Bien choisir sa connexion à Internet n'est pas chose aisée. Les FAI (SFR, Orange, Free, Bouygues, etc) sont nombreux, les offres sont confuses et les technologies sont camouflées derrière des sigles parfois obscurs. Et même après avoir compris tout cela, il faut se poser les bonnes questions. Y répondre : voilà l'objectif de ce guide.

Vous pensiez que les offres mobiles étaient complexes à saisir ? Attendez de voir le marché de l’offre Internet fixe. Entre termes trompeurs (fibre ? haut débit ? très haut débit ?), offres multipliées, bundles, offres évolutives, offres sans engagement et autres subtilités et rabais, le marché est un véritable enfer pour qui s’y penche sérieusement. Cela tombe bien, on l’a fait à votre place.

Notez en revanche que bien souvent, votre logement est la première contrainte et quasiment ce qui va déterminer votre choix. Comme il est impossible de faire un podium ou un véritable comparatif des offres adapté à toutes les situations, nous avons choisi de procéder par problématique pour répondre aux questions que vous vous poseriez à un moment de votre choix.

Car si des outils et études comme nPerf sont utiles pour classer de manière objective les FAI sur la base de données techniques mesurables, ces cas généraux ne correspondront souvent pas à votre cas particulier.

ADSL, VDSL, Fibre : quelle connexion choisir ?

La première question à se poser est celle du débit que vous souhaitez, car il va conditionner votre choix d’opérateur. Pour profiter au mieux des contenus en streaming 4K, du cloud gaming et pour ne plus penser une seule fois dans votre vie « Tiens, ma connexion est lente », nous aurions tendance à la radicalité : prenez l’opérateur qui vous propose une connexion à 100 Mb/s minimum.

Comme rien n’est simple, toutes les connexions très haut débit ne sont pas égales :

La fibre grand public au sens strict correspond au sigle FTTH (Fiber To The Home, soit la fibre jusqu’à la maison). Son débit théorique proposé par les opérateurs est en général de 1 Gb/s en download (débit descendant) et de 200 Mbits/s en upload. Notez que vous pouvez être en fibre FTTH et avoir un débit inférieur : les opérateurs peuvent le brider tout en restant sur cette technologie.

au sens strict correspond au sigle FTTH (Fiber To The Home, soit la fibre jusqu’à la maison). Son débit théorique proposé par les opérateurs Notez que vous pouvez être en fibre FTTH et avoir un débit inférieur : les opérateurs peuvent le brider tout en restant sur cette technologie. La « fausse fibre » correspond aujourd’hui à toutes les offres qui sont en dessous des offres citées juste au-dessus : les opérateurs écriront « fibre » sans hésiter, mais les technologies utilisées varient. Le débit théorique généralement proposé dans cette gamme est de 200 Mbits/s en download et de 50 Mbits/s à 100 Mbits/s en upload. Notez que certaines offres FTTH bridées par les opérateurs proposent également ces débits.

correspond aujourd’hui à toutes les offres qui sont en dessous des offres citées juste au-dessus : les opérateurs écriront « fibre » sans hésiter, mais les technologies utilisées varient. Notez que certaines offres FTTH bridées par les opérateurs proposent également ces débits. Le VDSL2 n’est pas à confondre avec la fibre, mais entre dans le très haut débit. Son débit est relatif à votre position par rapport au DSLAM (qui distribue la connexion) : à 500m, vous pouvez être à 100 Mbits/s en download, débit théorique maximal. À 1 500m, vous arrivez à 25 Mbits/s… soit de l’ADSL2+ classique.

Les questions à se poser

Dès lors, votre choix doit être fait en fonction de ces informations qui répondront à ces questions, dans l’ordre :

Quel opérateur propose la fibre FTTH chez moi ?

Sinon, quel opérateur propose de la « fausse fibre » chez moi (débit entre 100 et 200 Mb/s) ?

Sinon, quel opérateur propose du VDSL2 chez moi ?

Dans ce dernier cas, suis-je assez proche du DSLAM pour voir la différence avec de l’ADSL2+ ?

Si je n’ai que de l’ADSL, une offre 4G n’est-elle pas mieux pour mes usages ?

Comment tester son éligibilité et sa ligne ?

Bien souvent, la première étape avant de choisir une connexion Internet fixe est l’analyse de la ligne. Si vous n’avez pas peur des sites qui ressemblent à du scam et qui vont vous rediriger beaucoup trop rapidement vers des partenaires, Degrouptest est la référence en France pour tester sa situation.

Côté ADSL/VDSL, à la rédaction, nous préférons très nettement la solution d’OVH qui est très bien mise en page et qui fournit des données précises sur la ligne (état, atténuation, etc.).

