La Corsa passe la sixième — et à l’électrique. Dans un communiqué de presse publié le 23 mai 2019, Opel a dévoilé la nouvelle génération de sa citadine phare. En plus de motorisations thermiques classiques (qui seront présentées dans les semaines à venir), le constructeur va miser sur l’électrique avec une déclinaison équipée d’un moteur de 100 kW (136 ch).

La Corsa-e — un nom très classique — promet une autonomie de 330 kilomètres selon le cycle WLTP (un peu moins de 300 kilomètres dans la vraie vie). Soit le strict minimum pour une voiture de cette catégorie. Il y aura bien évidemment de la charge rapide au programme : 30 minutes pour remplir 80 % de la batterie (avec une charge à 50 kWh). Elle est garantie huit ans.

« Un pied de nez aux sportives »

La Corsa-e s’en remet à trois modes de conduite — Normal, Éco et Sport — pour le confort derrière le volant. Opel souligne une baisse d’autonomie « modérée » en mode Sport, sans aucune précision sur les kilomètres vraiment perdus. La citadine avale le 0 à 50 km/h en 2,8 secondes et il lui faut 8,1 secondes pour atteindre les 100 km/h. Avec cette performance, Opel estime qu’il s’agit d’un « véritable pied de nez aux sportives ». Vous avez le droit d’en sourire.

Du côté des équipements, la Corsa-e pourra compter sur des phares matriciels à LED (qui s’adaptent à l’environnement), la reconnaissance des panneaux, une aide pour les angles morts, un régulateur de vitesse adaptatif, un système de surveillance latérale, des dispositifs de freinage d’urgence et un park assist.

On termine par le look, avec des évolutions esthétiques qui ne feront pas de la Corsa-e une voiture futuriste. On aime le museau un peu plus musclé et le toit fondu dans la vitre arrière. Elle arrive en tout cas à se distinguer de la très, très jolie e-208, malgré une base de développement commune.

