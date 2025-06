Lecture Zen Résumer l'article

Xiaomi vient d’ouvrir les commandes pour son SUV YU7 en Chine. Le modèle va être encore un coup dur pour la concurrence avec un tarif débutant à l’équivalent de 30 000 €.

Le Xiaomi YU7 se positionne comme un SUV hautes performances ciblant des concurrents comme le Tesla Model Y, mais Tesla n’est pas la seule cible dans le viseur. Si le modèle a déjà été officialisé depuis quelques mois, il manquait une information cruciale : son prix. Celui-ci vient d’être annoncé le 26 juin lors de la conférence qui accompagne l’ouverture des commandes du modèle

Xiaomi nous a habitué à faire mal à la concurrence avec des tarifs particulièrement agressifs. La berline SU7 avait déjà frappé un grand coup à son lancement, mais le Xiaomi YU7 fait encore plus fort avec un prix débutant à 253 500 yuans, soit environ 30 000 €. Et non, ce n’est pas une simple version surélevée de la berline : 90 % des éléments sont nouveaux selon Lei Jun, le patron de Xiaomi. Le modèle apparaît aussi bien plus abouti.

Un rapport performances/prix vraiment attractif

Le configurateur Xiaomi a ouvert quelques minutes après la conférence de lancement, et sans aucun doute, de nouveaux records devraient être battus. Le modèle offre quand même des caractéristiques techniques élevées pour un prix défiant toute concurrence, surtout avec notre regard d’Européens.

Toutes les teintes du nouveau Xiaomi YU7 // Source : Xiaomi

Comme pour la berline SU7, ce second modèle de Xiaomi est lancé en trois versions différentes :

YU7 standard : 253 500 yuans, soit environ 30 160 € (selon le cours actuel)

YU7 Pro : 279 900 yuans, soit environ 33 300 €

YU7 Max : 329 900 yuans, soit environ 39 250 €

Le nouveau modèle est donc approximativement 5 000 € plus cher que la berline Xiaomi SU7, mais le constructeur a retravaillé sa copie pour offrir un véhicule électrique encore plus abouti et plus confortable. Xiaomi a détaillé pendant sa conférence tous les efforts réalisés pour réduire les secousses, le roulis et les bruits à l’intérieur de l’habitacle. Plus de doute, Xiaomi rivalise désormais avec les standards de BMW, Mercedes ou Porsche.

Le modèle reste malgré tout plus abordable que le Tesla Model Y, dont il espère bien récupérer une partie de la clientèle. Voici les prix comparés avec la berline et le Model Y :

Xiaomi YU7 Xiaomi SU7 Tesla Model Y Standard 253 500 yuans

30 160 euros 215 900 yuans

25 715 euros 263 500 yuans

31 350 euros Pro (ou Long Range pour Tesla) 279 900 yuans

33 300 euros 245 900 yuans

29 290 euros 313 500 yuans

37 300 euros Max 329 900 yuans

39 250 euros 299 900 yuans

35 720 euros

Au lancement du Model Y en Chine en janvier dernier, Tesla avait posté sur les réseaux sociaux un défi à ses concurrents de faire mieux, Xiaomi les a pris au mot. Tesla doit s’en mordre les doigts.

Une comparaison directe avec le Model Y

Sur le papier, le YU7 surpasse le Tesla Model Y sur de nombreux points, et ce, dès la version entrée de gamme. Et pourtant, le véhicule de Xiaomi est plus grand et bien plus équipé, il devrait donc être naturellement plus cher.

Xiaomi YU7 Standard Tesla Model Y Propulsion Puissance 235 kW 220 kW Plateforme 800V 400V 0 à 100 km/h 5,88 s 5,9 s Vitesse maximum 240 km/h 201 km/h Batterie 96.3 kWh 62,5 kWh Autonomie (cycle chinois CLTC) 835 km 593 km Recharge 10 à 80 % 21 min 24 min Consommation 13,3 kWh/100 km 11,9 kWh/100 km

Néanmoins, le patron de Xiaomi n’a pas hésité à dire pendant la conférence que le Model Y restait meilleur sur les consommations, le hardware de la conduite autonome, le poids de son véhicule, le coefficient de pénétration dans l’air et la capacité de son coffre.

Comparaison entre le Xiaomi YU7 standard et la Tesla Model Y propulsion // Source : Capture conférence Xiaomi

La comparaison entre les versions supérieures donne un résultat assez similaire :

Xiaomi YU7 Pro Tesla Model Y Long Range Puissance 365 kW 330 kW Plateforme 800V 400V 0 à 100 km/h 4,27 s 4,3 s Vitesse maximum 240 km/h 201 km/h Batterie 96.3 kWh 78,4 kWh Autonomie (cycle chinois CLTC) 770 km 719 km Recharge 10 à 80 % 21 min 27 min Consommation 14,4 kWh/100 km 12,4 kWh/100 km

Il n’y a actuellement pas d’équivalent à la version YU7 Max chez Tesla, en attendant la sortie du Model Y Performance restylé. Les caractéristiques de la version la plus performante sont les suivantes :

Xiaomi YU7 Max Puissance 508 kW Plateforme 800V 0 à 100 km/h 3,23 s Vitesse maximum 253 km/h Batterie 101,7 kWh Autonomie (cycle chinois CLTC) 760 km Recharge 10 à 80 % 12 min Consommation 14,8 kWh/100 km

Pour les clients ayant commandé une berline SU7, ou sa déclinaison sportive SU7 Ultra, Xiaomi offre 3 jours pour changer de modèle.