Bien entendu, côté fibre optique, les sites des différents opérateurs sauront vous renseigner précisément sur votre éligibilité aux différentes offres qu’ils proposent. Ariase fait également ce travail, mais bien souvent, il faudra passer par un contact avec un conseiller si vous ne disposez pas du numéro fixe de votre appartement (ligne en 01, 02, 03, 04 ou 05).

Si vous cherchez à acheter un logement ou à louer, un site comme SeLoger.com commence à donner la caractéristique de la connexion Internet sur les pages des biens. On aimerait clairement que ce soit généralisé.

Quelles sont les meilleures offres sans engagement ?

Comme la téléphonie mobile, l’Internet fixe connaît un petit sursaut de flexibilité et les opérateurs vous proposent parfois de ne pas vous engager. Ces offres sont peu nombreuses. Comme sur la téléphonie, la réputation des opérateurs comptent : quand tout va bien, pas de problème, mais quand tout va mal, les SAV ne se valent pas. Celui de SFR a été jugé comme l’un des pires de France à de nombreuses reprises.

La box Sosh à 19,99 euros par mois

Sosh propose sa box Internet à 19,99 euros par mois la première année. Notez que c’est une offre sans engagement et que le tarif est le même pour la fibre ou l’xDSL la première année et passe à 29,99 euros après pour la fibre.

Avec ce forfait, vous avez un accès à Internet fibre jusqu’à 300 Mb/s (ou en xDSL, soit VDSL ou ADSL selon votre situation) et les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et plus de 100 destinations internationales. L’option TV est disponible gratuitement sur votre smartphone ou tablette via l’Appli TV d’Orange, ou via décodeur pour 5 euros supplémentaires.

La Freebox Delta et Delta S à partir de 39,99 euros par mois

L’offre Freebox Delta sans engagement à 49,99 euros par mois inclut un accès en fibre optique 10G et en xDSL+4G. Elle comprend les appels illimités vers les mobiles et les fixes de plus de 110 destinations, l’accès à plus de 280 chaînes TV via la nouvelle interface Freebox TV, un abonnement Netflix pour 1 écran, mais aussi un abonnement à TV by Canal avec l’accès à Canal VOD.

Le Freebox Player à 10 euros par mois intègre une barre de son signé Devialet et est également compatible avec l’assistant personnel Amazon Alexa.

Si vous n’êtes pas intéressés par le Player Free – Devialet, il serait plus judicieux de s’orienter vers l’offre Freebox Delta S sans engagement à 39,99 euros par mois. Elle inclut un accès en Fibre optique 10G et en xDSL+4G et comprend les appels illimités vers les mobiles et les fixes de plus de 110 destinations. Attention : pas de chaines TV ni d’abonnement Netflix.

RED by SFR à 22 euros par mois

SFR propose une offre avec RED avec de la vraie ou de la fausse fibre à 22 € par mois (ou de l’ADSL/VDSL si non éligible à 15 euros/mois). L’offre permet de monter jusqu’à 1 Gbit/s en fonction de l’éligibilité de l’adresse. Ce forfait propose également les appels illimités vers les fixes et la tv est en option.

Toutes les offres avec engagement

Les offres avec engagement ne sont pas forcément un frein à l’achat… elles sont censées être plus complètes pour qui souhaite un package de service. De plus, elles sont attractives avec un tarif très intéressant la première année de l’abonnement — qui est, bien souvent, la seule période d’engagement. Ensuite, rien ne vous empêche de changer d’opérateur à la fin de la période d’engagement.

Orange

Orange est l’opérateur historique en France. Il propose deux offres distinctes en fibre ou ADSL.

Le forfait Livebox Fibre est à 22,99 euros par mois pendant 12 mois avec engagement, puis 41,99 euros par mois (au même prix en ADSL la première année). Il permet d’accéder à 300 Mbits/s en débit descendant et montant, à 160 chaînes dont 40 en HD et aux appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations internationales.

Le forfait Livebox Up Fibre est à 28,99 euros par mois pendant 12 mois avec engagement, puis 47,99 euros par mois (également au même prix la première année en ADSL). Il permet d’accéder à un débit allant jusqu’à 1 Gb/s et d’avoir un débit montant de 300 Mbits/s, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et les DOM et la livebox 4 d’Orange avec un enregistreur de 160 Go.

Freebox

Freebox propose différents abonnements internet, où certains incluent des chaines TV et même un abonnement Netflix.

L’offre Freebox Mini 4K est à 14,99 euros par mois pendant un an avec engagement sur 12 mois, puis 34,99 euros par mois. Elle inclut un accès Internet fibre optique jusqu’à 1 Gb/s de débit, des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, et la box Android TV qui permet d’accéder à 220 chaînes.

