Lecture Zen Résumer l'article

Vous cherchez des jeux vidéo avec des héroïnes lesbiennes ? Bonne nouvelle : plusieurs titres sont disponibles, et de qualité. Voici notre sélection.

Les lesbiennes existent dans les jeux vidéo. Pas partout, mais certains titres ont construit leur intrigue autour d’héroïnes à la sexualité homosexuelle. Et ici, on ne parle pas uniquement de petites productions méconnues. Il y a aussi des blockbusters aux qualités indéniables que l’on peut mentionner, à l’occasion de la journée de la visibilité lesbienne.

Ces jeux vidéo ont une héroïne lesbienne

Life is Strange

Chloe dans Life is Strange : Before the Storm. // Source : Square Enix / Dontnod / Deck Nine

Life is Strange est l’un des jeux les plus appréciés de ces dernières années. Son premier argument est de s’inscrire dans le genre narratif, qui permet de vivre une aventure en se laissant tranquillement porter par l’histoire. L’autre point fort tient dans son casting, avec la présence de Chloe Price, une adolescente qui incarne la liberté, la confiance en soi et l’épanouissement. On comprend vite pourquoi Max tombe amoureuse d’elle. D’ailleurs, la popularité de Chloe Price est telle qu’elle a été choisie comme personnage principal du spin-off Life is Strange: Before the Storm.

Life is Strange est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, iOS et Android.

The Last of Us Part II

Dina dans The Last of Us Part II. // Source : Naughty Dog

Dans le premier jeu The Last of Us, on incarne Joel, un individu bourru. Il doit escorter une adolescente, Ellie, qui serait la solution à une épidémie qui a ravagé une bonne partie de la population. Dans le DLC, on découvre qu’Ellie est attirée par les filles. Elle assumera totalement sa sexualité dans The Last of Us Part II, suite où elle devient l’un des personnages jouables. Elle y trouvera même l’amour, dès le début de l’aventure. Ellie n’est pas le seul protagoniste gay du jeu : il y a aussi Bill, qui a droit à un épisode entier dans la série éponyme.

The Last of Us Part II est disponible sur PS4 et PS5.

9/10 The Last of Us Part II Lire le test 19,99 € sur Amazon Points forts Excellente réalisation

Cette maîtrise de la narration

Un gameplay plus évolué qu’espéré Points faibles Quelques longueurs

Un soupçon de rigidité en moins ne ferait pas de mal

Pas de Part III svp

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West: Burning Shores. // Source : PlayStation

La saga Horizon, née sur PlayStation 4, s’articule autour d’une héroïne qui sort des codes habituels. C’est tant mieux. On retient sa détermination, son courage et sa capacité à survivre dans un futur post-apocalyptique. Surtout, contrairement à d’autres héroïnes, Aloy n’est pas sexualisée à outrance. C’est dans le DLC qu’on découvre son idylle avec une autre femme — au grand dam de certaines personnes intolérantes. Aloy a donc tout d’une icône.

Horizon Forbidden West et son DLC sont disponibles sur PS5.

Assassin’s Creed Odyssey

Kassandra dans Assassin’s Creed Odyssey. // Source : YouTube

Assassin’s Creed Odyssey démarre par un choix : soit on incarne Alexios, soit Kassandra. Comme dans beaucoup de RPG au contenu immense, on est libre de s’amouracher avec qui on veut. Par conséquent, on a la possibilité de jouer une guerrière lesbienne dans l’Antiquité. Aujourd’hui, Assassin’s Creed Odyssey est débarrassé de son souci avec un DLC, qui forçait la joueuse ou le joueur à avoir une relation hétérosexuelle, peu importe les choix effectués avant. Ubisoft a fait une mise à jour en raison de critiques légitimes.

Assassin’s Creed Odyssey est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.

8/10 Assassin’s Creed Odyssey Lire le test 22 € sur Amazon Points forts Beau et immense

Du contenu à en revendre

Un vrai RPG Points faibles Des arcs narratifs dilués

Une progression trop lente

Les combats décevants

Unpacking

Le jeu vidéo Unpacking. // Source : capture d’écran

À l’instar de Life is Strange, Unpacking est une expérience beaucoup plus reposante que les autres jeux de la sélection. Adorable, il consiste à accompagner une jeune femme dans ses déménagements, en déballant ses cartons. On ne vous dira pas pourquoi Unpacking est dans notre guide, en vous laissant le plaisir de la découverte.

Unpacking est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC.

9/10 Unpacking Lire le test 19,99 € sur Steam Points forts Un gameplay accessible et satisfaisant

Une très jolie esthétique en pixel art

Une histoire émouvante racontée presque sans mots

Un jeu qui peut parler à tout le monde Points faibles Si vous avez les Sims ou Marie Kondo en horreur, passez votre chemin

On aurait bien joué à quelques chapitres de plus

Trop de casseroles à ranger

Pour aller plus loin 20 séries lesbiennes à regarder de toute urgence

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.