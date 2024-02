C’est la récompense la plus importante en Europe, et le jury a encore choisi un modèle électrique pour porter ce titre tant convoité par les constructeurs automobiles. Après une bataille serrée, c’est le Scénic e-tech de Renault qui l’emporte

Le Renault Scénic e-tech est sorti vainqueur. Qui pouvait succéder au Jeep Avenger, qui l’a emporté en 2023 ? Chaque année, le titre de voiture de l’année ou « Car Of The Year » voit s’opposer sept voitures finalistes. C’est un jury de professionnels de la presse automobile, composé de 59 membres répartis dans 22 pays, qui vote pour les différents modèles shortlistés.

Les voitures électriques sont de plus en plus nombreuses à atteindre la finale de l’événement, et même à gagner le titre convoité. Pour l’année 2024, c’est donc le Renault Scénic e-tech qui est devenu « voiture de l’année » à l’issue de la remise des prix qui s’est déroulée en direct le 26 février, à l’ouverture du salon de Genève, où Numerama a fait le déplacement.

Renault Scénic : voiture de l’année 2024 // Source : Raphaelle Baut

Quels étaient les concurrents finalistes ?

De 28 modèles soumis par les constructeurs pour concourir au titre de Car of The Year 2024 (COTY), seuls 7 candidats avaient été retenus pour être finalistes :

Finalistes du Car of The Year // Source : Raphaelle Baut

C’était la première fois qu’une marque chinoise était arrivée jusqu’en final de l’événement, signe du changement qui s’opère en Europe. Les deux marques françaises, Peugeot et Renault, fondaient de gros espoirs sur le titre de cette année. C’est un coup de projecteur utile pour aider la commercialisation du modèle auprès du grand public. Les modèles français étaient favoris, mais rien n’est jamais gagné avec ce concours de popularité. Cela s’est une nouvelle fois vérifié cette année, avec une victoire arrachée par Renault qui s’est joué sur les derniers points attribués.

Les résultats de l’édition 2024

L’attribution des points a encore une fois été riche en rebondissement. Les gros marchés comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni peuvent faire basculer la tendance en quelques secondes. La BMW série 5 est longtemps restée favorite, puis le modèle de Renault est remonté, et a fini par s’imposer.

Les points ont été attribués comme suit :

Renault Scénic : 329 points

BMW série 5 : 308 points

Peugeot e-3008 : 197 points

Kia EV9 : 190 points

Volvo EX30 : 168 points

BYD Seal : 131 points

Toyota CH-R : 127 points

Les équipes Renault exultent

La remise du titre de voiture de l’année s’est déroulé sur le salon automobile de Genève, enfin ce qu’il en reste. Renault est un des seuls finalistes du Car Of The Year à avoir pris un stand sur le salon, le plus grand stand de tous. Seul BYD a fait également l’effort de venir… Les autres marques ayant boudé l’événement.

Fierté des équipes Renault du prix de voiture de l’année // Source : Raphaelle Baut

Les équipes de Renault ont explosé de joie à l’annonce du titre. Ils s’étaient déjà fait entendre juste avant, alors que Renault était passé en tête avec une petite avance. Mais la remontée dans les points de la BMW avait réinstallé le silence. Le suspense était à son comble. L’annonce du score final a donc été une délivrance pour tout le staff Renault présent.

C’est une grosse journée pour les équipes, car c’est un jour de lancement de l’autre grosse nouveauté de l’année de Renault : la Renault 5 e-tech.

Le Renault Scénic va rapidement arriver en concession pour venir renforcer la Mégane e-tech avec un véhicule encore plus adapté à la famille. Il est disponible en deux motorisations : 125 ou 160 kW (soit 170 ou 220 ch). Dans sa version entrée de gamme, le Scénic dispose d’une batterie (NMC) de 60 kWh pour 420 km et son tarif débute à partir de 39 990 €. Les clients pourront également opter pour une batterie de 87 kW pour 620 km d’autonomie.

