Lecture Zen Résumer l'article

Sur les réseaux sociaux chinois, Lei Jun n’a pas hésité à féliciter chaleureusement Tesla pour ses progrès en matière de conduite autonome.

Qui aime bien, châtie bien ? C’est un peu l’impression qui se dégage en observant le comportement de Lei Jun, le patron de Xiaomi, vis-à-vis de Tesla. Avec ses records de commandes, le lancement du Xiaomi YU7 le 26 juin 2025 a sans doute été un coup dur pour Tesla. Durant la conférence de présentation du véhicule, le Tesla Model Y était clairement le concurrent à battre.

Mais, comme pour se faire pardonner, Lei Jun a chaudement félicité le constructeur américain sur Weibo deux jours plus tard, à propos de ses innovations en matière de conduite autonome. Un message qui n’est pas passé inaperçu auprès de ses 27 millions de followers. Cette fois, il ne s’agit pas d’une pique, comme en janvier dernier, mais bien d’un hommage à son concurrent.

Comparaison entre le Xiaomi YU7 standard et la Tesla Model Y Propulsion. // Source : Capture conférence Xiaomi

Lei Jun salue sincèrement la réussite de Tesla

Comme Elon Musk, Lei Jun s’exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Si les deux hommes aiment promouvoir leurs succès sur leur plateforme de prédilection — X (ex-Twitter) pour Elon Musk et Weibo ou Douyin (Tiktok) pour Lei Jun –, la comparaison s’arrête là. Le patron de Xiaomi n’hésite pas à adresser régulièrement des messages positifs à destination de ses concurrents, pour les féliciter de leurs succès.

Certes, les déclarations faites par Lei Jun soufflent parfois le chaud et le froid sur Tesla. Mais l’intention du message du 28 juin 2025 ne fait pas de doute : il est flatteur pour Tesla, puisque Lei Jun salue humblement la marque à la suite de la première livraison autonome d’un modèle à son propriétaire : « Tesla est vraiment remarquable, à l’avant-garde des tendances du secteur dans de nombreux domaines, notamment la technologie FSD. Nous devons encore apprendre ! »

Lei Jun félicite Tesla pour son FSD. // Source : Capture weibo (traduction google)

Le message répond à la publication de la vice-présidente de Tesla basée en Chine, Grace Tao : « Pour la première fois dans l’histoire, le véhicule a été livré tout seul à son propriétaire. Il n’y avait pas de conducteur, pas de commande à distance, une vitesse maximale de 115 kilomètres par heure, et il est arrivé sain et sauf sur le pas de la porte du client. Tesla, toujours en train de dépasser l’imagination grâce à ses innovations disruptives. Une nouvelle ère passionnante. »

Nul doute que l’idée de livrer des véhicules en conduite autonome directement de leur sortie de la chaîne de production jusqu’au domicile du client, a de quoi inspirer le chef d’entreprise chinois.

Un autre échange avec le patron de Xpeng qui ne passe pas inaperçu

Parmi les nombreuses commandes passées pour acquérir un Xiaomi YU7, il y aura forcément celles de constructeurs concurrents désireux de tester le véhicule et/ou de le démonter pour analyser ce second modèle. On se souvient notamment de Jim Farley qui avait commandé la SU7, et qui n’hésite pas à en parler ouvertement tant il l’apprécie.

Le 30 juin, c’est He Xiaopeng, le fondateur de la marque Xpeng, qui a déclaré sur Weibo avoir passé commande d’un YU7 : « Félicitations pour les excellentes performances du Xiaomi YU7 sorti la semaine dernière. Je pense que la clé du succès du YU7 réside dans sa forte compétitivité, j’ai donc également passé commande ce soir-là. J’attends que M. Lei me le livre au plus vite. »

Échanges entre les patrons de Xpeng et Xiaomi. // Source : Capture weibo (traduction automatique google)

Les deux dirigeants sont proches. He Xiaopeng avait déjà assisté au lancement de la SU7 pour encourager son ami et désormais concurrent féroce. En réponse à ce message, Lei Jun a répondu à He Xiaopeng en le remerciant pour son soutien, et en souhaitant un franc succès à la conférence de lancement du Xpeng G7 (l’un des modèles concurrents du Xiaomi YU7) concluant le message par un cœur. L’ambiance est bien plus détendue que dans les tacles réguliers entre Carlos Tavares et Luca de Meo.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama