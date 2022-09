Si l’on ne devait juger le Nissan Ariya que sur son design extérieur et intérieur, on aurait pu lui attribuer une note supérieure. Sauf que dans cet essai, on dresse le portrait du véhicule dans son ensemble (motorisations, comportement routier, recharge, technologie embarquée, etc.) et on le compare à ce que propose la concurrence. Dans ce contexte, l’enthousiasme baisse, car l’Ariya n’a pas ce petit truc en plus qui pourrait marquer la différence. L’Ariya est un crossover électrique intéressant, agréable et confortable. Il n’a pas vraiment de défaut rédhibitoire. Il n’est juste pas forcément ce qu’on attend du constructeur japonais en France. Avec son positionnement tarifaire, le Nissan Ariya devient le véhicule haut de gamme du constructeur.

Est-ce qu’avec des batteries un peu plus petites (que 63 et 87 kW) et un budget du coup plus serré, il aurait pu marquer des points ? C’est possible. Sa fourchette tarifaire l’invisibilise, car il se retrouve noyé au milieu d’autres références qui ont déjà fait leur trou sur le marché. Il n’en reste pas moins que Nissan nous propose un grand crossover familial quasi premium, quand le marché français vibre pour des compactes ou des petits crossover à budgets raisonnables que la marque sait très bien produire : Leaf, Juke, Quashquai…