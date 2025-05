Lecture Zen Résumer l'article

Après la Renault 5, c’est au tour de la Renault 4 d’être testée sur la route. Encore une fois, Renault a bien travaillé sa copie avec des petits détails qui peuvent faire la différence.

Si l’on a eu l’impression d’attendre un long moment l’arrivée des essais de la Renault 5, il aura fallu moins de 9 mois pour que le constructeur français nous invite cette fois à tester la Renault 4 e-tech. Les essais internationaux se tiennent en ce moment au Portugal, où Numerama a pu réaliser une première prise en main de cette nouvelle R4.

Les deux modèles ont beau partager de nombreux éléments, leur caractère est bel et bien différent. Voici nos impressions à chaud sur cette nouvelle voiture électrique qui devrait plaire aux clients français.

Essais internationaux de la Renault 4 e-tech // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Design extérieur : de la nostalgie, mais pas que…

Numerama a déjà eu l’occasion de vous présenter la Renault 4 e-tech, mais quelques rappels ne sont pas inutiles. Cette nouveauté complète la gamme des véhicules électriques inspirés par un design rétro-futuriste. Plusieurs détails esthétiques sont inspirés de la mythique 4L.

Anciennes et nouvelles Renault 4 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

C’est notamment le cas de la calandre horizontale avec ses feux ronds qui est revisitée, un élément que Renault a décidé de transformer en véritable signature du modèle en construisant cet élément en une seule pièce qui est en plus illuminé jusqu’au logo. Impossible de ne pas reconnaître la face avant d’une R4 au premier coup d’œil, surtout de nuit. Les feux arrière, les barres de toit et les stries sur le côté doivent aussi rappeler le bon vieux temps pour les nostalgiques.

Nouvelle calandre lumineuse pour Renault 4 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Pour autant, le modèle est bien inscrit dans son époque avec ses 4,14 m de long, 1,57 m de haut et une garde au sol réhaussée. La R4 a pris un peu d’embonpoint, mais c’est pour mieux séduire la clientèle d’aujourd’hui.

À l’intérieur de la R4 e-tech : l’atout coffre

Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’à l’intérieur aussi, R4 partage de nombreux éléments communs avec R5. Il n’y a donc pas vraiment de surprise au niveau du volant, des commodos, des écrans ou de l’organisation des éléments de la planche de bord. Pour autant, les finitions Iconic et Techno ne sont pas tout à fait similaires à ce que Renault propose sur R5. La version Techno se pare toujours d’un revêtement jeans, mais Iconic tente une autre approche avec moins de jaune et plus d’éléments façon cuir. Le résultat est plaisant dans les deux configurations.

Renault 4 e-tech en finition Iconic // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Parmi les petits trucs en plus de cet intérieur, il y a l’espace à bord pour les passagers arrière, y compris si le conducteur a de longues jambes. La garde au toit est aussi correcte pour les passagers arrière, même s’il y a une sensation d’être assis haut.

Places arrière à bord de la Renault 4 e-tech Iconic // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le coffre aussi est le premier à bénéficier des 21 cm supplémentaires par rapport à la Renault 5 : 420 litres de contenance qu’il est facile d’exploiter. Les banquettes sont rabattables, et le siège passager également. Si vous avez besoin de glisser une planche de surf ou une célèbre étagère Ikea, ça passe. La Renault 4 offre en plus un seuil de coffre 10 cm plus bas que la concurrence, cela facilite le chargement des objets lourds (valises, poussettes, etc), et cela permet aussi de s’asseoir dans le coffre pour « changer de chaussures » comme le citait en exemple les intervenants Renault. C’est malin.

