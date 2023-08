Alors que la saison 3 vient de s’achever sur Netflix, l’occasion est idéale pour découvrir 3 autres séries pleines de magie ou plonger dans une ambiance guerrière avec Shadow & Bone, Warrior Nun et Vikings.

Série phare de Netflix depuis 2019, The Witcher va bientôt connaître de grands changements, notamment de casting, après une saison 3 toujours aussi excellente, qui vient tout juste de s’achever, et un spin-off en demi-teinte, Blood Origin. En attendant donc d’assister à la métamorphose de Geralt sous les traits de Liam Hemsworth (Hunger Games) et pour se consoler du départ d’Henry Cavill, trois autres séries sont prêtes à vous ensorceler sur Netflix.

Lagertha dans Vikings // Source : History Channel

Sur la plateforme de SVOD, vous avez donc le choix entre développer vos capacités magiques avec Shadow and Bone, devenir une nonne surentraînée avec Warrior Nun ou sortir les armes avec Vikings.

Shadow and Bone sur Netflix, l’odyssée éblouissante

Un leader charismatique, des magiciennes badass, un univers de fantasy… Si vous avez aimé tous ces aspects de The Witcher, alors vous allez adorer Shadow and Bone, une version plus adolescente mais tout aussi immersive. L’intrigue se déroule à Ravka, un royaume imaginaire divisé en deux par le dangereux Fold, un immense brouillard. La jeune Alina fait partie de l’équipe chargée de cartographier cette ténébreuse barrière et embarque pour une expédition en sa direction. Elle y découvre alors qu’elle possède des pouvoirs magiques très convoités, qui pourraient bien libérer Ravka de ce terrible Fold…

Adaptation captivante de la saga à succès de Leigh Bardugo, Shadow and Bone brille par son esthétique soignée et ses personnages immédiatement attachants. Dans le rôle du général Kirigan, Ben Barnes impose une nouvelle fois son charisme, aux côtés d’un casting tout aussi convaincant. Seules quelques facilités scénaristiques, une narration parfois trop chargée en informations et autres effets spéciaux un brin vilains gâchent un ensemble en deux saisons plutôt réussi et divertissant. Mention spéciale aux sublimes costumes, que l’on irait bien piquer dans la garde robe des Grishas pour devenir à notre tour des sorciers imposants, en attendant le spin-off nommé Six of Crows.

Warrior Nun sur Netflix, les guerrières complètement décalées

Des nonnes ont pour mission ancestrale de combattre les démons sur Terre : oui, ceci est bien le résumé de Warrior Nun, qui a connu deux saisons sur Netflix avant d’être injustement annulée. Si l’on vous accorde que tout cela semble bien absurde et pourrait ressembler à la pire série jamais diffusée, vous pouvez ranger tous vos a priori négatifs : cette petite pépite surnaturelle pourrait bien vous surprendre.

En déroulant l’histoire d’Ava, ressuscitée par un artefact religieux qui lui confère des pouvoirs et la fait entrer au sein des Sœurs Guerrières de l’Ordre de l’Épée Cruciforme, Warrior Nun nous embarque dans son tourbillon de second degré, sur fond de musique électro-pop-religieuse. Épisode après épisode, le scénario nous emmène dans son délire très original, un brin too much, mais toujours drôle et bien mené. Alors si vous aimeriez que The Witcher se prenne parfois moins au sérieux, vous allez vraiment adorer le cocktail explosif de ces nonnes chasseuses de démons. Cerise sur le gâteau : Warrior Nun a finalement été sauvée par un autre diffuseur, encore inconnu, pour une saison 3.

Vikings sur Netflix, l’évidence médiévale

L’aspect que vous préférez dans The Witcher, ce sont les scènes de combats parfaitement menées ? Alors il est grand temps de vous (re)plonger dans les bastons sans fin de Vikings et ses 6 saisons. À travers le destin de Ragnar Lothbrok, de son frère Rollo et de sa femme Lagertha au fil des décennies, cette série nous immerge dans un univers mythologique nordique aux côtés des Vikings. Celle qui a longtemps été comparée à Game of Thrones a progressivement trouvé sa voie et ses particularités pour devenir un incontournable de la télévision.

Davantage tournée vers l’aspect historique et ses grandes guerres épiques que vers des thématiques de fantasy, Vikings se prend beaucoup au sérieux pour mieux nous emporter dans des intrigues politiques profondes. Pourtant, la série reste bien moins bavarde que Game of Thrones et met le paquet sur les scènes d’action ou la violence graphique. Préparez-vous donc à un déluge de sang et de bruits d’épées qui s’entrechoquent. Et si vous avez déjà dévoré tous les épisodes de Vikings, vous pouvez toujours découvrir son spin-off, Valhalla, qui s’intéresse aux descendants de Ragnar, Lagertha et les autres, un siècle plus tard.

