BMW est désormais prêt à faire baisser le prix plancher de sa gamme 100 % électrique. Le iX1 vient faire oublier le i3.

BMW continue d’ajouter de nouveaux modèles à son catalogue 100 % électrique et, cette fois, il s’attaque à l’entrée de gamme. À l’occasion de sa troisième génération, son SUV compact X1 est décliné en version iX1, la lettre i symbolisant le groupe propulseur 100 % électrique, aux côtés des variantes thermiques et hybrides. Celles et ceux qui seront intéressés par le véhicule auront donc le choix.

Comme on peut le découvrir dans le communiqué publié le 1er juin, le iX1 se définit comme le « premier modèle électrique à quatre roues motrices de la marque dans le segment des compactes Premium » — soit de quoi faire oublier l’i3. Esthétiquement très sage, il se distinguera de ses frères thermiques par des petites décorations bleues, affirmant le caractère propre du SUV aux mensurations adaptées à un usage polyvalent (4,5 mètres de long).

BMW iX1 // Source : BMW

Autonomie encore un peu juste

Le iX1 devrait être agile, en témoignent ses quatre roues motrices. Les ingénieurs de BMW ont choisi de placer un moteur par essieu, générant ensemble une puissance de 230 kW (313 chevaux). De quoi permettre au SUV d’engloutir le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Il est presque aussi rapide que le Tesla Model Y, qui n’a besoin que de 5 secondes pout atteindre cette vitesse. Il l’est surtout un peu plus que le Mercedes EQA, son concurrent direct (6 secondes dans sa version la plus véloce).

BMW n’est pas encore en mesure d’indiquer l’autonomie précise du iX1 et se contente de « prévisions basées sur l’état de développement actuel de la voiture ». En théorie, le SUV devrait pouvoir rouler entre 413 et 438 kilomètres (cycle WTLP). Ce qui n’invite pas à l’optimisme, surtout quand on s’intéresse à la consommation : entre 17,3 et 18,4 kWh pour 100 kilomètres, ce qui devrait être bien plus élevé en usage réel. À titre de comparaison, le Model Y peut tomber à 16.1 kWh/100 km, malgré un gabarit plus imposant (4,75 mètres de long).

BMW iX1 // Source : BMW

Le BMW iX1 face au Mercedes EQA :

BMW iX1 Mercedes EQA 350 0 à 100 km/h 5,7 s 6 s Vitesse maximale 180 km/h 160 km/h Autonomie 413 – 438 km 438 km Consommation 17,3 – 18,4 kWh/100 km 17,5 – 18,5 kWh/100 km Prix NC 61 200 €

À l’intérieur, BMW a opté pour un tableau de bord plat, un accoudoir flottant équipé de plusieurs commandes et deux écrans animés par BMW OS 8.0 (un de 10,25 pouces, un autre de 10,7 pouces). Le but est d’allier modernité et modularité, avec une numérisation poussée. De série, l’équipement est particulièrement bien doté : GPS BMW Maps, volant sport en cuir, climatisation automatique bi-zone à commande intelligente, capteur de pluie avec commande automatique des phares, aide au parking, caméra de recul et régulateur de vitesse.

Le iX1 est attendu pour la fin d’année, à un tarif pour le moment inconnu. Il devrait coûter entre 50 000 et 60 000 €, si on se réfère au moins cher des modèles (la version thermique de 136 chevaux, facturée à partir de 42 750 €). Le iX3 titille pour sa part les 70 000 €.