Un coffre bien proportionné pour la Renault 4 e-tech // Source : Renault

Motorisation et comportement routier : plaisant

Sur le principe, il n’y a rien de nouveau sur les motorisations proposées par Renault :

120 ch avec batterie 40 kWh : jusqu’à 308 km d’autonomie WLTP

150 ch avec batterie 52 kWh : jusqu’à 408 km d’autonomie WLTP

Essai de la R4 iconic autonomie confort (52 kWh) // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

C’est cette seconde version qui était à l’essai. Malgré un air de déjà-vu, le comportement de la nouvelle Renault 4 e-tech est sensiblement différent de sa petite sœur. Les réglages misent sur plus de confort, au détriment de l’agilité. Les imperfections de la route et les ralentisseurs sont en effet moins rudes pour les lombaires des occupants du véhicule. L’ensemble reste suffisamment ferme pour préserver ce qu’il faut de dynamisme. Quant à l’agilité, ce n’est pas vraiment perceptible si l’on conduit tranquillement la voiture. La Renault 4 e-tech n’a pas vraiment vocation à être poussé dans ses limites.

Au volant de la nouvelle Renault 4 // Source : JB Passieux – Frandroid

Le ressenti à son volant est agréable. C’est une voiture homogène, même si certains la trouveront peut-être plus « plan-plan » que d’autres modèles de la marque ou de la concurrence. J’ai trouvé le compromis très intéressant par rapport à la cible visée : les familles notamment.

Même si le gros du parcours a été réalisé sur des routes en bon état et à des vitesses modérées, on est aussi sorti des sentiers battus pour réaliser les photos. Cette R4, comme son ancêtre, peut s’aventurer en tout chemin. Elle dispose même du système Extended Grip pour aider sur la neige et les sols meubles. Cela peut toujours dépanner.

La Renault 4 e-tech peut s’aventurer en tout chemin // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les essais presse restent toujours bien trop courts pour tester l’ensemble des facettes du modèle. Le parcours n’empruntait que très peu d’autoroutes ou voies rapides — il reste beaucoup à découvrir sur cette R4.

Technologies embarquées : le one-pedal qui manquait

Le système d’infodivertissement est toujours signé Google, cela reste une référence en la matière. Le fonctionnement est vraiment ce que l’on peut attendre d’une voiture électrique. Les menus sont assez clairs, et la taille de l’écran suffisante pour cette catégorie de véhicule. Là-dessus, il n’y a rien à redire.

Je n’ai pas réellement testé les aides à la conduite, qui étaient pourtant pléthoriques sur nos modèles d’essai. Par contre, comme dans le reste de la gamme, Renault a bien sûr conservé son petit bouton magique pour désactiver, en un appui long, celles qui ont tendance à nous agacer.

Apparition des palettes au volant pour le freinage régenératif // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le vrai plus de cette Renault 4 e-tech, c’est qu’elle a servi au développement du one-pedal qui va arriver sur l’ensemble de la gamme électrique de Renault. Il y a 3 niveaux de freinage régénératif et un mode de conduite à une pédale qui permet d’aller jusqu’à l’arrêt. Adieu le mode B qui était un peu frustrant, place à la personnalisation selon les besoins (et envies) du conducteur. Le résultat est à la hauteur de l’attente : le one-pedal est à la fois doux et efficace.

Autonomie de la R4 e-tech : une vraie surprise ?

Nous n’avons pas testé la recharge rapide, car elle n’a pas été nécessaire durant cet essai sur notre exemplaire. Théoriquement, cette version 52 kWh peut proposer jusqu’à 100 kW de pic en courant continu sur des bornes rapides, avec 15 à 80 % en 30 minutes. La fonction plug & charge est disponible sur le modèle avec le Mobilize Charge Pass.

La Renault 4 est également équipée d’un chargeur triphasé de 11 kW pour les recharges à domicile. Comme pour la R5, le chargeur est bidirectionnel, il permet de faire du V2L (vehicle-to-load) pour alimenter des appareils en 220 V grâce à la batterie ou du V2G (vehicle-to-grid) pour réinjecter de l’électricité dans le réseau grâce à l’offre Mobilize.

