Tesla reprend la tête du classement des voitures électriques en France avec le Model Y. Renault occupe les autres places du podium, tandis que Citroën décroche.

Le classement des immatriculations a encore été chamboulé en juin. Sur un marché automobile français en berne, certains modèles électriques s’accrochent, tandis que d’autres reculent. Les statistiques NGC-Data publiées le 1er juillet permettent d’y voir plus clair.

28 856 voitures électriques ont été immatriculées en France ce mois-ci, soit un léger recul de 3 % par rapport à mai 2024. Un moindre mal dans la conjoncture actuelle.

Le premier semestre 2025, malgré les craintes, s’en sort mieux que prévu : il manque 10 000 immatriculations par rapport à 2024, soit une baisse de 6 %, mais il ne faut pas oublier que les 50 000 dossiers de leasing social de l’an passé avaient dopé artificiellement les chiffres. Il était possible de craindre un décrochage plus accentué à cause des nombreux changements en matière d’aides et de fiscalité aux entreprises, il n’en est rien.

Le sprint Tesla a porté ses fruits et n’est probablement pas terminé

Le constructeur américain est habitué à terminer les trimestres sur les chapeaux de roues : ce fut le cas même si la marque a connu mieux par le passé, notamment en juin 2023. L’arrivée des motorisations les plus abordables sur le Model Y restylé a largement contribué à cela. Néanmoins, l’exercice s’est quelque peu compliqué avec une validation du score environnemental tardive, bloquant la livraison des véhicules aux clients qui voulaient en bénéficier (une très large majorité).

Les versions Propulsion du Tesla Model Y peuvent enfin profiter du bonus écologique. // Source : Tesla

Tesla a immatriculé 3 235 Model Y en juin 2025. Les livraisons se sont donc essentiellement concentrées sur les derniers jours du mois de juin, à partir du 19, et même les deux dimanches ont été mis à profit pour obtenir ce résultat. Il est probable que tous les Model Y n’ont pas eu le temps de rejoindre leur nouveau propriétaire, le mois de juillet devrait également être plutôt bon pour la marque. Cependant, difficile de faire des projections sur les mois suivants.

En attendant, si le Model Y reprend la tête du classement, les autres modèles continuent de creuser. La Model 3 n’est que 18e avec 406 unités (- 78%). Le Model X grappille 5 immatriculations, ce qui est toujours mieux que la Model S qui affiche un beau zéro pointé au mois de juin, et ce n’est probablement pas qu’une question de restylage en attente.

La stratégie Tesla d’avoir un seul modèle best-seller n’est plus payante, malgré le volume de Model Y, la marque Tesla accuse encore un recul de 10 % par rapport à juin 2024. Renault devance ainsi Tesla grâce à 4 modèles classés dans le top 20.

À l’inverse de Citroën et Peugeot, Renault se maintient en forme

La Renault 5 e-tech continue d’afficher des scores réguliers. La citadine électrique a encore réalisé 2 829 immatriculations en juin 2025, ce qui la classe sur la deuxième place du podium en juin. Sur le cumul annuel, la R5 continue d’alimenter son avance sur ses concurrents avec 15 752 exemplaires.

La Renault 5 e-tech confirme son succès. // Source : Raphaëlle Baut pour Numerama

Le Renault Scénic est à la troisième place du classement avec 1 100 immatriculations. Par contre, il cède sa place sur le podium sur le cumul des 6 premiers mois : le Model Y vient de le doubler.

La Renault 4 commence aussi à grimper en atteignant la 12ᵉ position en juin, ce sera un modèle à suivre de près sur les prochains mois.

Voici le top 5 pour le premier semestre :

Modèle Cumul de janvier à juin 2025 Renault 5 e-tech 15 752 Citroën ë-C3 9 473 Tesla Model Y 8 886 Renault Scénic e-tech 7 995 Peugeot e-208 5 788

En mai, la Citroën ë-C3 avait brièvement pris la tête du classement grâce à une vague d’immatriculations tactiques destinées à des loueurs. Retour brutal à la réalité en juin : seulement 726 unités, soit son plus mauvais score depuis son lancement en septembre 2024.

Après des années à briller dans la tête du classement, la marque Peugeot a plus de mal à tenir le cap. La citadine e-208 est en 7ᵉ place du classement avec 883 unités immatriculées. Mais c’est surtout le Peugeot e-2008 qui chute le plus lourdement, que ce soit sur les immatriculations de juin où le modèle n’est plus que l’ombre de lui-même en 34ᵉ place, qu’au cumul sur l’année où il enregistre -58 % par rapport à l’année précédente (et le leasing social). Le Peugeot e-3008 nage un peu entre deux eaux.

Le Peugeot E-3008 ne décolle toujours pas vraiment // Source : Peugeot

Le reste du classement du mois de juin

Le Skoda Elroq est à la 4ᵉ place du classement du mois de juin avec 943 exemplaires. Une place dans le haut du classement que la marque devrait conserver durant les prochains mois. C’est un modèle qui marche aussi très bien dans le reste de l’Europe.

Le modèle occupant la 5ᵉ place du classement est plus surprenant. Avec 925 immatriculations, la Dacia Spring revient parmi les meilleures ventes. Depuis son renouvellement et sa perte du bonus, le modèle ne rencontrait plus le même succès qu’auparavant. Il reste à vérifier si le modèle n’a pas profité d’immatriculations tactiques pour justifier ce bond.

Dacia Spring revient dans la course ? // Source : Dacia

Ceci dit, même la MG4 privée de bonus revient en 14ᵉ place, après de nombreux mois à des volumes bien inférieurs. Il faut dire que le modèle de base est proposé avec des remises qui la rendent moins chère que la Citroën ë-C3 (avant déduction des aides).

Du côté des véhicules premium allemand, l’Audi Q6 en 8ᵉ place est aussi à souligner, car c’est un bon résultat pour un tel modèle. Le Q6 e-tron semble avoir remplacé le Q4 e-tron dans le cœur des acheteurs. BMW reclasse deux de ses modèles dans le top 20, le BMW IX1 est devenu un habitué du top 10, mais le IX2 remonte dans les immatriculations après plusieurs mois en retrait.

Modèles Immatriculations en juin 2025 TESLA MODEL Y 3 235 RENAULT 5 2 829 RENAULT SCÉNIC 1 100 SKODA ELROQ 943 DACIA SPRING 925 BMW IX1 914 PEUGEOT 208 883 AUDI Q6 788 VOLKSWAGEN ID,3 737 RENAULT MEGANE 727 CITROËN E-C3 726 RENAULT 4 539 PEUGEOT E3008 537 MG 4 513 BMW IX2 506 VOLKSWAGEN ID,4 501 FIAT 500 444 MINI COUNTRYMAN 433 TESLA MODEL 3 406 ALPINE A290 401

