusqu’à 87 kW. Il faudra 30 minutes pour réaliser le 10 à 80 % sur une borne d’une puissance supérieure à 100 kW. Une mesure confirmée par d’autres médias lors de la même session d’essai, malgré des températures fraîches.

Autre information utile : le modèle est compatible Plug & Charge sur Ionity, ce qui dispense d’avoir besoin d’une carte de recharge ou de paiement. Enfin, dernier avantage, la trappe de recharge se trouve à l’avant sur ce modèle, ce qui peut s’avérer assez pratique pour ceux qui n’aiment pas les manœuvres.

Tarifs & concurrence : bien placée, mais pas imbattable

La Hyundai Inster affiche un prix d’appel à partir de 25 000 € — ou 129 € par mois en location longue durée — pour la version 42 kWh de base. C’est plutôt attractif sur le papier. Néanmoins, il est peu probable que les clients optent pour cette version dépouillée du modèle.

La majeure partie des ventes va certainement plutôt s’orienter sur un modèle assez similaire à celui de notre essai : une version avec batterie 49 kWh avec une finition Créative, démarrant à partir de 29 250 €.

Pas trop grande et bien pensée, cette Hyundai Inster. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Avec les options de notre exemplaire d’essai, le tarif grimpe à 31 000 voir 32 000 euros (selon la peinture choisie). Là-dessus, deux choix s’offrent à l’acheteur, à savoir :

Opter pour la version 5 places à banquette non coulissante et obtenir le bonus écologique (sous réserve de confirmation de l’obtention du score environnemental),

Privilégier la modularité de la version 4 places à banquette coulissante et ne pas avoir accès aux aides gouvernementales.

Dans l’ensemble, cette Hyundai Inster semble un peu chère payée, malgré les équipements proposés. Elle n’est pas complètement déconnectée de la concurrence européenne, mais elle ne révolutionne pas non plus l’offre.

D’ailleurs, qui sont ses concurrentes ? Si l’on écoute les équipes de Hyundai, le modèle va chasser sur les terres de la Renault 5 e-tech, de la Citroën ë-C3 ou de la Fiat Grande Panda. C’est une manière de positionner l’Inster sur la bonne tranche tarifaire. On oublie les modèles plus abordables, comme la Dacia Spring ou la Leapmotor T03, bien moins chères, qui sont pourtant aussi pensées pour un usage semblable.

Hyundai Inster : à deux doigts de se croire dans une limousine. // Source : Jean-Baptiste Passieux pour Numerama

La Hyundai Inster n’arrive pas vraiment à la hauteur de la Renault 5. Il n’y a bien que sur l’habitabilité et la modularité que l’écart se creuse en faveur de la Coréenne. Le design, l’intérieur et l’agrément de conduite sont largement en faveur de la Française.

La comparaison avec la Citroën ë-C3 ou la Grande Panda peut être faite. Mais, là encore, il n’est pas certain que la Coréenne se détache autant que l’imagine le constructeur, sauf sur les technologies embarquées. D’ailleurs, plus concrètement, ce modèle se rapprocherait plus d’une version modernisée et plus technologique de la Volkswagen e-Up !

Hyundai espère vendre 50 000 Inster en Europe, dont 5 000 en France. C’est à peu près ce que le Kona a réussi à faire en 2024 : un objectif honorable, mais prudent. Les premières commandes ont l’air de rassurer la marque, on attend concrètement de voir la réaction du public français.

Le verdict 7/10 Hyundai Inster Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment Essayez-la On a aimé Modularité et habitabilité

Un look qui se démarque

Un modèle plutôt bien équipé dès l’entrée de gamme

Comportement routier sécurisant On a moins aimé Manque de polyvalence

Tarif qui grimpe rapidement

Bonus limité à certaines versions

Sièges chauffants seulement sur la finition la plus chère La Hyundai Inster surprend par son look original et sa modularité bien pensée, héritée des citadines astucieuses d’antan (comme la Twingo de première génération). Agréable en ville, elle pêche un peu sur le confort et l’insonorisation à mon goût, mais rien d’anormal pour cette gamme de prix. Ses performances sont dans la norme et ses consommations peuvent en faire une bonne alliée du quotidien, à condition de ne pas rouler uniquement sur autoroute. Son tarif reste compétitif, mais l’absence de bonus sur certaines versions risque de freiner son succès. On sent quand même que l’on est face à un ancien modèle thermique (déjà fort rentabilisé sur son marché) basculé en électrique. Même si le modèle est équipé pour satisfaire les besoins des amateurs de voitures électriques, il n’est pas dernier cri en matière de technologie.

