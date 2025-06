Lecture Zen Résumer l'article

La version abordable de la Renault 5 électrique est enfin disponible à la commande. En déduisant le bonus écologique maximal et la prime CEE, la citadine française s’affiche au prix de 20 680 €. Mais pour faire baisser la facture, il faudra faire l’impasse sur quelques équipements… essentiels.

Chose promise, chose due, Renault a ouvert le jeudi 5 juin les commandes pour la version à moins de 25 000 € de la R5 électrique. Dans son communiqué, le constructeur au losange se félicite des plus de 40 000 exemplaires vendus depuis le lancement de la citadine en octobre 2024.

« Un succès populaire qui devrait encore s’amplifier » avec l’arrivée de cette nouvelle variante abordable baptisée Five. Cependant, ce ne seront peut-être pas les commandes de particuliers qui y contribueront. La R5 est certes devenue moins chère, elle pourrait ne pas convenir à tout le monde. On fait le point.

Toujours le look, mais forcément moins chic

Si la Renault 5 E-Tech séduit autant, c’est surtout pour son look attachant, même dans cette déclinaison abordable. Esthétiquement, rien ne change par rapport à la version supérieure Evolution avec des jantes 18 pouces habillées d’enjoliveurs façon Seventies. En revanche, seulement deux couleurs sont disponibles : noir (de série) et le vert Pop (+ 800 €). Même pas de jaune, dommage.

Impossible de distinguer esthétiquement les version Five et Evolution de la Renault 5 // Source : Renault

Dans l’habitacle, le constat est identique. La présentation très flatteuse des versions Techno et Iconic laisse place à un mobilier logiquement moins noble. À noter qu’avec cette finition Five, la climatisation devient manuelle.

95 ch et 312 km d’autonomie pour la Renault 5 Five

Là où Renault à fait des économies, c’est sur la partie mécanique. La R5 Five se contente d’une puissance de 95 ch et récupère la batterie 40 kWh des modèles dits « autonomie urbaine ». Étonnamment, l’autonomie est identique aux versions 120 ch : jusqu’à 312 km WLTP.

La Renault 5 Five fait l’impasse sur la charge rapide // Source : Renault

La grande différence avec le reste de la gamme concerne la recharge, puisque la Renault 5 Five n’est tout simplement plus compatible avec la recharge en courant continu (de 80 ou 100 kW selon la version). Exit les borne rapides, vous ne pouvez vous brancher que sur des points en courant alternatif, à une puissance maximale de 11 kW. De quoi passer de 15 % à 80 % de batterie en 2h37.

Il est essentiel de bien comprendre ce point : la Renault 5 la moins cher ne permet pas de faire de longs trajets avec charge rapide sur autoroute ou à destination. Elle n’a pas été conçue pour cela.

À qui se destine la Renault 5 Five ?

En raison de son rayon d’action ainsi que sa seule charge AC, la R5 Five se limite donc à un environnement strictement urbain. Des caractéristiques à bien considérer avant l’achat. Si vous êtes en quête d’une petite voiture pour aller chercher le pain ou déposer les enfants à l’école, aucun souci. En revanche, pour s’éloigner occasionnellement des centres-villes, cette version n’est certainement pas la plus recommandable.

Dans sa version Five, la Renault 5 électrique peut tomber à 20 680 € avec les aides maximales // Source : Renault

Renault a fixé le prix de cette version plus accessible à 24 990 €. Une fois le bonus écologique maximal de 4 000 € et la prime CEE de 310 € déduits, la R5 électrique tombe à 20 680 €. Très alléchant, mais pour les raisons évoquées, elle devrait plutôt ravir les flottes d’entreprises. Les particuliers à la recherche d’une citadine mignonne et pas chère feraient peut-être mieux d’attendre une certaine Twingo, dont l’arrivée est prévue en 2026.

