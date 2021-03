Volkswagen a tenté de faire croire qu'il allait se renommer Voltswagen aux États-Unis, en référence à une stratégie davantage axée sur la mobilité électrique.

Non, Volkswagen of America ne deviendra pas Voltswagen of America. L’hypothèse avait pourtant été évoquée par CNBC puis reprise massivement par plusieurs médias, après la fuite d’un communiqué le 29 mars. Elle a même été confirmée après un tweet de Volkswagen, dont le compte a changé de nom (en Voltswagen, donc). Sauf qu’il s’agit d’une blague, rapportent Reuters et le Wall Street Journal le 30 mars.

« Nous ne voulions pas induire en erreur. C’était juste une action marketing pour parler du ID.4 », a confirmé un porte-parole du constructeur allemand, forcé de rétropédaler dans les médias.

Le constructeur allemand s’était dit qu’un (mauvais) poisson d’avril pour mettre en avant son SUV compact 100 % électrique serait une bonne idée. Le mot Voltswagen est en effet un habile (ou pas) jeu de mot avec « volt », l’unité de mesure de la tension électrique.

« On sait, 66 ans, c’est un âge inhabituel pour changer de nom, mais nous avons toujours été jeunes dans notre cœur. Voici Voltswagen. C’est comme Volkswagen, mais avec une focalisation sur la conduite électrique. Ça commence par notre nouveau SUV ID.4, disponible dès aujourd’hui », affichait le tweet de la multinationale, dans un sérieux le plus total, le 30 mars.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 – available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7

— Voltswagen (@VW) March 30, 2021