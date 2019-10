Volvo a décidé de s'associer à Google pour l'infodivertissement de son SUV XC40 100 % électrique.

Le 16 octobre prochain, Volvo dévoilera son SUV XC40 100 % électrique. En attendant, dans un communiqué publié le 9 octobre, le constructeur annonce miser sur Android pour l’infodivertissement du véhicule. Ce qui signifie qu’il aura accès à des services comme Google Assistant, Google Maps ou encore le Play Store — sans passer par un smartphone.

Avec ce choix, Volvo promet « des possibilités de personnalisation sans précédent » ainsi qu’« une convivialité accrue ». Il y aura également des mises à jour à distance pour améliorer les fonctionnalités intégrées à la voiture (comme chez Tesla).

Pour ses voitures électriques, Volvo mise sur Google

Volvo a vraiment envie que son XC40 s’appuie sur une expérience comparable à un smartphone. L’entreprise donne l’exemple de Google Assistant, qui permettra de lancer plusieurs commandes à la voix tout en restant concentré sur la route. On pourra même contrôler certains appareils domestiques intelligents derrière son volant (une porte de garage, au hasard).

De son coté, Google Maps se substituera à un GPS classique, avec une interface plus adaptée (et agréable), sans oublier les données cartographiques actualisées en temps réel. D’autres services sont au programme, y compris dans le domaine multimédia (exemple : Spotify pour la musique). Via l’application Volvo On Call, on pourra vérifier l’état de la batterie (et du niveau de charge), lancer le préchauffage de l’habitacle, localiser sa voiture ou encore verrouiller/déverrouiller les portes.

À noter que le XC40 ne sera pas le seul véhicule de Volvo Car Group à miser sur le système d’exploitation Android Automotive OS. La marque Polestar fera aussi confiance à Google pour sa berline de luxe concurrente de la Model 3 de Tesla.

Crédit photo de la une : Volvo Signaler une erreur dans le texte