Trois ans après son succès surprise sur Netflix, la série norvégienne s’achève au terme d’une saison 3 qui a divisé les fans comme la critique. Pour vous consoler de cette conclusion improbable, vous pouvez toujours vous plonger dans 4 séries similaires disponibles sur Netflix : The 100, Vikings, Sweet Tooth ou Shadow and Bone.

Certaines séries sont injustement annulées avant de pouvoir obtenir un final digne de ce nom, comme c’est le cas de Westworld ou 1899, quand d’autres auraient mieux fait de se terminer plus tôt. C’est malheureusement le cas de Ragnarök, dont la troisième et ultime saison sur Netflix n’a clairement pas convaincu tous les fans, qui attendaient pourtant ces derniers épisodes avec impatience.

Sweet Tooth // Source : Kirsty Griffin / Netflix

Pour oublier cette déception, vous pouvez toujours découvrir d’autres séries, également disponibles sur la plateforme de SVOD et qui rappellent la production norvégienne par bien des aspects. Vous avez donc le choix entre l’univers post-apocalyptique adolescent de The 100, la mythologie guerrière de Vikings, la survie en milieu fantastique avec Sweet Tooth ou l’élue aux immenses pouvoirs de Shadow and Bone.

The 100 sur Netflix, pour l’ambiance post-apocalyptique, écolo et adolescente

Ragnarök dépeignait un univers proche du nôtre, dans lequel les enjeux climatiques étaient au cœur des préoccupations de la jeunesse. Pour retrouver cette atmosphère de fin du monde façon teen drama ainsi qu’un propos écolo, ici plus discret, The 100 sera vraiment la candidate idéale. Après qu’une troisième Guerre Mondiale et une apocalypse nucléaire ont décimé l’humanité, les survivants se sont réfugiés dans des stations spatiales. Mais le vaisseau mère, l’Arche, connaît régulièrement des dysfonctionnements. Cent jeunes délinquants sont alors choisis pour redescendre sur Terre et étudier la possibilité de pouvoir y retourner en toute sécurité. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu…

Pendant 7 saisons, The 100 nous aura fait vibrer au rythme des trahisons, manœuvres politiques et autres romances généralement à l’œuvre dans tout teen drama qui se respecte. Malheureusement, la série a également dû jongler avec certaines incohérences, parfois agaçantes, mais a toujours réussi à rattraper notre attention au vol. Au fil de ses épisodes, The 100 a su développer des personnages féminins vraiment badass, un couple lesbien intéressant et un univers politique plutôt complexe. Un monument des séries adolescentes, toujours aussi populaire auprès de ses fans.

À voir si vous avez aimé : The Rain ; Le Labyrinthe ; Divergente ; The Expanse

The Rain ; Le Labyrinthe ; Divergente ; The Expanse À voir si vous cherchez : série pour ados ; action ; science-fiction ; aventure ; histoires d’amour et d’amitié ; adaptation de livres ; débrancher son cerveau ; épisodes longs ; couple lesbien ; survivants ; post-apocalyptique ; rébellion ; rager sur les décisions de certains personnages ; des ados un peu bêtes mais qu’on aime quand même

Vikings sur Netflix, pour l’aspect mythologique combatif

Pour faire passer son message écologique et son origin story façon super héros américain, Ragnarök utilisait intelligemment les bases de la mythologie nordique. Une autre série a également brillé par sa mise en avant des mythes et légendes scandinaves, de façon peut-être plus subtile : nous avons évidemment nommé Vikings. Davantage portée sur les bastons que sur les contes anciens, la série en 6 saisons n’en reste pas moins une excellente porte d’entrée dans ce riche folklore, aux côtés de Ragnar Lothbrok, de son frère Rollo et de sa femme Lagertha. Longtemps comparée à Game of Thrones pour ses combats sanglants et sa manière de sacrifier des personnages sans prévenir, Vikings a su trouver sa propre identité au fil des années.

Mêlant aspect historique plus ou moins fidèle à la réalité, coups bas politiques et grandes guerres épiques avec une légère touche de fantasy, Vikings a clairement marqué le petit écran. On ne se lasse jamais de replonger dans ce déluge d’hémoglobine, parfois un brin insoutenable, mais toujours redoutablement efficace. Et si vous êtes curieux de savoir comment les lignées de Ragnar, Lagertha et les autres ont continué à changer le monde, vous devriez vraiment jeter un œil au spin-off de la série, Valhalla, qui se déroule un siècle plus tard.

