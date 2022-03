The Witcher aura droit à un nouveau jeu vidéo. Il est annoncé une « nouvelle saga ».

C’est donc officiel : il y aura de nouveaux jeux vidéo The Witcher. L’annonce est sortie ce lundi 21 mars sur le compte Twitter officiel de la licence vidéoludique, avec une simple image annonçant le début d’une nouvelle saga ainsi qu’un lien menant vers le site web du jeu. Aucune date n’est évidemment dévoilée — il faudra peut-être attendre des années avant que ce jeu.

The Witcher 3: Wild Hunt avait laissé un excellent souvenir. On espère que cette nouvelle saga fera aussi bien ! // Source : CD Projekt Red

The Witcher avec Unreal Engine 5

La principale information qui accompagne la nouvelle est un détail d’ordre technique : le nouveau jeu The Witcher reposera sur le moteur graphique d’Unreal Engine 5, dans le cadre d’un partenariat annoncé comme stratégique avec Epic Games, qui en est à l’origine. L’accord portera sur plusieurs années, est-il précisé. De fait, le moteur précédent, REDengine, est délaissé.

« Il couvre non seulement les licences, mais aussi le développement technique d’Unreal Engine 5, ainsi que d’éventuelles futures versions d’Unreal Engine, le cas échéant. Nous collaborerons étroitement avec les développeurs d’Epic Games, l’objectif principal étant d’aider à adapter le moteur aux expériences en monde ouvert », lit-on dans le communiqué.

Keanu Reeves, modélisé avec l’Unreal Engine 5. Bluffant de réalisme. // Source : Epic Games

C’est un vrai virage pour CD Projekt Red, , le studio polonais qui se chargera de développer le titre. En effet, REDengine était le socle sur lequel tous ses projets les plus récents étaient forgés : The Witcher 2: Assassins of Kings en 2011, puis The Witcher 3 : Wild Hunt en 2015 et enfin Cyberpunk 2077 en 2020. Et d’ailleurs, l’extension de Cyberpunk 2077 utilisera aussi REDengine.

L’Unreal Engine 5 a commencé à être évoqué publiquement au printemps 2020 et ses performances ont immédiatement suscité l’admiration. Mais la qualité graphique ne fait évidemment pas tout et certainement pas un bon jeu. Les démos qui ont été présentées jusqu’à présent ne reflètent pas fidèlement comment le moteur sera vraiment exploité dans un jeu, avec toutes ses contraintes.

Ce nouveau The Witcher soulève plus de questions qu’il n’en résout

Hormis la promesse d’une « nouvelle saga » autour de The Witcher et la certitude acquise qu’elle reposera sur de nouvelles fondations, on ne sait rien des intentions de CD Projekt Red. Il est certes acquis que ce jeu sera un monde ouvert, un type de jeu vidéo aujourd’hui plébiscité et qu’on retrouvait d’ailleurs avec les précédents opus, mais c’est à peu près tout.

Geralt sera-t-il le héros de la nouvelle licence… ou bien Ciri ? // Source : CD Projekt Red

La bonne nouvelle, pour l’instant, c’est que le jeu sera proposé a priori sur diverses boutiques d’achat de jeux vidéo — on suppose au moins Steam, GOG et Epic Games Store. Quant aux plateformes prises en charge, l’historique de CD Projekt Red s’avère rassurant : le jeu sortira sur PC et très probablement sur PlayStation 5 et Xbox Series X, au minimum.

On ne sait pas encore si on retrouvera les protagonistes habituels de la saga, s’il s’agit d’une suite à The Witcher 3 ni même si on contrôlera encore Geralt ou bien un autre personnage — au hasard, Ciri. CD Projekt Red sera attendu de pied ferme par tous les fans : la trilogie que le studio a proposée a été excellente et il faudra ne pas se rater après l’accouchement difficile qu’a été Cyberpunk 2077.