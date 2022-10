Après la version utilitaire, Renault présente son Kangoo E-tech avec une motorisation 100 % électrique pour les particuliers. Avec son habitabilité et son confort de conduite, cette version électrique peut faire de l’ombre à la version thermique.

Avec ses 25 ans de carrière, on n’a normalement plus besoin de présenter le Renault Kangoo. En version ludospace ou utilitaire, le Renault Kangoo a toujours su trouver son public par ses aspects pratiques. Il se décline désormais en version électrique avec un moteur de 90 kW pour une batterie de 45 kWh, a annoncé le fabricant le 12 octobre 2022. Cette combinaison offre jusqu’à 285 km d’autonomie, parfaitement adaptée à un usage quotidien pour de nombreuses familles.

Toujours aussi habitable et pratique

Le Renault Kangoo est apprécié pour son espace à bord, sans pour autant rogner sur la taille du coffre. Là-dessus, cette catégorie de véhicules, nommée ludospace, n’a rien à envier aux SUV qui pullulent en ville. Le Kangoo offre un coffre de 850 litres, et qui s’étend jusqu’à 2 500 litres. Il dispose à son bord de nombreux rangements malins : tiroirs, bacs et autres trappes, disséminés un peu partout dans l’habitacle. S’il venait à vous manquer encore de l’espace de stockage, les barres de toit peuvent accueillir un coffre de toit, pour toujours plus de rangement, même si cela pénalisera votre autonomie électrique.

Renault Kangoo e-tech. // Source : Renault

Avec sa banquette arrière coulissante sur 14 cm, le Kangoo conserve la modularité qui fait sa réputation. Il bénéficie aussi de 3 vraies places pour des adultes à l’arrière.

Pour être encore plus pratique, le Renault Kangoo se dote d’une porte coulissante pour faciliter l’accès à bord à l’arrière. Avec ses grandes surfaces vitrées, le Kangoo offre une bonne sensation d’espace à son bord.

Coffre du Renault Kangoo e-tech. // Source : Renault

Un véhicule en concurrence avec les Peugeot e-Rifter ou Citroën e-Berlingo

Alors que les deux cousins Peugeot et Citroën sont livrés avec un moteur de 100 kW pour une capacité de batterie de 50 kWh, le Renault Kangoo E-Tech se situe juste en dessous. Il affiche seulement 90 kW de puissance (ou 120 ch) avec une batterie de 45 kWh.

Les modèles du groupe Stellantis affichent une autonomie proche de 280 km, Renault promet lui 285 km wltp. La batterie de 45 kWh est 100 % utilisable sur Kangoo. Cela joue sur l’autonomie disponible pour l’utilisateur, et c’est ce qui compte au quotidien.

Renault Kangoo e-tech. // Source : Renault

Il faudra toutefois prendre garde, au moment d’acheter votre Kangoo électrique, de choisir la solution de charge adaptée à votre usage : chargeur 11 ou 22 kW pour le courant alternatif, et jusqu’à 80 kW en courant continu selon la version choisie. Comme sur Renault Megane E-Tech, c’est au client de trouver quel chargeur convient le mieux à son besoin.

Du mieux par rapport à la version thermique, mais pas sur tous les points

Le nouveau Kangoo E-Tech bénéficie du confort du roulage en 100 % électrique. C’est déjà un avantage indéniable au quotidien par rapport à la version thermique. Il gagne aussi sur le freinage avec le système de freinage régénératif, qui s’adapte selon 6 modes de conduite et de régénération, pour coller à vos conditions de circulation.

Plusieurs équipements, comme la pompe à chaleur et les différentes aides à la conduite, font de ce Kangoo électrique un bon allier du quotidien.

Intérieur du Renault Kangoo e-tech. // Source : Renault

Pour les besoins de petits trajets des familles, ce Renault Kangoo électrique coche énormément de cases en sa faveur. La version thermique le battra toutefois aux yeux de ceux qui utilisent leur Kangoo pour de longs trajets réguliers ou pour tracter une remorque. L’aérodynamisme de cette catégorie de véhicule et une batterie de 45 kWh ne pourront pas faire de miracles sur les longues distances.

Le modèle sera dévoilé sur le Mondial de Paris du 17 au 23 octobre 2022. Les premières livraisons interviendront en janvier 2023. Il restera à découvrir les tarifs de cette nouveauté. Pour le moment, Peugeot e-Rifter et Citroën e-Berlingo semblent peiner à convaincre les acheteurs. Ce Renault Kangoo E-Tech fera-t-il mieux ? Le prix jouera surement beaucoup pour la réponse à cette question.