À voir si vous avez aimé : Game of Thrones ; Les Tudors ; Gladiator ; The Last Kingdom ; Frontier ; Britannia ; The Witcher

À voir si vous cherchez : action et aventure ; politique ; historique ; violence ; personnages féminins badass ; batailles ; combats à l’épée ; mythologie nordique ; guerres sans fin ; rois et reines ; médiéval ; beaucoup de violence ; baston ; histoires d’amour ; transmission ; épisodes longs ; beaucoup trop de nudité (surtout féminine, évidemment)

action et aventure ; politique ; historique ; violence ; personnages féminins badass ; batailles ; combats à l’épée ; mythologie nordique ; guerres sans fin ; rois et reines ; médiéval ; beaucoup de violence ; baston ; histoires d’amour ; transmission ; épisodes longs ; beaucoup trop de nudité (surtout féminine, évidemment) Passez votre chemin si : le sang vous effraie ; les combats sans fin vous ennuient

Sweet Tooth sur Netflix, pour la dystopie fantastique

Si vous avez aimé le propos écologique de Ragnarök, sur fond de paysages ravagés, vous devriez apprécier de voir la nature reprendre ses droits dans Sweet Tooth. Trois ans après le début de la pandémie de Covid, cette série aux accents young adult reste plus que jamais d’actualité. Et pour cause : elle se déroule dans un monde détruit par… un virus. On vous accorde que ce n’est pas forcément l’épopée la plus joyeuse à regarder si vous souhaitez oublier l’état de la planète, toujours plus anxiogène. Mais Sweet Tooth possède de nombreuses qualités, à commencer par son aspect fantastique vraiment maîtrisé.

Oui, puisque les seuls à être immunisés face à cette pandémie dévastatrice, ce sont quelques enfants hybrides, mi-humains, mi-animaux, dont l’aventurier Gus, aux bois de cervidé. À la mort de son père, qui l’avait élevé dans une forme de solitude, l’adolescent se lie d’amitié avec Tommy, un adulte renfrogné. Ensemble, ils vont tenter de survivre, peu importe le prix. Adapté du comics très sombre de Jeff Lemire, Sweet Tooth devient plus solaire et familiale sous forme de série Netflix. Un récit initiatique poétique, dont les effets spéciaux ne sont pas toujours à la hauteur, mais qui vaut largement le coup d’œil en attendant sa troisième et dernière saison à venir.

À voir si vous avez aimé : The Last of Us ; Y : Le Dernier Homme ; Station Eleven ; Invasion ; Utopia

The Last of Us ; Y : Le Dernier Homme ; Station Eleven ; Invasion ; Utopia À voir si vous cherchez : dystopie ; post-apocalyptique ; fantastique ; aventure ; pour ados mais pas que ; jeune élu ; groupe soudé ; adaptation d’un comics ; créatures surnaturelles ; virus ; épisodes longs ; voyage dans la nature

Shadow and Bone sur Netflix, pour suivre une élue envers et contre tous

Avec le personnage de Magne, Ragnarök a mis en scène un énième élu aux pouvoirs uniques, dont les productions de fantasy et adolescentes raffolent. Shadow and Bone n’échappe pas à la règle en mettant en scène Alina, qui se découvre des compétences magiques inattendues, au royaume imaginaire de Ravka. Ce monde est divisé en deux par le Fold, un immense et dangereux brouillard que la jeune femme pourrait bien supprimer de la surface du monde, grâce à sa puissance solaire très convoitée…

Véritable odyssée fantastique éblouissante, Shadow and Bone s’est parfois perdue dans des narrations trop chargées, mais sans jamais perdre de son charme. Cette adaptation des romans à succès de Leigh Bardugo est notamment sublimée par des costumes aux détails somptueux, mais aussi par une esthétique plutôt agréable pour les pupilles en quête de fantastique. Cerise sur le gâteau : le casting est parfaitement choisi, offrant notamment à Ben Barnes (Westworld) un rôle à la hauteur de son charisme. Autant vous dire que l’on attend avec impatience le spin-off de Shadow and Bone, nommé Six of Crows.

À voir si vous avez aimé : Warrior Nun ; Locke & Key ; Le Monde de Narnia ; A Discovery of Witches ; Shadowhunters ; La Roue du Temps ; The Witcher

Warrior Nun ; Locke & Key ; Le Monde de Narnia ; A Discovery of Witches ; Shadowhunters ; La Roue du Temps ; The Witcher À voir si vous cherchez : fantastique ; adaptation de livres ; aventure ; Ben Barnes plus dark que jamais ; pour ados mais pas que ; histoires d’amour ; frissons ; quête initiatique ; effets spéciaux ; Ben Barnes, encore ; baston ; pouvoirs magiques ; action ; humour ; épisodes longs ; Ben Barnes, toujours

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.