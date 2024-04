Lecture Zen Résumer l'article

C’était il y a dix ans. Lucasfilm prenait la décision la plus radicale pour la franchise Star Wars, en changeant son visage pour toujours. Tout l’univers étendu construit depuis la sortie du premier film, en 1977, a été abandonné. Un évènement qui a amené la franchise dans une toute nouvelle direction.

Que faisiez-vous il y a pile dix ans ? Pour les fans de Star Wars, la date du 25 avril 2014 est certainement restée dans leur mémoire comme un Big Bang — sans doute diraient-ils une vergence dans la Force. En effet, c’est ce jour-là qu’a eu lieu l’évènement le plus décisif de toute la franchise. Un moment-clé qui a irrévocablement remodelé le lore.

Ce jour marque la décision de Lucasfilm d’abandonner tout l’univers étendu de Star Wars, pour faire place nette — un an et demi plus tôt, le studio était racheté par Disney pour 4 milliards de dollars. Dans le même temps, le géant du divertissement confirmait la mise en route d’une nouvelle trilogie (la « postlogie »), avec un premier épisode pour 2015.

Au moment de l’annonce l’épisode VII, on se demandait bien comment ce long-métrage allait intégrer une chronologie narrative déjà dense. L’univers étendu désigne grosso modo tout le développement de Star Wars au-delà des films (et de certaines séries) — les romans, les jeux vidéo, les bandes dessinés, les jeux de rôle, et ainsi de suite.

Quand il a été révélé l’intention de proposer une nouvelle trilogie, des fans ont imaginé un temps qu’il ne s’agirait pas d’une histoire inédite, mais d’une adaptation d’un arc existant. Beaucoup pariaient sur la trilogie romanesque de La Croisade noire du Jedi fou (L’Héritier de l’Empire, La Bataille des Jedi, et L’Ultime Commandement), très appréciée.

Il n’en a rien été. Non seulement ce ne sont pas les livres de Timothy Zahn qui ont été choisis, mais en plus Lucasfilm a préféré faire table rase du passé. « Le légendaire tourne une nouvelle page », actait le studio dans son message officiel — et que des internautes ont exhumé sur Reddit, dix ans après, pour marquer la date anniversaire.

Des récits délaissés, pour faire place nette

Tout cet univers étendu, qui était jusqu’alors considéré comme appartenant à la continuité officielle, a été remisé au placard. Ce faisant, ces œuvres ont quitté l’histoire de Star Wars, devenant un récit parallèle, mythologique. Une nouvelle dénomination est alors apparue : Légendes. Car, bien sûr, il n’était pas non plus question de cesser de les commercialiser.

En écartant l’univers étendu du « canon » de Star Wars, Lucasfilm et Disney ont inévitablement heurté bien des fans. Rétrospectivement, d’ailleurs, une partie d’entre eux n’a absolument pas apprécié les trois nouveaux films. Pour certains d’entre eux, il aurait été justement préférable d’adapter La Croisade noire du Jedi fou, ou un autre arc majeur.

De façon plus pragmatique, l’abandon de l’univers étendu a surtout permis aux deux studios d’avoir les coudées franches pour écrire des scénarios sans entrave.

Pas de Kylo Ren si l’univers étendu avait été maintenu. // Source : Disney

Un exemple concerne la progéniture de Han Solo et Leia, en couple aussi bien dans l’univers étendu que dans la postlogie officiel. Dans un cas, ils ont trois enfants. Dans l’autre, un seul. Il aurait été impossible d’inclure Kylo Ren dans la postlogie en raison des trois autres bambins déjà imaginés, et dont le destin a déjà été écrit (Jacen, Jaina et Anakin).

L’univers étendu a aussi fait des choix parfois radicaux. Dans le cycle du Nouvel Ordre Jedi, qui se passe quelques décennies après Le Retour du Jedi, décision est prise de frapper fort en tuant Chewbacca, lors d’une invasion extragalactique. Un évènement tragique terrible, notamment pour Han Solo, qui traversera une dépression importante.

