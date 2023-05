Vous souhaitez explorer votre passé, votre présent, votre futur, ou même tout ça à la fois ? Alors vous pouvez rejoindre les voyageurs temporels de 3 séries disponibles sur Netflix : Outlander, Dark ou Les Voyageurs du Temps (Travelers).

L’idée de pouvoir jouer avec le temps a toujours fasciné les auteurs, dans la littérature, au cinéma ou sur le petit écran. Et sur les plateformes de SVOD, les programmes de ce type connaissent généralement un solide succès.

En ce mercredi 10 mai 2023, votre abonnement Netflix vous permettra de voyager à travers de multiples époques grâce à 3 séries, disponibles en streaming. Vous avez alors le choix entre les plaines écossaises romantiques d’Outlander, les forêts allemandes flippantes de Dark ou les villes canadiennes futuristes des Voyageurs du Temps (Travelers).

Outlander sur Netflix, la romance sexy dans l’Écosse du 18ème siècle

Écosse, 1945. Claire, une infirmière de guerre, et Frank, son mari, se retrouvent après cinq ans de séparation. Alors qu’ils s’apprêtent à s’offrir une deuxième lune de miel en amoureux, Claire est soudainement transportée en 1743. Elle va alors devoir faire face à un monde et à une société dont elle ne connaît rien, au cœur des Highlands écossais. Alors qu’elle tente de s’adapter à sa nouvelle vie, elle rencontre Jamie Fraser, un guerrier qui ne la laisse pas indifférente…

Fiction incontournable pour tout amateur de voyages dans le temps, Outlander n’en finit plus d’être synonyme de succès, depuis déjà presque 10 ans. Adaptée de la saga littéraire culte Le Chardon et le Tartan, écrite par Diana Gabaldon, la série nous plonge dans un 18ème siècle rempli de violence, de kilts, de passion amoureuse sans fin et de scènes olé-olé qui font le bonheur des fans. Mélangeant intrigues politiques à la Game of Thrones, romances enflammées façon Bridgerton et druides celtiques façon Astérix (oui, oui), Outlander est une série parfois inégale, mais toujours envoûtante.

Et ne vous inquiétez pas : si la septième et avant-dernière saison débutera le 16 juin 2023, Outlander va continuer d’enchanter le petit écran avec un spin-off déjà annoncé, Blood of my Blood, autour des ancêtres de Jamie. De quoi retourner dans les Highlands en toutes occasions.

À voir si vous avez aimé : Poldark ; La Chronique des Bridgerton ; The Crown ; Lidia fait sa loi ; The Time Traveler’s Wife

Poldark ; La Chronique des Bridgerton ; The Crown ; Lidia fait sa loi ; The Time Traveler’s Wife À voir si vous cherchez : romance historique ; drame ; fantastique ; voyage dans le temps ; paysages écossais ; aventure ; triangle amoureux ; violence graphique ; costumes d’époque ; intrigues politiques ; épisodes longs ; passion torride ; 18ème siècle ; adaptation de livres ; les fesses de Sam Heughan

Dark sur Netflix, le labyrinthe temporel et mental

Autant vous prévenir tout de suite : vous ne ressortirez pas indemnes de votre visionnage de Dark, la série la plus complexe de ces 10 dernières années. Tout commence par la disparition d’un enfant, dans une petite ville allemande. Comme dans beaucoup de fictions du genre, cet événement tragique va révéler des secrets familiaux, personnels et politiques, enfouis depuis bien longtemps par les habitants du coin. Mais ne vous fiez pas à ce résumé classique : Dark va bien plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer.

Si vous ne connaissez pas déjà la série, nous vous conseillons vivement de ne pas trop vous renseigner avant de la regarder, pour avoir tout le plaisir de découvrir en direct son labyrinthe narratif. Cette pépite allemande, signée Netflix, est tout simplement une claque visuelle et scénaristique, à nulle autre pareille. Entre fantastique, récits intimes et destins funestes, Dark rassemble tous les ingrédients pour être une grande série de science-fiction, qui glace le sang autant qu’elle retourne le cerveau. En seulement trois saisons, cette création du duo Baran bo Odar et Jantje Friese s’est imposée comme le meilleur voyage temporel que l’on a pu vivre depuis bien longtemps. Et petit conseil maison, testé et approuvé : préparez des post-it pour vous repérer dans les différents personnages et époques, vous en aurez bien besoin.

À voir si vous avez aimé : 1899 ; The OA ; Westworld ; Stranger Things ; Parallèles ; 12 Monkeys ; Twin Peaks

1899 ; The OA ; Westworld ; Stranger Things ; Parallèles ; 12 Monkeys ; Twin Peaks À voir si vous cherchez : science-fiction ; adolescents ; boucle temporelle ; frissons ; épisodes longs ; casting en or ; twists ; cérébral ; effet papillon ; grotte mystérieuse ; impression de déjà-vu ; suspense ; ambiance pluvieuse ; acheter un manteau jaune ; résoudre un casse-tête temporel ; être marqué à vie par une série

Les Voyageurs du Temps (Travelers) sur Netflix, l‘humain pour sauver le futur

Dans le futur, des voyageurs temporels sont envoyés dans le passé, au 21ème siècle. Leur objectif : accomplir différentes missions pour sauver l’humanité d’une destruction certaine. Ces voyageurs opèrent alors un « transfert de conscience » pour se glisser dans la peau de personnes sur le point de mourir. Les Voyageurs du Temps (ou Travelers) permet de suivre la vie de cinq d’entre eux, qui doivent se réadapter dans les corps d’un agent du FBI, d’un lycéen sportif ou encore d’un junkie.

Quelque part entre Fringe, 12 Monkeys et The Lazarus Project, cette série canadienne parvient à insuffler une direction intime dans une grande narration de SF aux conséquences universelles. La particularité des Voyageurs du Temps tient ainsi dans sa capacité à faire évoluer les personnages principaux, forcés de réaliser leurs missions cruciales pour l’avenir de l’humanité tout en menant une double vie. Cette bande d’agents temporels, aux compétences complémentaires et aux protocoles bien stricts, devient vraiment attachante au fil des 3 saisons de la série, malheureusement finalement annulée — mais avec l’équivalent d’une vraie fin. Il ne vous reste que Netflix pour pleurer et vous lancer dans un visionnage des Voyageurs du Temps. Vous avez besoin d’un dernier argument ? Elle a été imaginée par rien de moins que Brad Wright, l’un des créateurs de Stargate.

À voir si vous avez aimé : Manifest ; Fringe ; Counterpart ; The Lazarus Project ; Périphériques : Les Mondes de Flynne

Manifest ; Fringe ; Counterpart ; The Lazarus Project ; Périphériques : Les Mondes de Flynne À voir si vous cherchez : thriller ; action ; science-fiction ; voyageurs temporels ; policiers ; travail d’équipe ; romance ; épisodes longs ; post-apocalypse ; changer le futur ; retrouver l’ambiance de la Trilogie du Samedi