Trappe de recharge à l’avant gauche // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Côté consommation, ces essais organisés par le constructeur favorisent souvent les bons résultats. La Renault 4 e-tech a par contre largement dépassé nos attentes sur un tel parcours. Les conditions favorables étaient réunies pour afficher des consommations basses : températures douces, peu de vent et des trajets urbains essentiellement. Pour autant, les 11,1 kWh/100 km du dernier trajet et 12,2 kWh/100 km de la veille étaient une agréable surprise. Sur un tel parcours, je m’attendais à des consommations comprises entre 14 et 15 kWh/100 km — c’est ce que l’on a eu sur les portions de voies rapides.

Renault indique avoir retravaillé la gestion thermique de la batterie, ce qui améliorerait les performances sur l’autonomie et les consommations. Il faudra quand même pousser le test plus loin pour voir si la R4 peut reproduire des résultats aussi intéressant dans d’autres conditions.

Tarif et concurrence : la seule ombre au tableau

Le tarif de cette Renault 4 e-tech restera certainement un point de tension pour certains. Ce modèle, autrefois très accessible, l’est nettement moins en 2025. La dotation en équipements et en éléments de confort n’était aussi clairement pas la même. Pour autant, il faudra quand même dépenser 2 000 € de plus que la R5 pour s’offrir cette R4 et cela pourrait faire grincer des dents. Le « made in France » (fabrication à Maubeuge) a aussi un coût.

Moins impressionnante que l’avant, la face arrière est bien travaillée // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Voici les principaux tarifs (et loyers de location longue durée) « à partir de » à retenir à son lancement :

29 990 € (ou 229 €/mois) pour la R4 evolution en autonomie urbaine (40 Kwh)

33 490 € (ou 273 € / mois) pour la R4 evolution autonomie confort (52 kWh)

35 490 € (ou 302 € / mois) pour la R4 techno autonomie confort (52 kWh)

37 490 € (ou 322 € / mois) pour la R4 iconic autonomie confort (52 kWh)

Les prix indiqués sont avant déduction d’un éventuel bonus écologique, auquel la Renault 4 e-tech est éligible, et les primes CEE.

Ses concurrentes directes sont principalement à chercher chez son principal rival : Stellantis. Des modèles comme la Jeep Avenger, l’Opel Mokka Electric, la Fiat 600e, la Citroën ë-C3 Aircross et la Peugeot e-2008 se positionnent sur la même cible et avec des performances proches. Il est également possible de comparer la Renault 4 avec le Mini Aceman. Est-ce qu’un BYD Atto 2 pourrait aussi lui faire de l’ombre ? Ce n’est pas exclu, mais la R4 conserve une longueur d’avance sur bien des aspects face à ce modèle chinois.

Renault 4 e-tech Plein Sud (découvrable) à venir plus tard // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Il faudra par contre attendre quelques mois avant de voir apparaître la version découvrable, nommée Plein Sud, dans le configurateur de la marque. C’est dommage, car c’est vraiment une proposition atypique dans l’univers de la voiture électrique, enfin si cette variante ne fait pas trop grimper la facture.

Le verdict 9/10 Renault 4 e-tech Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment Essayez-la On a aimé Du freinage régénératif et one-pedal

Du confort sans dénaturer le comportement routier

Une bonne optimisation de l’espace

Des consommations plutôt intéressantes On a moins aimé Positionnement tarifaire

Une caméra de recul de mauvaise qualité

Les palettes de régénération c’est top, mais ça charge encore le volant La Renault 4 e-tech coche presque toutes les cases. Confort, espace à bord tout en étant compacte, technologies bien pensées, design marquant et consommations basses : elle réussit à se démarquer sans trahir son ADN. Plus familiale que la R5, elle assume son rôle de véhicule autant à l’aise en ville que dans les champs. Il reste quelques détails à peaufiner, notamment côté tarif, mais Renault signe ici un très bel équilibre entre nostalgie et modernité. Même si le design ne donne pas un effet waouh aussi marqué que sur la R5, c’est une vraie réussite électrique à la française !

