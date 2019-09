Les Françaises et Français utilisent de nombreuses plateformes de vidéo à la demande par abonnement. Si quelques noms reviennent souvent, il y en a pourtant beaucoup à découvrir. Thèmes, tarifs, contenus : on fait le point sur les offres actuelles de SVOD disponibles France.

En mai 2019, un internaute français sur cinq (19,9 %) avait au moins visionné un programme en vidéo à la demande dans le mois, d’après le Baromètre de la vidéo à la demande du CNC publié en juillet 2019. Ils n’étaient que 17 % un an plus tôt.

Dans la vidéo à la demande, il y a tout ce qui est gratuit (les plateformes de replay comme myTF1 ou celle d’Arte) mais aussi les services payants, qui constituent le marché en pleine expansion de la vidéo à la demande (VOD), et la vidéo à la demande par abonnement (SVOD).

Dans cette dernière catégorie, on dénombre de nombreuses plateformes qui permettent de consulter films, séries documentaires, dessins animés pour un abonnement mensuel dont le coût varie en fonction des contenus proposés — certains services de niche, comme par exemple FilmoTV, tënk ou ceux dédiés aux animes sont généralement moins chers que les plus « grand public ».

Pour vous aider à vous en sortir, nous avons regroupé ici les offres des différents services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) disponibles en 2019 et privilégiées par les Françaises et Français (cf. CNC). Pour avoir un avis plus éditorialisé de la rédaction, vous pouvez suivre notre guide des meilleurs abonnements plateformes de SVOD généralistes, en fonction de ce que vous cherchez.

À noter que quasiment toutes ces offres permettent d’avoir un mois d’essai gratuit pour vous faire une idée — il faudra juste penser à se désinscrire à temps avant la première échéance payante.

Netflix

Netflix est la plateforme de vidéo à la demande la plus prisée en France en 2019. Elle compte environ 5 millions d’abonnés dans l’hexagone et multiplie les nouveaux contenus à une vitesse extraordinaire. Le service américain a toutefois les défauts de ses qualités : le grand nombre de programmes disponibles peut donner une impression de trop-plein. Heureusement que Numerama a dressé la liste des meilleures séries sur Netflix en ce moment…

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Généraliste 7,99 € (1 écran)

12,99 € (2 écrans)

15,99 € (4 écrans) 1 et 2 écrans HD, 4 écrans 4K mobile, tablette, ordinateur, TV Films, séries, documentaires, animés, programmes pour enfants, standups

OCS

OCS n’est pas qu’une plateforme de SVOD : c’est aussi un bouquet de chaînes. Le nombre de contenus est donc élevé, notamment grâce ses partenariats avec des chaînes américaines comme HBO, que la plateforme d’Orange met bien en avant. On y trouve ainsi dans l’abonnement à 9,99 euros par mois nombreuses séries américaines à succès ainsi que des films de qualité.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Généraliste mais pointu 9,99 € (3 écrans max) ou 11,99 € Jusqu’à la 4K mobile, tablette, ordinateur (+ cast et TV pour l’offre à 11,99€) Films, séries, documentaires, programmes enfants, cinéma culte

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video est la quatrième plateforme du top des services de SVOD les plus utilisés par les Français interrogés pour l’enquête du CNC en mai 2019. Il se trouve que l’abonnement est un peu à part sur le marché, car il est une sorte de « bonus » lié à l’abonnement Amazon Prime, qui donne lieu à des avantages en terme de livraison et d’autres services. Le géant américain a pourtant mis la main sur énormément de séries cultes de très bonne qualité.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Généraliste / culte Compris dans Amazon Prime (49 € par an ou 5,99 €/mois) Jusqu’à la 4K mobile, tablette, ordinateur, TV, cast, consoles Séries cultes, quelques séries originales, beaucoup de films

