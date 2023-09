Après plusieurs mois de mystère, la nouvelle génération de Tesla Model 3 a été officialisée. Au lancement, seulement deux versions disponibles et des prix sensiblement revus à la hausse pour débuter à partir de 42 990 €.

1 000 € de plus ? C’est probablement la plus grosse surprise, enfin presque. Tesla vient enfin d’officialiser la nouvelle version de la Model 3 ce 1er septembre 2023. Celle qui portait le nom code de Tesla Model 3 « highland », et dont les rumeurs n’ont cessé d’envahir les réseaux sociaux, est enfin disponible à la commande sur le site Tesla ou dans les concessions.

Dans la mise à jour de son modèle, Tesla a fait évoluer le style extérieur, mais aussi l’intérieur de son modèle. Si cela ne paraît pas être une révolution au premier coup d’œil, il y a plusieurs bonnes nouvelles à découvrir sur cette version rafraîchie.

Deux versions déjà commercialisées : Propulsion et Grande Autonomie

Tesla a eu la bonne idée de lancer les deux versions le plus importantes en même temps. Habituellement, la marque lançait d’abord la version grande autonomie, avant d’ajouter la version performance, puis enfin la version d’entrée de gamme. Cette fois, la marque lance les deux principales déclinaisons en même temps :

Model 3 propulsion à 42 990 € (vs 41 990 € pour l’ancienne)

Model 3 Grande Autonomie 50 990 € (vs 49 990 € pour l’ancienne)

Tesla n’a par contre pas changé les ensembles moteurs/batterie, qui sont identiques à la version qui était commercialisé jusqu’à maintenant :

60 kWh environ en LFP pour la version d’entrée de gamme

80 kWh environ en NMC pour la Grande Autonomie

Mais si ces éléments sont communs à l’ancienne génération, tout le reste a changé. Les éléments du châssis, le confort acoustique du véhicule, les équipements à bord pour les passagers. Il y a un vrai bon avant du modèle par rapport à la dernière version.

L’autonomie a également été revue à la hausse grâce au travail sur l’aérodynamisme :

Model 3 Propulsion : 513 km wltp en jantes 19 pouces (554 km pour la version 18 pouces)

Model 3 Grande Autonomie : 629 km en 19 pouces (678 km en 18 pouces)

1 000 € en plus, est-ce que ça les vaut ? Oui

Tesla avait clamé que la production de cette nouvelle Model 3 serait moins coûteuse. On espérait une nouvelle révolution du prix à la baisse, finalement, c’est un prix à la hausse. Mais cela pourrait venir dans un second temps. Le temps que l’usine puisse vraiment produire en masse la nouvelle version. À moins que Tesla veuille se refaire sur les marges qu’il a dû sacrifier en baissant les prix deux fois dans l’année pour stimuler la demande.

Les évolutions intérieures du modèle valent largement les 1 000 € supplémentaires à la commande :

Nouveau design

Nouvelles couleurs

Nouveaux feux

Confort accoustique amélioré

Système audio amélioré

Écran pour les places arrière

Sièges ventilés

Éclairage d’ambiance…

Avec cette nouvelle génération, Tesla efface le retard que la marque a pu avoir sur les nouveaux concurrents arrivés sur le marché ces dernières années.

Les livraisons débuteront au mois d’octobre pour cette nouvelle version.