L’offre Freebox Révolution est à 19,99 euros par mois pendant un an avec engagement sur 12 mois, puis à 44,99 euros par mois. Elle inclut un accès Internet fibre optique jusqu’à 1 Gb/s de débit, des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations, et le décodeur TV qui permet d’accéder à 270 chaînes dont les chaînes TV by Canal Panorama, et qui intègre un disque dur de 250 Go et un lecteur Blu-Ray.

L’offre Freebox One est à 29,99 euros par mois pendant un an avec engagement sur 12 mois, puis à 39,99 euros par mois. Elle inclut un accès en Fibre optique jusqu’à 1 Gb/s de débit en téléchargement et jusqu’à 400 Mb/s en envoi, ainsi que les appels illimités vers les mobiles et les fixes de plus de 110 destinations, l’accès à 220 chaînes TV via la nouvelle interface Freebox TV, mais aussi un abonnement Netflix pour 1 écran.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom propose trois offres Internet qui varient selon le débit et les options supplémentaires de la box.

La Bbox Fit est la box la plus abordable de l’opérateur. Elle est proposée à 14,99 euros par mois pendant un an avec engagement, puis 26,99 euros par mois (24,99 euros pour l’ADSL/VDSL). Elle donne accès à Internet jusqu’à 200 Mbit/s, ainsi qu’aux appels illimités vers la France et 110 autres pays.

La Bbox Must est la box qui inclut l’option TV automatiquement. Elle est proposée à 17,99 euros par mois pendant un an avec engagement, puis 34,99 euros par mois (19,99 euros puis 32,99 euros en version DSL). Elle donne accès à la fibre jusqu’à 500 Mb/s, aux appels illimités vers la France et 110 autres pays, ainsi qu’à plus de 180 chaines TV, dont 32 en replay. Son point fort : sa box inclut la fonction Chromecast.

La Bbox Ultym est l’offre la plus complète de l’opérateur. Elle est proposée à 22,99 euros par mois pendant un an avec engagement, puis 41,99 euros par mois (24,99 euros puis 39,99 euros pour l’ADSL/VDSL). Elle donne accès à la fibre jusqu’à 1 Gb/s, aux appels illimités (fixe et mobile) vers la France et 110 autres pays, ainsi qu’à plus de 180 chaines TV avec son décodeur 4K et est compatible Chromecast et Google Assistant.

SFR

SFR propose différents abonnements internet, ADSL ou fibre selon l’éligibilité de votre domicile.

La première offre avec le pack SFR Fibre est à 15 euros par mois avec engagement de 12 mois, puis 38 euros par mois. Elle permet d’accéder à un débit jusqu’à 400 Mb/s, de profiter des appels fixes en illimité vers la France et de 160 chaînes TV.

La deuxième offre avec le pack SFR Fibre Power est à 25 euros par mois avec engagement de 12 mois, puis 43 euros par mois. Elle permet d’accéder à un débit jusqu’à 1 Gb/s, de profiter de la TV en 4K sur les chaînes compatibles grâce à un bouquet plus complet de 200 chaînes, et d’appeler en illimité les fixes et mobiles en France.

La dernière offre avec le pack Premium Fibre est à 35 euros par mois avec engagement de 12 mois, puis 53 euros par mois. Elle permet d’accéder à un débit de 1 Gb/s ainsi que 210 chaînes, l’option Multi TV et les appels vers les fixes et mobiles en Europe.

Je ne veux pas de TV, ai-je le choix ?

Voilà une question épineuse. La France s’est faite championne des offres double, triple et quadruple play qui fournissent des services en pack. Ces offres qui correspondent bien à une pratique de la technologie du siècle dernier apparaissent comme des boursouflures inutiles aujourd’hui. En effet, on aimerait pouvoir avoir une offre fibre sans compromis (FTTH 1 Gb/s) qui ne fait que la fibre et qui serait donc moins chère que toutes les offres bardées d’options proposées par les opérateurs. Des services comme Molotov sont d’ailleurs disponibles sur la plupart des téléviseurs connectés, les box Android TV comme la Nvidia Shield TV ou la Xiaomi Box S ou encore sur l’Apple TV 4K.

Sans TV, il y a quelques options :

Les pack Internet / forfait téléphonique sont-ils une bonne idée ?

Réponse courte : oui. C’est souvent une bonne idée de regrouper ses forfaits chez le même opérateur, pour une raison bien simple : vous aurez le même forfait pour moins cher (ou mieux).

Enfin, quelle que soit votre situation, n’hésitez pas à appeler votre opérateur pour regrouper vos offres si vous les avez prises à des moments différents. Cela vous permettra généralement d’économiser quelques euros sans changer de forfait. Un geste commercial qui ne se refuse pas.

Je ne suis éligible qu’à l’ADSL. Dois-je me tourner vers une box 4G ?

