Au CES 2024, Honda a décidé de présenter une toute nouvelle stratégie pour ses voitures électriques à venir en l’illustrant avec deux concepts surprenants.

Honda a annoncé une remise à zéro des compteurs et ce qu’il considère comme un nouveau départ à partir de 2026. Une nouvelle marque nommée « H », un nouveau logo, une nouvelle philosophie de produits électriques et deux concepts ont été présentés ce 10 janvier 2023. Coup de génie ou de folie ?

Honda avait prévenu que des annonces interviendraient au CES las Vegas 2024, on n’avait juste pas vraiment anticipé un tel revirement de la stratégie du constructeur japonais. Difficile de savoir si la marque se cherche encore pour partir à la conquête du marché de la voiture électrique, ou si Honda a enfin trouvé sa voie pour s’épanouir sur ce segment.

Résolutions 2024 de Honda : Élégance, légèreté et intelligence

La « série 0 » de Honda est le symbole du renouveau de la marque sur les voitures électriques, d’où la notion de zéro dans son nom. La marque veut apparemment faire table rase de ses débuts dans la mobilité électrique. Si la marque japonaise ne s’est pas vraiment illustrée lors de son entrée dans l’univers des voitures électriques, la sanction semble un peu dure pour les modèles déjà lancés. Surtout pour la petite Honda e, qui a juste manqué de consommations plus raisonnables et d’un prix moins élevé.

Concept Honda Serie 0 Saloon prévu pour 2026 // Source : Honda

Après, on ne peut pas reprocher à Honda de vouloir faire mieux sur les prochains modèles prévus pour partir à la conquête du marché international dès 2026. C’est le concept Saloon qui aura cette lourde tâche de repositionner Honda sur le plaisir de conduire et les performances électriques.

Un design futuriste, de la technologie et de l’efficience

On laissera chacun juger du design de ces nouveaux concepts Honda, que l’on qualifiera juste de futuristes et surprenants. Honda dit vouloir tordre le cou aux véhicules électriques lourds, larges et hauts, pour faire des véhicules plus bas, plus aérodynamiques et plus légers pour sa berline.

Difficile pour autant d’imaginer des modèles comme ceux-là dans la circulation de 2026. Il faudra attendre de voir comment Honda concrétise ces designs pour des véhicules de série pour se faire une idée plus réaliste de l’éventuel succès de cette nouvelle gamme (berline ou monospace).

Honda Serie 0 Space Hub concept // Source : Honda

Aides à la conduite et autres technologies auront un rôle important à jouer dans le futur de la marque. Mais c’est sur les performances et l’efficience que le constructeur japonais va être attendu au tournant. Honda promet du plaisir de conduire et des recharges rapides (15 à 80 % en 10 à 15 minutes).

En dehors de l’introduction du steer-by-wire (absence de liaison physique pour la direction), Honda reste assez vague sur les technologiques promises : « Les modèles Honda de la Série 0 seront dotés d’essieux électriques*2 offrant une excellente efficacité de conversion de puissance, d’un excellent conditionnement des blocs-batteries légers à haute densité et d’excellentes performances aérodynamiques, afin d’obtenir une autonomie suffisante tout en minimisant la capacité de la batterie chargée sur le véhicule. »

Intérieur du concept Honda Serie 0 Saloon // Source : Honda

Honda fait donc de grandes annonces pour le futur de la marque, mais comme d’autres constructeurs japonais (Toyota ou Nissan), cela reste un peu trop flou pour convaincre totalement.

