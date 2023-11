Si vous avez déjà terminé cette série policière ambitieuse, qui jongle entre plusieurs époques à la fois, 3 autres productions également disponibles sur Netflix devraient faire votre bonheur : Dark, Unorthodox et Lidia fait sa loi.

Succès surprise de ce mois d’octobre 2023, Bodies squatte actuellement le top 10 de Netflix sans jamais en sortir. Il faut dire que ce puzzle étonnant, qui confronte quatre détectives, dans quatre époques différents, à un même cadavre, a de quoi fasciner. Si, comme nous, vous avez adoré cette valse temporelle, nous vous conseillons grandement de découvrir 3 autres séries disponibles sur la plateforme de SVOD.

Lidia fait sa loi // Source : Lucia Iuorio/Netflix

Sur Netflix, vous avez ainsi le choix entre le labyrinthe énigmatique de Dark, la fuite bouleversante d’Unorthodox ou les enquêtes judiciaires féministes de Lidia fait sa loi.

Dark sur Netflix, pour traverser des paradoxes temporels

Si vous avez fait travailler vos méninges en regardant Bodies, en essayant de vous y retrouver parmi tous les fils narratifs mis en place par la série, attendez-vous à vous perdre dans les méandres de Dark. Cette série allemande, centrée au premier abord sur la disparition mystérieuse d’un enfant, ne ressemble à aucune autre fiction. Nous vous conseillons d’ailleurs de ne pas trop vous renseigner sur la série, pour profiter pleinement de tous ses twists complètement inattendus. Extrêmement dense, narrativement comme visuellement, Dark s’est rapidement imposée comme un incontournable du catalogue Netflix.

On ne ressort vraiment pas indemnes de cette création du duo Baran bo Odar et Jantje Friese (1899), qui mélange éléments fantastiques, trajectoires familiales choquantes et casting choisi avec un soin rare, le tout dans de sombres forêts allemandes. Comme Bodies, Dark nous retourne le cerveau, à coups de fausses pistes puis de révélations déchirantes. Un voyage temporel vraiment singulier en trois saisons, que l’on aimerait découvrir à nouveau pour la première fois, tant il a changé notre perception des séries. Et, petit conseil maison, testé et approuvé : préparez des post-it pour vous repérer dans les différents personnages et époques, vous en aurez bien besoin.

À voir si vous avez aimé : 1899 ; The OA ; Westworld ; Stranger Things ; Parallèles ; 12 Monkeys ; Twin Peaks

1899 ; The OA ; Westworld ; Stranger Things ; Parallèles ; 12 Monkeys ; Twin Peaks À voir si vous cherchez : science-fiction ; adolescents ; boucle temporelle ; frissons ; épisodes longs ; casting en or ; twists ; cérébral ; effet papillon ; grotte mystérieuse ; impression de déjà-vu ; suspense ; ambiance pluvieuse ; acheter un manteau jaune ; résoudre un casse-tête temporel ; être marqué à vie par une série

Unorthodox sur Netflix, pour retrouver le talent de Shira Haas

Avant d’incarner une détective hors pair dans Bodies, l’actrice israélienne Shira Haas a surtout été révélée par l’excellente mini-série Unorthodox, sortie en 2020. Elle y incarne Esty, une jeune femme issue d’une famille juive ultra-orthodoxe de Brooklyn. Elle décide alors de fuir cette communauté très conservatrice, un an après son mariage arrangé avec Yanky, pour se rendre à Berlin, où elle rejoint une troupe de musiciens. En seulement quatre épisodes, cette production Netflix instaure un récit initiatique délicat, qui ne porte jamais de jugement sur ses personnages.

Inspirée des mémoires de l’autrice Deborah Feldman, Unorthodox met surtout en lumière le talent de Shira Haas pour incarner cette héroïne vulnérable, pleine de failles et de doutes. La série est une ode à l’émancipation et à la libération de la parole sur de nombreux sujets importants comme les violences sexistes et sexuelles ou le vaginisme. La série, encensée par le public et la critique à sa sortie, mérite amplement la pluie de louanges qu’elle a reçu, tant elle nous bouleverse du début à la fin. N’oubliez pas de préparer les mouchoirs avant de vous lancer dans cette histoire vraie libératrice.

À voir si vous avez aimé : Transatlantique ; The Marvelous Mrs Maisel ; Shtisel ; Autonomies ; Le Jeu de la Dame ; Unbelievable ; Maid

Transatlantique ; The Marvelous Mrs Maisel ; Shtisel ; Autonomies ; Le Jeu de la Dame ; Unbelievable ; Maid À voir si vous cherchez : drame ; religion ; relations familiales ; récit initiatique ; épisodes longs ; casting en or ; amour ; émotions ; adaptation d’un roman ; féminisme ; nouvelle vie ; pleurer à chaudes larmes ; découvrir Shira Haas dans son plus beau rôle

Lidia fait sa loi sur Netflix, pour mener des enquêtes en voyageant vers le passé

Si Bodies brille autant parmi les productions du catalogue Netflix, c’est notamment grâce à son investigation bien ficelée, dont on ne devine jamais la suite, le tout enrobé dans un contexte historique aux multiples facettes. Et, ça tombe bien, Lidia fait sa loi vous propose plus ou moins la même ambiance, avec un léger détour par l’Italie. En 1883, à Turin, la jeune avocate sans le sou Lidia Poët commence tout juste à défendre ses premiers clients. Mais très vite, son autorisation d’exercer lui est retirée. La raison ? Elle est une femme, évidemment. Ce léger contre-temps administratif n’empêche pas Lidia Poët de continuer à résoudre des meurtres et autres crimes, en secret, pour prouver son talent.

Avouons-le clairement : avant de découvrir cette merveilleuse série historique pop, nous n’avions jamais entendu le nom de Lidia Poët, première femme avocate de toute l’Histoire de l’Italie. Mais, c’est un tort, tant cette brillante et indépendante enquêtrice a bouleversé l’ordre bien établi de la justice. Loin de proposer une biographie trop sage de cette icône, Lidia fait sa loi prend, au contraire, un tournant complètement rock’n’roll. La série est emportée par le jeu malicieux de l’actrice Matilda De Angelis, vue dans The Undoing, et bientôt à l’affiche du spin-off italien de Citadel. Un combo gagnant, sublimé par des costumes d’époques somptueux, que l’on ajouterait bien à notre garde-robe.

À voir si vous avez aimé : Enola Holmes ; Sherlock ; Anne with an E ; Downton Abbey ; The Undoing ; The Good Wife ; The Good Fight ; Murder ; Self-Made

Enola Holmes ; Sherlock ; Anne with an E ; Downton Abbey ; The Undoing ; The Good Wife ; The Good Fight ; Murder ; Self-Made À voir si vous cherchez : série policière ; intrigues bien ficelées ; suspense ; inspiré d’une histoire vraie ; enquêtes ; biographie ; drame en costumes ; féminisme ; épisodes longs ; 19ème siècle ; démasquer des criminels ; découvrir une grande avocate méconnue

