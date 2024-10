Lecture Zen Résumer l'article

Certains clients reprochent un manque de polyvalence et de praticité à la citadine Renault 5 e-tech. Renault a déjà la solution : elle s’appelle Renault 4 e-tech. Plus grande, plus pratique, plus baroudeuse… Cette voiture électrique semble tout avoir pour plaire.

La Renault 4 e-tech est le deuxième modèle électrique de la marque qui surfe sur la nostalgie des clients. Il ne s’agit pas d’un simple copier-coller de la R5 transformée en crossover urbain, mais de bien plus. La R4 e-tech apporte quelques petits trucs en plus par rapport à Renault 5 e-tech. Mais cela suffira-t-il pour séduire le plus grand nombre ? Plusieurs éléments pratiques semblent particulièrement pertinents.

Renault a profité de l’ouverture du Mondial de Paris 2024, le 14 octobre 2024, pour lever le voile sur ce nouveau modèle électrique. Voici ce qu’il faut en retenir !

Renault 4 e-tech est un peu plus chic que son ancêtre. // Source : Renault

R4 e-tech est un peu plus grande et plus pratique

Tout le monde ne souhaite pas se contenter d’une citadine de 3,92 mètres, comme la Renault 5 e-tech. C’est un peu trop petit pour les clients à la recherche de plus d’espace à bord. Renault l’a anticipé, et propose désormais la Renault 4 e-tech. Elle fait 4,14 m de long, soit 22 cm de plus que R5. L’empattement aussi est plus grand avec 2,62 m de long, soit 8 cm de plus que R5, ce qui profite à l’habitabilité intérieure du modèle. La Renault 4 est également plus haute, avec ses 1,57 m.

La R5 est régulièrement critiquée sur la taille et la forme de son coffre. Sur ce point, la Renault 4 e-tech entend faire mieux. Son coffre est annoncé avec une capacité de 420 litres, mais avec une forme plus cubique, et surtout un seuil de chargement bas pour faciliter la vie au quotidien. La R4 a un hayon électrique, un petit plus sur une voiture de ce segment.

Renault a bien compris que la nouvelle R4 e-tech ne doit pas être un frein aux séances de shopping chez Ikea (ou autre enseigne). En plus de la banquette arrière rabattable, le siège avant de la R4 peut aussi se transformer en tablette. Un petit plus pour ceux qui déplacent parfois de longs objets. On évitera peut-être quand même la commode normande.

Modularité de la Renault 4 e-tech. // Source : Renault

Une R4 davantage baroudeuse ?

La nouvelle Renault 4 e-tech offre jusqu’à 18,1 cm de garde au sol, c’est un peu plus que Renault Captur. Cela permet à cette voiture électrique de s’aventurer un peu plus facilement sur les petits chemins.

Renault 4 e-tech. // Source : Renault

Une garde au sol plus élevée ne suffit pas toujours pour sortir hors des sentiers battus. Pour aider à circuler en tout chemin ou sur la neige, Renault a installé l’extended grip, un système d’antipatinage qui devrait aider à affronter un peu mieux les sols glissants. C’est l’un des clins d’œil à la Renault 4 à tout faire d’antan, mais avec des capacités modernes.

Pratique, mais pas sans style !

Il n’est pas dit que le design plaise forcément à tous. Toutefois, cette Renault ose des choix plus inhabituels. Comme R5, la Renault 4 est équipée de jantes de 18 pouces sur toutes les versions, qu’elles soient d’entrée de gamme ou de haut de gamme.

Comme R5, la personnalisation est également un élément clé sur lequel mise fortement la marque française : teinte de jantes, toit bi-ton, barre de toit ou toit ouvrant, ainsi que des stickers pour décorer son modèle. Tout cela permet de sortir un peu du lot.

Renault 4 e-tech avec sa calandre lumineuse. // Source : Renault

La calandre lumineuse monobloc représente aussi une nouveauté sur ce modèle. Renault va aussi avoir droit à un modèle avec son logo éclairé. Cette pièce de 1,45 m de long a été un challenge à créer et surtout à industrialiser. Reste quand même que, chez Numerama, on s’interroge un peu sur la durabilité de ce choix, dans la circulation parisienne par exemple.

Des petits trucs en plus par rapport à R5

La Renault 4 reprend beaucoup d’éléments de la R5, dont les associations moteur/batterie. Deux versions sont prévues : moteur de 110 kW (150 ch) associé à la batterie 52 kWh pour 400 km d’autonomie, et 90 kW (120 ch) avec la batterie 40 kWh et 300 km d’autonomie.

Cependant, il y a une nouveauté sur cette R4 : le « one pedal » sera disponible dès le lancement du modèle à partir de la finition Techno. Cette fonction permet d’aller jusqu’à l’arrêt de la voiture rien qu’en relâchant l’accélérateur. La R4 disposera de palettes au volant pour gérer un freinage régénératif personnalisable. La Renault 5 l’aura, mais pas à son lancement.

La Renault 4 présente aussi une autre spécificité : un toit ouvrant en toile. C’est un élément relativement inattendu sur un modèle 100 % électrique de ce type — seule la Fiat 500e le propose. Dans tous les cas, on adore l’idée. L’option est disponible sur les finitions Techno et Iconic.

Toit ouvrant du Renault 4 e-tech. // Source : Renault

Renault semble une nouvelle fois avoir réussi à mixer tous les éléments : une touche de nostalgie dans un design résolument moderne, ce qu’il faut pour les performances et une pincée d’inattendu… Jolie surprise à découvrir au Mondial de Paris !