La couverture fibre ou très haut débit prend du temps (et de la bonne volonté). Si vous êtes aujourd’hui dans une situation où vous n’avez que la possibilité d’avoir l’ADSL, vous pourriez imaginer une autre solution : vivre votre connexion fixe avec une box 4G. Le principe est simple : il s’agit d’un boîtier similaire à une box ou un modem sauf qu’au lieu de le relier à une ligne filaire, vous mettez une SIM 4G à l’intérieur pour profiter des débits nettement supérieurs.

Vous pouvez également opter pour un forfait mobile et investir dans un routeur 4G pour avoir une expérience similaire pour moins cher.

La 4G box de Bouygues Telecom à 32,99 euros par mois pendant un an

Le premier opérateur à proposer cela en France est Bouygues avec sa fameuse Box 4G. Elle a été pensée pour les régions les moins bien couvertes au niveau de l’Internet fixe mais qui ont une bonne couverture mobile. Si vous habitez dans une très petite ville, une ville de campagne ou un village, il est fort probable que votre réseau mobile vous donne accès à de meilleurs débits que l’ADSL.

Pour 32,99 € par mois pendant 1 an (puis 42,99 euros), la Box 4G de Bouygues est à considérer si vous êtes éligible — les premiers retours de nos confrères sur la nouvelle mouture sont très bons et l’offre est « satisfait ou remboursé » pendant un mois.

La box 4G+ de SFR à 35 euros par mois

SFR propose également une box 4G+, idéale pour celles et ceux qui n’ont pas accès à la Fibre. Elle donne accès à un débit de 220 Mb/s, des appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que 10 Go de stockage sur le cloud.

Comme avec Bouygues Telecom, l’offre de SFR est « satisfait ou remboursé ». Cependant, le prix de l’abonnement à 35 euros par mois ne changera pas après 12 mois.

Est-ce que la box a une importance ?

En France, selon le forfait que vous choisirez, l’opérateur va vous louer une box. Au minimum, il s’agit d’un modem pour recevoir l’accès à Internet. Au maximum, c’est un gros fourre-tout technologique qui peut faire NAS, station de téléchargement de Torrent, routeur, centre VOiP, décodeur pour la télévision, Android TV…

Difficile de faire entrer en compte le choix d’une box dans les conseils pour choisir un forfait Internet : bien souvent, vous n’aurez pas le choix et d’autres problématiques passeront avant. Par exemple, il serait dommage de choisir une offre ADSL pour sa box quand un autre opérateur propose de la fibre.

Cela dit, on peut découper un jugement sur une box ou un modem en trois parties. La première s’attarde sur la qualité des composants, la fiabilité à moyen et long terme du boîtier. La deuxième englobe tout le multimédia et ce que vous pourrez faire avec votre box. La troisième concerne les options de configuration et donc les utilisateurs les plus avancés.

Comme vous louez votre box, l’opérateur est tenu de vous la remplacer en cas de défaut. Ce sont généralement des opérations qui se passent plutôt bien, mais rares sont les box championnes de la durabilité — ne vous étonnez pas si vous avez à la remplacer pour un défaut.

Le côté multimédia est facile à régler : bien souvent, c’est archaïque

Le côté multimédia est facile à régler : bien souvent, c’est archaïque. Les interfaces sont vieillissantes, lentes et mal intégrées. On est au niveau des mauvaises télévisions. Même la Freebox Mini 4K sous Android TV ne fait pas un travail convenable — c’est ce que tente de rattraper la Delta, prévue pour les clients qui n’ont rien côté multimédia. C’est d’autant plus dommage que peu de gens sauront qu’un monde de confort les attend sur une Apple TV ou un Nvidia Shield, pour ne citer qu’elles. On rêve d’un monde où les opérateurs fourniraient le strict minimum pour se connecter à Internet et nous laissent maîtres de notre installation : les box seraient plus simples, plus solides et moins coûteuses.

Côté technique, pas toutes les box se valent, mais les opérateurs ont tous progressé. L’interface des box Bouygues a changé et les paramètres avancés sont bien plus clairs aujourd’hui. La dernière Livebox a été, de son côté, plébiscitée par les nerds de Geekzone. Nous confirmons qu’elle est excellente et surtout, toute petite, ce qui permet de la cacher facilement.

Notez qu’il est parfois possible de se passer de la box de votre opérateur pour la remplacer par un routeur de votre choix… mais c’est compliqué.

S’il fallait retenir un forfait par opérateur…

Oui, l’Internet fixe est une jungle et il est beaucoup plus difficile de conseiller un forfait fixe que mobile puisque le premier dépend énormément de votre lieu de résidence quand le second ne dépend de rien. Cela dit, s’il ne fallait retenir qu’un seul forfait par opérateur après avoir écumé les dizaines de propositions et configuration, voilà à quoi ressemblerait notre podium.

Article publié initialement le 13 juillet 2017