Canal+ Séries

Canal+ Séries est « l’alternative » peu chère à Netflix. Sortie en mars 2019, elle permet de visionner plus de 150 séries de qualité, dont des originales de Canal.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Séries françaises, séries cultes, qualité 6,99 € (1 utilisateur) Jusqu’à la 4K mobile, tablette, ordinateur, TV, cast, consoles Séries Canal, séries de Showtime, quelques séries cultes (Buffy)

Canal+ Ciné/Séries/Netflix

L’offre Ciné/Séries de Canal+ qui était avant à 29,99 euros par mois passera à 35 euros par mois en intégrant le catalogue Netflix à partir du 15 octobre.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Cinéma et Séries 35 € (nouveau abonnés) Jusqu’à la 4K mobile, tablette, ordinateur, TV, cast, consoles Séries, cinéma, OCS, Netflix

MyCanal, l’intégrale

L’intégrale de MyCanal est chère mais propose de nombreux contenus, dont beaucoup de sport, mais aussi du cinéma, séries, des documentaires, etc. Netflix devrait y être inclus à partir du 15 octobre 2019.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Le package complet 89,99 € (engagement un an) Jusqu’à la 4K mobile, tablette, ordinateur, TV, cast, consoles Globalement, tout.

GulliMax

Il ne faut pas oublier les abonnements SVOD pour enfants, qui sont très prisés par les parents. Gulli Max vante des « milliers de vidéos » pour un petit prix. Bonus : le mode hors connexion sur mobile permet de télécharger des vidéos sur mobile.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Enfants et jeunesse 2,99 € (11,99 € pour 6 mois) pour 4 écrans HD smartphone, tablette, PC, TV Dessins animés, films, séries, émissions, famille

TFOU MAX

Pour un euro de plus par mois que Guilli Max, Tfou Max (comme chez les iPhone, on est très « max », chez les plateformes de SVOD pour enfants) ne mentionne toutefois pas combien de contenus elle héberge.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Enfants et jeunesse 3,99 € HD smartphone, tablette, PC, TV Dessins animés, films, séries, émissions, famille

Filmo TV

Filmo.tv porte bien son nom : il s’agit d’une plateforme qui donne accès à de nombreux films avec un Pass SVOD (dans la limite de la chronologie des médias) et permet aussi d’acheter certains films en VOD (les plus récents).

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Films 6,99 € HD mobile, tablette, ordinateur, TV, cast, consoles Films anciens (et « récents »)

Tënk

Tënk propose énormément de documentaires d’auteurs, avec des nouveautés qui entrent dans le catalogue de manière hebdomadaire. Les films restent 2 mois en ligne. L’abonnement SVOD est disponible en France, Belgique, Luxembourg et Suisse.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Documentaires 6 € (60 €/an) HD minimum Uniquement mobile, tablette ou ordinateur Documents d’auteurs

ADN

Anime Digital Network vante « plus de 6 000 épisodes » de séries et animes : c’est l’une des plateformes référentes sur le sujet, avec Wanakim et Crunchyroll (moins populaires en France qu’ADN).

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Anime 6,99 € (14,99 € pour le téléchargement) HD minimum Mobile, tablette, PC, Mac, téléviseurs (Android TV, Chromecast et Apple TV) Animes japonais

Universciné

Le cinéma indépendant trouve un bel écrin chez Universciné, à la fois plateforme de SVOD et VOD (vous y trouverez donc des films récent à l’achat ou la location).

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Cinéma indépendant 3,99 € (engagement 12 mois) Parfois Lecteur UniversCiné (sur PC ou Mac), pas d’app iOS ou Android (passer par le site) 40 films par mois

Apple TV+

Apple TV+ arrive le 1er novembre 2019 en France pour une petite somme, et avec des épisodes mis en ligne de manière hebdomadaire. À noter qu’il y aura de la 4K HDR et un maximum de 6 profils simultanés.

Thème Tarifs (par mois) Qualité Accès Contenus Apple 4,99 € 4K iOS, iPad, Mac, Apple TV Uniquement quelques séries originales Apple

Crédit photo de la une : Montage Numerama Signaler une erreur dans le texte