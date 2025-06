Lecture Zen Résumer l'article

En Chine, seuls les riches roulent encore à l’essence dans les grandes villes. Les autres sont désormais cantonnés à la voiture électrique. Réfléchir sur cette perspective me semblait intéressante pour l’édito Watt Else 26 juin.

Un article publié le 22 juin par la BBC m’a fait sourire, et j’ai eu envie de rebondir dessus pour cet édito de Watt Else. Dès la première ligne, l’article surprend avec une déclaration déroutante : « Je conduis un véhicule électrique parce que je suis pauvre. » Voilà une citation qui a de quoi décontenancer les Européens, même si le titre de l’article – « Comment la Chine a généralisé les véhicules électriques » – annonce bien que l’on aborde le cas unique de la Chine.

Combien de fois avez-vous dit ou entendu que la voiture électrique n’était que pour les riches ? Il est désormais bien ancré dans l’imaginaire collectif que la voiture électrique ne serait pas faite pour tout le monde : balivernes ! Et il n’y a pas besoin d’aller en Chine pour en profiter.

Pourquoi la Chine ne fait rien comme les autres ?

Si la voiture électrique a connu un tel essor en Chine ces dernières années, c’est avant tout une question de politique générale du pays. Sans juger les choix de Xi Jinping – sujet hautement sensible en Europe –, il faut reconnaître une réalité : la Chine a su mettre les moyens de ses ambitions en matière de transition. Le gouvernement a massivement investi dans l’électrique, au point d’en agacer Bruxelles, qui dénonce dorénavant des subventions jugées déloyales.

Dans le centre de Shanghai, les électriques dominent // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le gouvernement chinois a aussi choisi la manière forte pour limiter les embouteillages et la pollution dans ses grandes villes. Obtenir une plaque d’immatriculation pour une voiture thermique peut coûter très cher, souvent quelques milliers d’euros, alors qu’elles sont gratuites pour l’électrique. Les quotas sont très stricts, plusieurs années sont parfois nécessaires pour obtenir le précieux sésame. À Shanghai, ces plaques s’acquièrent même aux enchères, ce qui fait grimper les prix. À Beijing, c’est carrément une loterie qui attribue les plaques. Un conducteur chinois le résume parfaitement auprès de la BBC : « Les riches conduisent des voitures à essence parce qu’ils ont des ressources illimitées », ce qui n’est pas son cas, lui roule en électrique.

Des coups de pouce pour forcer le destin

La Chine mise aussi sur des subventions et des exonérations fiscales pour accélérer la transition vers l’électrique. Les automobilistes bénéficient notamment d’une aide à la conversion, comparable à notre ancienne prime à la casse, pour remplacer leur véhicule thermique. Les tarifs des bornes de recharge publiques sont, eux aussi, subventionnés, afin de rendre l’électrique plus compétitif. Un conducteur chinois expliquait qu’il déboursait 24 € pour faire le plein d’essence pour environ 400 km. Depuis son passage à l’électrique, la même distance ne lui coûte plus que 6 €.

Il y a des voitures électriques pour tous les budgets en Chine // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

De plus, la guerre des prix fait rage en Chine, où les voitures électriques neuves s’affichent souvent deux à trois fois moins chères qu’en Europe. Même rapporté au niveau de vie local, l’écart reste en faveur des acheteurs chinois. Le succès s’explique aussi par le profil des clients : en Chine, l’âge moyen des acheteurs est de 35 ans, et ils sont séduits par la technologie embarquée. En Europe, les voitures neuves sont achetées plus tard (55 ans en moyenne), même si l’électrique attire un public un peu plus jeune (autour de 47-48 ans).

Pas si élitiste qu’il n’y paraît en Europe ?

Contrairement à ce que répètent en boucle les détracteurs du VE, la voiture électrique n’est pas réservée aux plus aisés. Toutes les voitures neuves, quelle que soit leur motorisation, sont devenues moins accessibles ces dernières années. En France, le leasing social – malgré ses limites – a permis, ne serait-ce que temporairement, de briser le plafond de verre qui excluait les ménages modestes de l’électrique.

Il ne faut surtout pas s’arrêter au prix catalogue : les entreprises, elles, raisonnent en coût d’usage. Les particuliers gagneraient à en faire autant. Et si l’achat neuf reste hors budget, même avec les aides, l’occasion électrique devient de plus en plus variée et abordable.

Citroen ë-C3 // Source : Citroën

Fini le temps des voitures neuves à moins de 10 000 € : il va falloir s’y faire. L’Europe a des moyens limités, tout en bloquant l’arrivée massive de modèles chinois trop bon marché à son goût. De quoi freiner l’émergence d’une voiture électrique vraiment « populaire ». Mais à force de pénaliser le thermique, l’électrique pourrait devenir malgré tout l’option la plus raisonnable, y compris pour les budgets serrés.

