Tout porte à croire que Nintendo lancera une nouvelle console en 2024. Elle viendra remplacer la Switch, qui fêtera ses sept ans en mars prochain. Que sait-on sur celle qui lui succèdera ?

Le 3 mars 2024, la Nintendo Switch fêtera ses sept ans. Si la console continue de connaître un franc succès commercial en dépit du poids des années (près de 130 millions de ventes), le temps commence à se faire long. Chaque jour qui passe nous rapproche du lancement d’une nouvelle console de Nintendo, et les bruits de couloir sur l’arrivée en 2024 d’une Switch 2 se font de plus en plus insistants.

Il paraît même que cette Switch 2 aurait été montrée à certains développeurs à l’occasion de la gamescom, avec des démos s’articulant notamment autour d’une version spéciale de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et de la démo Matrix Awakens tournant sous Unreal Engine 5. De quoi rassurer les partenaires sur la puissance de la Switch 2, alors que la première Switch accuse un retard certain sur la concurrence depuis son lancement.

Que sait-on de la Switch 2 ? On fait le point.

Nintendo Switch OLED // Source : Louise Audry pour Numerama

Qu’est-ce que la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2, telle que nous aimons l’appeler aujourd’hui, ne s’appellera probablement pas la Nintendo Switch 2. Historiquement, il n’est pas dans les habitudes de la firme nippone d’opter pour un nom avec un chiffre. Elle pourrait donc s’appeler la Super Switch, la New Switch, la Switch Advance… ou opter pour une nomenclature inédite.

Au regard du succès immense de la Switch, on s’attend néanmoins à une forme de continuité. Il ne serait pas très malin pour Nintendo de faire table rase du passé et de partir sur une feuille totalement blanche. C’est d’ailleurs pour cette raison que les différentes indiscrétions évoquent une Switch 2, et pas une console au nom de code étrange.

À quoi ressemblera la nouvelle Switch ?

En partant du principe que Nintendo opte pour une stratégie de continuité, alors la Switch 2 devrait ressembler, dans la forme, à la première Switch. En l’occurrence : à une tablette, sur laquelle viennent se greffer deux petites manettes et qui peut être insérée dans un dock relié à une télévision. Ce format hybride permet de multiples cas d’utilisation et a fait ses preuves sur la Switch, qui est autant une console portable (la grande force de Nintendo) qu’une console de salon (segment sur lequel Nintendo a essuyé plusieurs échecs, la Wii U en tête).

Quelle puissance pour la Nintendo Switch 2 ?

C’est devenu un running gag : les caractéristiques de la Nintendo Switch, pourvue d’une vieille puce Nvidia, ont donné naissance à une pluie de moqueries sur les performances de la console (exemple récent avec Mortal Kombat 1). La Switch 2 sera attendue au tournant sur ce point, sachant que Nintendo devrait encore une fois faire confiance à Nvidia (quand Sony et Microsoft sont associés à AMD pour les PlayStation et les Xbox).

Grâce à l’affaire qui oppose Microsoft à la FTC concernant le rachat d’Activision Blizzard, plusieurs documents contenant des informations confidentielles ont été dévoilés. Parmi eux, il y en a qui mentionnent la puissance de la Nintendo Switch 2, comparable à la PS4 — indique The Verge dans un article publié le 18 septembre.

La PS4 étant sortie en 2013, on peut penser que la Switch 2 décevra en matière de fiche technique. Mais ce serait oublié un point essentiel : la console de Nintendo pourrait être compatible avec la technologie DLSS de Nvidia. Le but du DLSS, ou Deep learning super sampling, est d’améliorer les performances en jouant sur une résolution d’image inférieure. La mise à l’échelle est boostée afin de bénéficier d’une meilleure fluidité sans dégrader la qualité générale. Bref, c’est un sacré boost pour la qualité visuelle, capable de faire des miracles.

Un écran OLED pour la Nintendo Switch 2 ?

LCD ou OLED ? Aujourd’hui, la gamme Switch propose les deux options, l’OLED étant la plus chère et la plus qualitative. Concernant la Switch 2, Nintendo pourrait… revenir en arrière. À une époque où même des smartphones abordables optent pour l’OLED, la Switch 2 pourrait hélas se contenter d’une dalle LCD. Comme c’est le cas pour : le Steam Deck, l’Asus Rog Ally, le Lenovo Legion Go… Ce serait dommage de voir cette rumeur se confirmer : une fois qu’on a goûté à l’OLED, on n’a pas envie de revenir au LCD.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

À quoi ressemblera la manette de la Nintendo Switch 2 ?

En considérant que la Switch 2 sera une évolution de la Switch, elle devrait être associée à des Joy-Con 2. Ces petites manettes sont des bijoux de technologies, capables de proposer des vibrations HD et compatibles avec le motion gaming. Mais elles sont surtout connues pour leur manque de fiabilité, qu’a fini par assumer Nintendo en raison du phénomène drift (stick qui finit par faire n’importe quoi à cause de l’usure). Pour ne pas retomber dans ce piège, les Joy-Con 2 pourraient être lotis de joysticks à « effet hall », pensé pour éliminer les risques de drift.

Quel sera le catalogue de la console ?

Zelda, Mario, Pikmin, Pokémon… Il est encore trop tôt pour parler du catalogue de la Switch 2, mais on devrait y retrouver des valeurs sûres et quelques portages bien sentis (The Legend of Zelda: Breath of the Wild par exemple ?). À noter que Nintendo devrait encore s’en remettre à des cartouches.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild // Source : Nintendo

La Nintendo Switch 2 lira-t-elle les jeux de la Nintendo Switch ?

Rien n’est confirmé à ce sujet, mais cela en prend le chemin. Nintendo apparaît même dans l’obligation d’assurer la rétrocompatibilité entre la Switch 2 et la Switch, comme l’ont fait Sony et Microsoft. De plus, la firme nippone est connue pour ces transitions douces : la Wii lisait les jeux GameCube (tout du moins certaines versions).

Quand sort la Switch 2 ?

Nintendo a annoncé qu’il ne sortira aucune console durant l’année fiscale en cours, qui se termine le 31 mars 2024. Tout est possible, en revanche, au-delà du 1er avril 2024. Tout porte à croire que le lancement est prévu l’année prochaine, probablement durant le second semestre.

Quel sera le prix de la Nintendo Switch 2 ?

On n’attend pas la Switch 2 à plus de 400 €, surtout avec un écran LCD.