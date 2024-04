Lecture Zen Résumer l'article

Blizzard Entertainement annonce renoncer à la BlizzCon en 2024. Le studio américain a des projets pour ses différentes licences, mais ne semble pas avoir de quoi proposer une annonce spectaculaire pour cette année.

Il n’y aura donc pas de BlizzCon en 2024. Dans un message paru le 25 avril, Blizzard Entertainment a officialisé l’absence de sa convention annuelle, qui se tient classiquement à Anaheim, en Californie. L’évènement reprendra les années suivantes, promet toutefois l’éditeur. Ce sera la cinquième fois en dix-neuf ans que le salon est annulé.

Dans un communiqué plus détaillé, le studio souligne l’attachement qu’il a pour la BlizzCon, « un évènement qui nous est très cher », et reconnaît son importance pour les fans. L’entreprise assure que « cette décision n’a pas été prise à la légère » et qu’elle est le fruit « d’une longue réflexion pendant l’année écoulée. »

Ce retrait de la BlizzCon peut être analysé à l’aune de l’opération financière que Microsoft a fini par conclure. Lancée en janvier 2022, l’acquisition du groupe Activision-Blizzard-King pour 68,7 milliards de dollars s’est achevée pour de bon en octobre 2023. Depuis, le nouveau propriétaire de Blizzard a peut-être des projets particuliers pour sa filiale.

Pas d’annonce majeure à l’horizon

Ce renoncement pour l’édition 2024 de la BlizzCon se comprend aussi comme une faiblesse ponctuelle du studio dans son catalogue. En ne tenant pas son rendez-vous annuel, le studio laisse à penser qu’il est dans le creux de la vague et qu’il n’aura rien de remarquable à présenter au public, hormis ce qu’il connaît déjà.

Cela ne veut absolument pas dire qu’il n’y aura aucun nouveau jeu Blizzard en 2024. Parmi les grandes licences de l’éditeur, World of Warcraft va avoir droit à The War Within en fin d’année. Il s’agira du premier chapitre d’une trilogie annoncée fin 2023. Du côté de Diablo IV, une extension est aussi en chemin, avec The Vessel of Hatred.

Ces deux jeux sont de très gros évènements vidéoludiques, qui auraient leur place dans une BlizzCon. Le fait est que ces extensions ont déjà été officialisées à la BlizzCon 2023. On a déjà eu beaucoup de détails, en particulier sur The War Within. En outre, les feuilles de route de WoW et de D4 pour 2024 ont été établies.

The War Within. // Source : Blizzard

Si l’on sort de l’équation ces deux titres, que reste-t-il (d’autant que pour WoW, le chemin est déjà tout tracé, on connaît au moins le nom des deux extensions suivantes, avec Midnight et The Last Titan) pour faire le show ?

Le projet d’un nouveau jeu de survie, basé sur une licence inédite et annoncé en 2022, a finalement été annulé en janvier 2024. On n’avait jamais eu trop de nouvelles à son sujet. Cet abandon est mécaniquement aussi une perte pour la BlizzCon, qui aurait pu lui consacrer un large pan de son temps.

Pour Overwatch, le titre a perdu de sa superbe. Son « successeur » est sorti en août 2023. Au passage, il a abandonné l’une de ses grandes promesses, le mode PvE, qui avait pourtant suscité beaucoup d’intérêt. L’abandon récent du PvE suggère que le studio n’aura pas forcément le temps de se retourner pour proposer quelque chose de conséquent d’ici là.

Quant aux autres licences, elles ne paraissent pas avoir l’aura d’un WoW ou d’un Diablo IV pour tenir le haut de l’affiche — qu’il s’agisse de Hearthstone, Warcraft Rumble, Diablo Immortal, Heroes of the Storm, Diablo III, Diablo II, WoW Classic, et ainsi de suite. Certaines ne sont d’ailleurs plus activement entretenues, que ce soit D3 ou HotS.

Mises bout à bout, ces licences peuvent tout à fait combler une BlizzCon et remplir les plannings comme les allées de la convention. Mais Blizzard a besoin d’avoir au cœur de son salon un évènement central. Et StarCraft III alors ? Le titre fait l’objet de rumeurs récurrentes depuis des années. Sans BlizzCon, StarCraft III restera donc au stade de l’hypothèse.

Il y a enfin un facteur interne : le studio a été marqué en début d’année par une vague importante de licenciements, qui a suivi le rachat d’Activision-Blizzard-King. 1 900 salariés ont été affectés par cette compression de personnel. Dès lors, il est plus difficile dans ces conditions d’organiser un grand raout annuel pour célébrer les jeux Blizzard.

