Les véhicules électriques ne sont pas tous égaux face à l’hiver : certaines batteries peuvent perdre jusqu’à 32 % de leur capacité à cause du froid. Voici un classement des voitures les plus répandues.

Vous l’avez peut-être remarqué : les véhicules électriques ont moins d’autonomie quand il fait froid (c’est aussi le cas pour les smartphones, dont la batterie tient moins longtemps en hiver). Mais certaines voitures en perdent plus que d’autres.

« La capacité disponible se réduit avec la température », nous expliquait Mathieu Morcrette, ingénieur de recherche en chimie des solides au CNRS et directeur du Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides de l’université de Picardie Jules Verne. « La température facilite la diffusion des ions. Au contraire, les basses températures les ralentissent. Ainsi, la capacité disponible se réduit avec la température […] donc l’autonomie de nos smartphones dans le froid aussi. »

Il y a toutefois un élément rassurant : lorsque les températures augmentent, les batteries retrouvent leur capacité sans avoir été endommagées. Heureusement, quand on voit les vagues de froid qui envahissent les États-Unis en ce mois de décembre.

Certains véhicules s’en sortent pourtant mieux que d’autres face au grand froid. C’est ce qu’a montré l’entreprise Recurrent, spécialisée dans l’analyse des batteries de voitures électriques. Dans un billet publié à la mi-décembre, repéré récemment par Tom’s Guide. On observe des différences importantes, en pourcentage, entre certaines marques et certaines gammes.

La firme a étudié 13 modèles différents, en les comparant sous des températures normales (21°C) et en cas de gel important — plus de 7 000 voitures ont été prises en compte.

Sans pompe à chaleur les Mach-E et ID.4 perdent beaucoup d’autonomie

Au niveau du top 3 des grands perdants en autonomie, voici le podium :

Concernant le Mach-E « Ford n’a pas installé de pompe à chaleur, s’appuyant plutôt sur le chauffage par résistance, qui est connu pour avoir un effet important sur l’autonomie hivernale, car l’énergie doit être tirée de la batterie haute tension pour générer la chaleur », explique Recurrent. C’est exactement la même chose sur l’ID.4, dont le chauffage est également résistif.

Quelles voitures électriques s’en sortent le mieux en hiver ?

Jaguar I-Pace

À l’inverse, la Jaguar I-Pace a une tenue exceptionnelle selon les changements de température : elle perd seulement 3 % d’autonomie en hiver. « L’I-Pace ne perd qu’environ 16 km d’autonomie (…) lorsque les températures avoisinent le point de congélation. C’est dû au fait que la I-Pace utilise une pompe à chaleur pour contrôler la température de l’habitacle, plutôt que la batterie haute tension.» Il convient de noter toutefois que la I-Pace serait connue pour la piètre qualité de sa batterie (le rapport km par kWh est très faible par rapport à d’autres).

La Jaguar I-Pace // Source : Numerama

Audi e-tron

L’Audi e-tron est bonne deuxième avec seulement – 8 % de baisse d’autonomie, grâce à sa pompe à chaleur qui « chauffe l’habitacle sans vider sa batterie haute tension, et peut récupérer jusqu’à 3 kW de chaleur perdue du moteur », précise Recurrent.

Tesla

Quid de Tesla, alors ? Le fabricant le plus suivi médiatiquement se situe au milieu du classement, plutôt dans la fourchette basse :

« Tesla est connue pour deux choses en hiver : avoir un système de gestion thermique très proactif, qui s’active à la fois à des températures élevées et basses, et pour contrôler étroitement les estimations d’autonomie à bord que les conducteurs voient », explique Recurrent. « Dans le monde réel, les conducteurs connaissent une autonomie inférieure en hiver et en été.»

Tesla diminuerait aussi le freinage régénératif en hiver, pour ne pas abîmer la batterie — il revient lorsque les températures remontent.