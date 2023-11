Oui ! Cela peut dépendre des fonctionnalités et des orientations de chaque solution, mais aucune difficulté n’existe, par principe, à la présence d’un gestionnaire sur son smartphone. Pour rendre l’utilisation commode, d’ailleurs, il existe des applications dédiées, à télécharger sur Android (via Google Play) ou iOS (via l’App Store), puis à configurer avec les informations de son compte.

Les gestionnaires, soucieux de rendre l’utilisation aussi fluide et conviviale que possible, prévoient d’ailleurs une synchronisation des mots de passe d’un même compte, entre le bureau, le smartphone et les autres connexions que vous avez effectuées. Cette synchronisation se fait via le cloud du service, avec un chiffrement des données pour limiter les risques.