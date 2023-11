Très attendue, cette ultime saison de la saga royale de Netflix dévoile ses 4 premiers épisodes, centrés sur les derniers jours de la princesse Diana. Un retour évidemment très émouvant, mais surtout étonnamment teinté de fantastique, avec des apparitions fantomatiques inhabituelles. SPOILERS.

« Quand Diana parle, le monde écoute. » C’était inéluctable et le moment tant redouté est enfin arrivé : dans la première partie de sa saison 6, dévoilée ce jeudi 16 novembre 2023 sur Netflix, The Crown dépeint le décès tragique de la princesse Diana, survenu le 31 août 1997. Dans les 4 épisodes disponibles, la fresque royale se centre ainsi sur les dernières semaines de Lady Di, de son amour naissant avec Dodi Al-Fayed, qui a également connu un destin funeste, à son combat politique contre les mines anti-personnelles, notamment en Bosnie.

La princesse est alors de tous les plans, omniprésente à chaque épisode. La tension monte crescendo, au fur et à mesure que les paparazzis ne cessent d’encercler Diana, au moindre de ses faits et gestes, et que l’on se rapproche de la date fatidique. Un arc narratif intéressant sur le papier, qui permet de témoigner de la folie médiatique enclenchée autour de cette personnalité publique incontournable, harcelée même lors d’une simple balade nocturne pour manger une glace au bras de son nouvel amoureux. Attention, spoilers dans la suite de cet article sur la sixième et dernière saison de The Crown.

Goodbye, Diana Spencer

Mais alors même que le pic émotionnel est atteint, The Crown décide de prendre un virage pour le moins surprenant : le fantastique. Bien loin de son classicisme et de son sérieux historique habituel, malgré quelques dérives au fil des saisons, la série nous emmène sur des terrains bien plus mystiques. Dans l’épisode 4, on découvre ainsi, médusés, des apparitions fantomatiques de Diana, revenant hanter l’actuel roi Charles III et l’ancienne reine Elizabeth II.

Les séquences se situent juste après l’accident de voiture qui a coûté la vie à la princesse Diana et à Dodi Al-Fayed, au pont de l’Alma, à Paris. Intitulé Onde de choc, ce chapitre s’attarde ainsi sur la peine ressentie par Charles, William et Harry, mais surtout sur le bouleversement mondial qui en a découlé.

L’amour naissant entre Diana Spencer et Dodi Al-Fayed infuse les 4 premiers épisodes de cette saison 6 // Source : Daniel Escale/Netflix

Très pudique, à raison, sur la séquence de l’accident en elle-même, The Crown propose également un travail respectueux de l’annonce de la mort de Diana à ses proches, avec de magnifiques instants silencieux, seulement teintés de douleur. Mais une fois ces plans passés, la série de Netflix continue d’exploiter la performance magnétique de l’actrice Elizabeth Debicki (Tenet), y compris après le décès de son personnage.

Ne vous attendez pas à vous retrouver devant Ghostbusters pour autant : les effets spéciaux bas de gamme ou une atmosphère glauque ne sont heureusement pas de la partie. Il reste que ces séquences interrogent, pour une série historique comme The Crown.

Un torrent de larmes… inutile ?

Dans un premier temps, le fantôme de la princesse revient ainsi hanter Charles, juste avant ses funérailles. L’occasion pour l’ancien couple royal d’évoquer une dernière fois l’échec de leur mariage, non sans émotion. Puis, plus tard dans l’épisode, Diana revient pour prendre la main de la reine Elizabeth II, alors que la monarque est dans la tourmente. Face à l’émoi mondial provoqué par ce décès accidentel, elle se retrouve ainsi contrainte de délivrer un discours public.

Mais avant de prendre cette décision, l’ancienne princesse lui rend une petite visite, l’incitant à parler aux sentiments du peuple britannique. L’ombre de Dodi Al-Fayed se rend également auprès de son père, dans une tentative d’apaiser leur relation, mais aussi pour mettre en lumière la façon dont son décès a été éclipsé par la famille royale.

Une petite visite à la reine depuis l’au-delà // Source : Netflix

Vous l’aurez compris en lisant ces lignes : avec ces apparitions post-mortem, Netflix joue à fond la carte de l’émotion. Et de ce point de vue, c’est une réussite : on termine, en effet, l’épisode en larmes. Après 6 saisons à s’attacher à ces personnages réels, qui ne manquent pourtant pas de nous agacer par moments, la mort de Diana constitue évidemment un sommet de tristesse. Mais si l’on s’attarde sur le plan narratif, ce parti-pris s’avère vraiment très étonnant, voire complètement inutile au bon déroulé des événements.

Chaque saison a toujours été accompagnée de son lot de polémiques, regrettant le manque d’authenticité de la série, qui s’est permis de nombreuses libertés vis-à-vis de l’histoire de la famille royale, au fil des années. Pour sa saison 5, le gouvernement britannique avait même obtenu auprès de Netflix une précision au début de chaque épisode : The Crown est une fiction inspirée de faits réels, et non un documentaire.

The Crown est morte, vive The Crown

Alors oui, cette création originale Netflix est bel et bien une fiction. Mais fallait-il pour autant donner du grain à moudre à tous les critiques de la série, en s’engouffrant toujours plus loin dans l’irréalité ? D’autant que les 4 premiers épisodes s’éloignent déjà largement de la royauté et des arcs politiques pour se concentrer sur des histoires plus « people », entre les histoires de cœur de Diana et la guerre médiatique qui l’a longtemps opposée à Charles.

Mais à l’aube de la conclusion tant espérée de The Crown, ce virage modifie profondément le genre même de la série. Entre le soap opera et le fantastique, ces nouveaux chapitres s’installent à l’opposé des premières saisons, beaucoup plus rigoureuses, malgré les justifications de son créateur, Peter Morgan.

The Crown est-elle devenue trop sensationnaliste ? // Source : Daniel Escale/Netflix

Cette volonté de prolonger à tout prix et par tous les moyens l’arc narratif autour de la princesse Diana, qui était clairement le plus désiré de tous par le public, a de quoi nous attrister. D’après ses proches, le prince William, lui-même, s’est d’ailleurs senti blessé et « écoeuré » par ce tournant dans la saison 6, estimant que Netflix exploite de façon sordide la mort de sa mère. On peut difficilement lui donner tort et on peut légitimement se demander si c’est bien le rôle d’une série historique comme celle-ci, de s’éloigner autant de la réalité, même pour quelques minutes.

Et cette voie royale inhabituelle devrait se poursuivre dans les 6 ultimes épisodes, qui seront dévoilés le jeudi 14 décembre 2023, avec un focus sur la romance entre William et Kate, mais aussi sur le mariage de Charles et Camilla. En espérant que la princesse la plus aimée du monde puisse, cette fois, vraiment reposer en paix, loin d’un sensationnalisme décevant.

