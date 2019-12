Numerama vous guide pour choisir les meilleurs épisodes de Noël à revoir en cette fin d'année 2019.

Pendant la période de Noël, qui n’aime pas se poser devant la télé, sous un plaid, un chocolat chaud entre les mains ? Pour accompagner ce petit plaisir de fin d’année, il y a évidemment les films de Noël. Mais, chaque année, de nombreuses séries nous offrent des « Christmas Specials » tout aussi plaisants, si ce n’est bien meilleurs.

Numerama vous a concocté un petit guide des meilleurs épisodes spéciaux de Noël à revoir en SVOD et/ou en DVD.

Sense8 : Une p*** de bonne année à tous

Si la période de Noël est synonyme pour vous d’une ambiance chaleureuse, enneigée, familiale, amicale, alors le Christmas Special de Sense8 est l’épisode à regarder absolument. On retrouve tous les personnages, aux quatre coins du monde, dans un récit davantage centré sur leurs relations que sur l’intrigue de la série.

Entre Kala et Wolfgang lancés dans une bataille de boules de neige, l’anniversaire grandiose de Lito, la balade romantique de Will et Riley sous la neige et les illuminations… On a le droit à la totale d’un épisode feel good de Noël et c’est tout simplement parfait. Dans cet épisode spécial, Sense8 consacre plus que jamais l’importance des liens humains. On pleure et on rit presque simultanément pendant deux heures.

Sense8 est disponible sur Netflix.

Doctor Who : Le Fantôme des noëls passés

Dans Doctor Who, les épisodes de Noël sont une tradition. Chaque saison, ils font partie intégrante de la trame narrative. Ces épisodes sont même parfois déterminants dans la continuité des événements. À cette occasion, il arrive que le Docteur se régénère et que le public découvre alors son nouvel interprète, comme lors du Christmas Special qui a intégré dernièrement Jodie Whittaker dans ce rôle.

En cette période, on est bien tenté de vous conseiller un petit marathon de tous les épisodes de Noël de la série. Bon nombre d’entre eux sont des vrais bonbons qui vous feront passer des soirées plaisantes sous votre plaid à la lumière des guirlandes. S’il fallait n’en choisir qu’un seul, Le Fantôme des noëls passés est probablement l’un des meilleurs. Il peut quasiment se regarder comme un téléfilm indépendant. Nul besoin d’avoir suivi auparavant la série, puisqu’il s’agit surtout d’une adaptation libre transposant un conte de Charles Dickens (Un chant de noël) sur une autre planète.

La saison 5 de Doctor Who est disponible sur Amazon Prime.

Downton Abbey : Le plus beau des cadeaux

Parmi les séries qui savent très bien manier les ambiances chaleureuses, Downton Abbey est clairement en haut de la liste. Cette œuvre historique cultissime s’est terminée, en 2015, par un long épisode de deux heures se déroulant à l’époque de Noël. Le récit est d’autant plus festif à suivre qu’au terme des six saisons, on a clairement l’impression de retrouver notre propre famille. Le plaisir de retrouver ces personnages et cette abbaye qu’on adore se subtitue à la mélancolie du series finale.

La saison 6 de Downton Abbey est disponible sur Amazon Prime et en DVD à 14,99 € sur Amazon.

Black Mirror : Blanc comme neige

Il y a aussi les épisodes de Noël qui cassent l’ambiance. Ce n’est parfois pas plus mal, puisqu’ils nous changent un peu des codes typiques des fictions de fin d’année. Dans Blanc comme neige, le seul et unique Christmas Special de Black Mirror, la période de Noël n’a rien de féérique. Le récit est vaste, complexe, un grand condensé — mais sous la neige — de tout ce qui fait l’identité sombre et satirique de cette série d’anticipation.

Dans ce futur à moyen terme, tout le monde possède un Z-Eye, implant technologique situé dans les yeux. Cet appareil va poser de profonds problèmes en lien avec la vie privée. Deux autres scénarios s’ajoutent ensuite, à la savoir le téléchargement de la conscience et la possibilité de « bloquer » quelqu’un dans la réalité.

Black Mirror est diffusé sur Netflix.

Sherlock : L’effroyable mariée

Le Sherlock Holmes de Steven Moffat évolue à notre époque… à l’exception de l’épisode spécial faisant la jonction entre la troisième et la quatrième saison. Dans L’effroyable mariée, Sherlock rêve qu’il mène l’enquête en pleine époque victorienne, durant l’hiver. Un fantôme serait le coupable de toute une série de meurtres horribles, mais le Sherlock interprété par Benedict Cumberbatch ne croit pas en cette thèse farfelue. L’intrigue est à la hauteur de tous les autres épisodes de Sherlock, sauf que l’époque victorienne sous la neige apporte clairement un charme supplémentaire. C’est digne d’un film.

Cet épisode spécial de Sherlock existe en DVD à 8,99 € sur Amazon.

Big Bang Theory, Rick et Morty, The Office : rigolons sous le sapin

Après toutes ces grandes aventures et ces longs épisodes, des sitcoms et séries d’animation pourront rafraîchir l’atmosphère. Car en fin d’année, on aime aussi relâcher la pression. Voilà qui tombe bien, les sitcoms ont toujours, elles aussi, leurs Christmas Specials.

Pendant ses 12 saisons, The Big Bang Theory a rarement manqué une occasion de proposer un épisode spécial pour les fêtes de fin d’année. Alors que la série a définitivement rangé ses décors après douze ans d’existence, cela vous fera peut-être plaisir de retourner à ses tous débuts. Dans l’épisode 11 de la saison 2, Penny découvre que Sheldon n’aime pas Noël. Elle va essayer de trouver une idée de cadeau apte à lui faire changer d’avis. Cette mission n’est jamais vraiment gagné d’avance avec Sheldon.

The Big Bang Theory est sur Netflix.

Pour Rick et Morty, on triche un peu : l’épisode 3 de la saison 1 n’est pas vraiment un Christmas Special, mais il se déroule à Noël. En tout cas, l’humour noir grinçant de la série est au rendez-vous. Durant Le parc anatomique, vous suivrez le repas de Noël le plus improbable d’entre tous, tout comme vous voyagerez dans un parc miniature situé dans le corps d’un sans-abri déguisé en Père Noël. Et c’est jouissif.

Rick et Morty est sur Netflix.

Moins récente que toutes les séries précédemment citées, The Office n’en est pas moins culte. Dans l’épisode La fête de Noël, toute l’équipe participe à un fameux « secret santa » : chaque employé doit tirer au sort un collègue à qui offrir un cadeau. Mais Michael, le personnage interprété par Steve Carell, va évidemment tout gâcher.

The Office est sur Amazon Prime.

