Lecture Zen Résumer l'article

Hyundai va retirer du catalogue en France sa grande berline électrique Ioniq 6. La version restylée que nous avions aperçue n’arrivera donc pas chez nous, tout comme sa tant attendue déclinaison sportive Ioniq 6 N.

Une page se tourne chez Hyundai. La grande berline 100 % électrique Ioniq 6 tire sa révérence en France. L’information a été confirmée par le constructeur coréen auprès de nos confrères d’Automobile Propre le 30 juin 2025. Alors que nous vous avions rapporté au mois d’avril l’arrivée d’une version restylée de cette berline de Hyundai, il n’en sera finalement rien.

Dommage, car cette nouvelle mouture offrait un look plus affirmé à la berline routière, tout en conservant son côté très futuriste. Mais ce qui est beaucoup plus regrettable, c’est que nous n’aurons donc pas droit à sa version sportive tant attendue.

Finalement, pas de Hyundai Ioniq 6 N pour la France

À l’officialisation du modèle restylé, Hyundai avait fait la surprise d’une version sportive Ioniq 6 N. On pouvait voir dépasser dans le fond d’une des photos l’arrière de la berline électrique avec son gros spoiler et son pare-choc spécifique. L’auto aurait sûrement repris la même mécanique à deux moteurs cumulant 650 ch, que l’on retrouve sur le crossover Ioniq 5 N.

La Hyundai Ioniq 6 aura droit à une version sportive N (mais pas en France). // Source : Hyundai

En retirant ce modèle de son catalogue français, Hyundai tire donc officiellement un trait sur les berlines. Il faut dire que la Ioniq 6 n’a pas vraiment rencontré son public depuis son lancement à la fin de l’année 2022. Pourtant, avec une belle autonomie pouvant aller jusqu’à 614 km WLTP et une plateforme 800 V, la Coréenne avait de quoi séduire.

Ces arguments n’ont toutefois pas pu rattraper son look peut-être un peu trop futuriste. Même si elle avait eu une plastique différente, la raison de ce retrait est assez simple : les berlines ne sont plus à la mode. De plus, son prix plutôt élevé fixé à 57 000 € minimum n’a pas aidé à une grande diffusion (même si ce sont majoritairement les entreprises qui ont le plus succombé à ce modèle).

La ligne profilée de la Hyundai Ioniq 6. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Hyundai se concentre désormais sur le segment urbain avec son craquant Inster ainsi que sur le créneau des familles nombreuses avec le SUV à 7 places Ioniq 9.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama