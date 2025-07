Lecture Zen Résumer l'article

La startup française Facteur Dix a dévoilé un prototype de voiture électrique baptisé LINE. L’objectif ? Battre le record d’efficience avec une consommation riquiqui de 4 kWh/100 km. Numerama a pu découvrir en avant-première cette voiture du futur.

Une voiture électrique qui consomme moins qu’un deux-roues, cela a de quoi faire rêver. Et c’est exactement la promesse de Facteur Dix, une startup normande fondée en 2014 par deux ingénieurs — Marc Guillemaud et Augustin Roulleaux Dugage — qui ambitionnent de construire le véhicule « le plus performant en énergie ».

Cette voiture électrique est bientôt là et elle s’appelle LINE, pour « Light Is Not Enough », traduisez, la légèreté ne suffit pas. Un clin d’œil au fondateur de la marque Lotus, Colin Chapman, qui ne jurait que par cet aspect pour définir la performance de ses modèles (« Light is right »).

Pour Facteur Dix, la performance est en revanche énergétique. Nous sommes partis à la rencontre de ce concept prometteur ce jeudi 3 juillet 2024, au centre de recherche IFP Énergies Nouvelles, à Rueil-Malmaison (78).

Seulement 4 kWh/100 km pour la voiture LINE de Facteur Dix

Lorsque nous avons reçu l’invitation de Facteur Dix, nous avons été interpellés par la promesse de la startup : une consommation record de 4 kWh/100 km. C’est en moyenne 4 fois moins qu’une voiture électrique actuelle et encore plus sobre qu’un scooter électrique. Tout simplement hallucinant. Pour faire l’équivalent thermique, ce serait comme si une voiture à essence ne consommait que… 0,45 L/100 km. L’objectif est ainsi de « réduire d’un facteur dix la consommation d’énergie d’une voiture thermique traditionnelle ».

Facteur Dix vise une consommation record de 4 kWh/100 kWh avec la LINE. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Pour atteindre une telle performance énergétique, trois dimensions ont été optimisées au maximum. Il y a d’abord la masse : la LINE pèse moins de 500 kg grâce à l’utilisation de matériaux légers comme le carbone, ce qui demande moins d’énergie pour propulser la voiture. Cependant, comme son nom l’indique, il n’y a pas que la masse qui compte. L’aérodynamisme joue évidemment un rôle crucial, qui se manifeste ici par une silhouette de véhicule trois roues à la forme de goutte d’eau et aux surfaces totalement lisses. Le flux d’air est également optimisé par un soubassement spécifique et d’immenses tunnels de chaque côté.

Les portes en élytres de la Facteur Dix LINE. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

La surface frontale, mesurée par le SCx, est très importante dans l’aérodynamisme d’une voiture, car c’est elle qui dicte réellement comment une voiture fend l’air.

Enfin, liée à l’aérodynamisme, il y a la surface frontale du prototype LINE. Facteur Dix revendique ainsi un SCx de seulement 0,28. À titre comparatif, des voitures électriques très aérodynamiques comme la Tesla Model 3 ou la Mercedes EQS affichent des SCx entre 0,50 et 0,60. Par ailleurs, les deux ingénieurs fondateurs n’ont pas boudé leur plaisir en offrant à leur voiture une esthétique désirable, inspirée notamment des anciens bolides de course des 24 Heures du Mans. Le cockpit façon bulle, ainsi que les portes en élytre, ajoutent au côté impressionnant de l’auto.

Pour ce qui est des dimensions, la LINE mesure 3,93 m de long pour 1,70 m de large à l’avant et 76 cm à l’arrière, et 1,22 m de haut.

Une autonomie de 500 km, voire plus ?

Avec une consommation aussi faible, inutile d’embarquer une grosse batterie qui amputerait sur le poids. En l’occurrence, Facteur Dix indique que la LINE possède une batterie de 30 kWh, d’origine chinoise. Si la startup annonce une autonomie de 500 km (ou 400 km sur autoroute), une consommation moyenne de 4 kWh/100 km suggérerait un rayon d’action porté à 750 km !

Une batterie de petite capacité a aussi l’avantage de mettre moins de temps pour se recharger. Dans ce cas présent, le 10 à 80 % demande seulement 10 minutes à une puissance maximale inconnue.

La Facteur Dix LINE offrira au moins 500 km d’autonomie. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Côté puissance, Facteur Dix prévoit d’utiliser des moteurs roues à l’avant (traction), cumulant presque 70 ch (50 kW). Une technologie que l’on retrouvera sur la fameuse Renault 5 Turbo 3E. Si le 0 à 100 km/h n’a pas été communiqué, la vitesse maximale est donnée pour 165 km/h. Le rapport poids/puissance promettrait tout de même de belles sensations.

Un habitacle sans fioriture

Cette voiture électrique du futur promet de « couvrir plus de 85 % des usages ». Il sera possible de partir en week-end grâce à un coffre de 90 L pouvant loger deux bagages cabine. Petit détail amusant à l’intérieur, les deux sièges sont installés en décalé, le passager étant légèrement en retrait par rapport au conducteur.

Le concept de la Facteur Dix LINE n’a pas de vrai intérieur pour le moment. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Ceci permettant d’avoir un cockpit plus petit, ce qui profite à l’efficience. Pour les deux ingénieurs, la voiture du futur n’a pas forcément une connectivité poussée. La LINE ne devrait donc pas intégrer d’écran tactile surdimensionné, mais plutôt un système multimédia sommaire afin de « créer un univers épuré et libéré des fonctionnalités superflues ». Il y aura bien des écrans à bord, puisque les rétroviseurs seront des caméras (logées dans les tunnels d’air).

Un prix prévu autour des 30 000 € pour la Facteur Dix LINE

À la mi-2027, Facteur Dix visera donc le record d’efficience pour une voiture homologuée avec une consommation visée de 4 kWh/100 km. Une fois l’exploit atteint, viendra l’étape de la commercialisation. Une première petite série verra le jour à un tarif compris entre 150 000 € et 200 000 €. Il s’agit ici de trouver des clients souhaitant faire partie intégrante du projet.

Facteur Dix prévoit un prix de 30 000 € pour sa voiture électrique du futur LINE. // Source : Robin San Vicente pour Numerama

La promesse vraiment intéressante sera pour 2030, quand la startup prévoit de passer à l’échelle industrielle avec une production de 500 exemplaires par an. Cette dernière sera faite en France. Le prix de la voiture électrique LINE chuterait ainsi aux alentours des 30 000 €. Affaire à suivre.