Repartir d’une page blanche, et toucher un public plus large

La mise à l’écart de tout ce lore a permis de repartir d’une page blanche, et de développer une nouvelle continuité officielle depuis 2014. Celle-ci se manifeste notamment par la postlogie, deux films dérivés (Rogue One et Solo), cinq séries en prises de vues réelles, et une bonne demi-douzaine de séries d’animation.

Sur un plan plus commercial, l’abandon de l’UE était aussi une façon de ne pas se cantonner aux seuls fans. La Croisade noire du Jedi fou est une très bonne trilogie de romans, mais seuls les fans le savent et la connaissent. La même chose peut être constatée pour le reste du lore. Cela reste un ensemble mal connu du grand public, à la différence des films.

Avec la mise en chantier de la postlogie, « il fallait certainement faire appel à des choses connues du grand public et pas seulement du monde des fans, donc s’appuyer sur les films précédents, et pas nécessairement sur un gigantesque univers étendu peu connu », nous avait confié en 2016, Frédéric, le gérant d’HoloNet, un site encyclopédique sur Star Wars.

Pour autant, force est de constater que Lucasfilm ne s’interdit en aucune façon de piocher dans l’univers étendu lorsque des besoins particuliers pour le canon se font sentir — l’UE est une sorte de vivier à idées. On l’a vu avec Thrawn, un personnage emblématique de La Croisade noire du Jedi fou. Il a été réutilisé dans la série Ahsoka.

Thrawn, un personnage de l’univers étendu, a été réutilisé dans le nouveau canon. // Source : Lucasfilm

Ces éléments, repris ici ou là, sont parfois de simples clins d’œil (comme le prénom Jacen attribué à un personnage secondaire, ou bien ce très célèbre vaisseau impérial). Il arrive aussi que certaines orientations s’opposent à un certain consensus. Dans l’univers étendu, on pensait qu’on ne pouvait pas aller hors de la galaxie. Le nouveau canon a changé ça.

En fait, c’est un nouvel univers étendu qui s’est développé depuis dix ans. On le voit avec des projets qui viennent re-remplir les espaces libérés. The Bad Batch pour la période entre les films III et IV, Tales of the Jedi pour la prélogie, le mandoverse pour l’après-Retour du Jedi, avec les séries Ahsoka, The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett.

Et ce nouvel univers étendu continue de se développer. The Acolyte va se passer un siècle avec l’épisode I. Tales of the Empire va développer des histoires courtes autour l’Empire galactique. Le prochain film avec Rey va se projeter quelques années après l’épisode IX. Et James Mangold a prévu un long-métrage sur l’aube des Jedi, il y a des millénaires.

Un univers étendu en a donc remplacé un autre en l’espace de dix ans. Il est aussi plus vaste qu’on ne le pense, car seuls les films et les séries ont été mentionnés ici. Il se développe aussi dans les romans et les comics. Sans doute finira-t-il par devenir plus gros encore, grâce à la puissance de feu du vaisseau-mère, Disney.

« Canon, légendes, ce ne sont que des étiquettes. Tout cela reste de la fiction » MrMonkeyman79

Il y a dix ans, cette annonce « a porté un coup terrible à beaucoup de fans, qui se sont sentis trahis. Certains ne l’ont toujours pas digéré et ont tourné le dos au nouveau canon, restant sur la période pré-Disney », nous confiait Frédéric à l’époque. Une décennie plus tard, le choc initial de l’annonce semble bel et bien de l’histoire ancienne.

Et pour les autres qui ont encore la nostalgie de l’ancien univers étendu ? Rien n’interdit de s’y replonger.

« Canon, légendes, ce ne sont que des étiquettes. Tout cela reste de la fiction », rappelle ainsi MrMonkeyman79 sur Reddit. « Si vous aimez ces histoires, alors devinez quoi, elles existent toujours et vous pouvez toujours les lire. La seule chose qui a changé, c’est que les nouvelles histoires n’y feront pas référence. »

