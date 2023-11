Il existe sept protocoles VPN majeurs : PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, IKEv2/IPSec, NordLynx, WireGuard et OpenVPN. Néanmoins, deux d’entre eux, WireGuard et OpenVPN sont utilisés par la très grande majorité des fournisseurs de VPN. La raison ? Une grande stabilité, une sécurité optimale, d’excellentes performances et surtout, une compatibilité étendue.

OpenVPN est sans doute le protocole le plus populaire, en grande partie grâce à son code open source qui garantit sa transparence, et offre aux VPN de grandes possibilités de personnalisation.

WireGuard est le protocole VPN le plus récent disponible sur le marché et il se démarque grâce à sa rapidité et un chiffrement supérieur aux autres. À l’instar d’OpenVPN, son code est open source et donc largement modifiable par les fournisseurs de VPN. C’est par exemple ce qu’a fait NordVPN, son protocole maison, NordLynx, étant basé sur le code de WireGuard.