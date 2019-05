Vous recherchez une nouvelle série pour occuper vos soirées ? Numerama a concocté une liste des meilleures séries du moment disponibles sur Netflix France, pour que vous soyez sûrs de ne pas perdre votre temps.

Vous passez de plus en plus de temps à errer sur la page d’accueil de Netflix, cherchant désespérément ce que vous allez regarder ce soir ? Votre cas n’est pas isolé.

Chaque mois, des dizaines de nouvelles séries arrivent sur Netflix France. Qu’elles soient des originales ou des rediffusions, elles viennent remplir un catalogue qui s’épaissit à vue d’œil, et cette surabondance à tendance à noyer l’abonné sous une myriade de contenus. Au point où des concurrents comme Canal+ Séries se sont lancés sur le modèle inverse : peu de séries, mais toutes de qualité.

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) revendique le succès de son algorithme de recommandation, mais celui-ci peut parfois laisser pantois : entre les séries 100 % originales qui sont bien sûr mis à la Une, et les « tendances actuelles » qui ne représentent pas forcément vos envies, le risque de se sentir débordés est croissant.

Au-delà de l’écran d’accueil de Netflix et de sa fonction « recherche », Numerama a donc sélectionné pour vous les meilleures séries du moment. Cet article sera mis à jour régulièrement pour ne garder que les productions les plus pertinentes.

Drame La meilleure série dramatique

Breaking Bad (saisons 1 à 5)

Autant visuellement que narrativement, la série américaine Breaking Bad reste une référence en matière de drame — et les cinq saisons sont accessibles sur Netflix France. La production diffusée entre 2008 et 2013 a marqué pour longtemps le paysage audiovisuel avec des intrigues haletantes et une finesse d’écriture rarement égalée.

Même si des nouveautés originales comme The OA ont réussi à venir titiller notre appétit esthétique, Breaking Bad reste une référence. À noter que Mad Men, l’autre incontournable de la génération de la chaîne américaine AMC, est aussi sur Netflix France.

Comédie La meilleure série comique

Brooklyn Nine-Nine (saisons 1 à 5)

Probablement au grand damn de Netflix, la série la plus drôle de son catalogue français ne lui appartient pas : elle s’appelle Brooklyn Nine-Nine et les cinq premières saisons (sur les six existantes) sont actuellement disponibles sur la plateforme de SVOD. Bienveillante et drôle, elle prend soin de ses personnages et c’est ce qui fait la différence. De Jake à Amy en passant par le Capitaine Holt, ils ont tous une importance, comme des ingrédients indispensable d’une recette de grand-mère secrète que tout le monde cherche à voler.

Mike Schur, le créateur, est également le petit malin derrière Parks and Recreation et The Good Place, qui reprennent aussi cette marque de fabrique unique. Brooklyn Nine-Nine aura une saison 7 en 2020.

Horreur La meilleure série d’horreur

The Haunting of Hill House (saison 1)

Ne cherchez pas ailleurs : The Haunting of Hill House est la meilleure série d’horreur qu’il soit. La première saison est sortie en octobre 2018, mais elle reste au-dessus du game en sur tous les plans : avec ses longs plans larges, son esthétique à couper le souffle, son histoire prenante et ses retournements de situations là où on ne les attend pas, elle domine largement ses consœurs du moment. Bonus non négligeable : même si vous n’aimez pas les séries d’horreur, vous aimerez The Haunting of Hill House.

SF La meilleure série de science-fiction

Ascension (saison 1)

La mini-série Ascension est méconnue du grand public, et pourtant c’est une excellente production de science-fiction pure. On y suit le quotidien des membres d’une expédition secrète dans l’espace, qui visait à reconstruire une société entière dans un vaisseau, pendant 100 ans. Mais le meurtre d’une femme à bord va tout bouleverser.

Feel Good La meilleure série feel good

Easy (saisons 1 à 3)

Easy est la série feel good par excellence. Chaque saison compte 8 ou 9 épisodes de moins de 30 minutes, qui mettent l’accent sur des personnages différents, que l’on retrouve d’une saison sur l’autre. Le prof qui ne se voit pas vieillir, les jeunes femmes queer qui découvrent l’amour et ses déconvenues, le couple marié qui tente de s’ouvrir au polyamour… Les histoires sont simples mais elles sont traitées avec énormément de bienveillance : même les intrigues les plus tristes sont toujours tournées avec une dose d’optimisme. Une ode à la vie, non sans humour et critique des habitudes des urbains du 21e siècle.

La saison 3 est sortie le 10 mai 2019. C’est une série originale Netflix.

Animée La meilleure série animée

BoJack Horseman (saisons 1 à 5)

On pourrait vous parler de la métaphysique Rick and Morty ou de l’exaltée Tuca and Bertie (sortie récemment), mais à ce jour, la meilleure série animée sur Netflix reste BoJack Horseman. Créée par Raphael Bob-Waksberg, elle met en scène un monde parallèle au nôtre dans lequel se côtoient animaux et humains, mais qui reprend surtout tous les travers de notre époque pour les tourner en ridicule, jamais sans manquer de nuance.

La saison 6 devrait sortir en 2019.

Populaire La série la plus populaire du moment

Lucifer (saisons 1 à 4)

Obtenir les droits de la série Lucifer est un des gros coups réalisés par Netflix en 2019. Alors qu’elle était annulée sur la chaîne FOX, la plateforme a récupéré les droits de cette production un peu too much, mais attachante, pour produire un quatrième volet très attendu des fans. La saison 4 a été mise en ligne le 8 mai 2019.

Docu La meilleure série documentaire

Notre Planète (saison 1)

Si vous ne l’avez pas encore vue, on vous conseillera évidemment de ne pas louper Notre Planète, le documentaire écologique salutaire qui nous montre globalement tout ce que l’espèce humaine est en train de détruire. C’est bouleversant.

Losers (saison 1)

Dans un tout autre genre, la série documentaire originale Losers est aussi extrêmement addictive, que vous aimiez le sport ou non. Derrière un message fédérateur (échouer, c’est surtout une mise à l’épreuve pour mieux se relever), la série documentaire permet aussi de découvrir des sports méconnus comme le curling ou les compétitions canines à travers des destins touchants. On regrettera que trop peu d’épisodes soient centrés sur des femmes, tandis que la majorité suit le parcours d’un homme, brisé par la pression que son propre père a mis sur ses épaules (preuve, s’il en fallait encore, que le patriarcat fait des dégâts chez les femmes comme chez les hommes).

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte