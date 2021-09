Netflix confirme une saison 3 pour sa série The Witcher. Elle devrait être proposée fin 2022, avec toujours au casting Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv.

Le Sorceleur n’a pas fini ses aventures sur Netflix. L’annonce d’une troisième saison de The Witcher a eu lieu le 25 septembre 2021, trois mois avant la diffusion de la deuxième saison — qui elle a été confirmée dès le 13 novembre 2019 et sortira le 17 décembre 2021. Netflix a révélé ce projet de saison 3 lors d’un évènement promotionnel présentant certaines de ses futures productions. Cette saison supplémentaire de The Witcher n’arrivera toutefois pas avant fin 2022.

Un premier teaser pour la saison 3 de The Witcher

Le tournage de la saison 3 n’a pas encore débuté. Cependant, un tout premier teaser de quelques secondes à peine, tout en images de synthèse, a été diffusé le 25 septembre, jour de l’annonce. On y voit une animation montrant les médaillons de Geralt de Riv (un loup), Ciri (une hirondelle) et Yennefer (une étoile d’obsidienne) se mouvoir pour former ensuite le chiffre trois à l’écran.

Toss a coin to our growing Witcher universe ! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Quel casting pour la nouvelle saison ?

Les évènements contenus dans la saison 2 de The Witcher n’étant pas encore connus, on ne sait pas quel sera le destin des personnages juste avant la saison 3. Cela dit, le teaser suggère qu’on reverra au moins Geralt de Riv (joué par Henri Cavill), Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra). Les autres personnages bien connus, comme Jaskier (Joey Batey) ou Triss Merigold (Anna Shaffer), devraient revenir.

Il est aussi probable que des personnages introduits dans la saison 2 comme Vesemir (Kim Bodnia), Dijkstra (Graham McTavish), Philippa Eilhart (Cassie Clare) ou Eskel (Basil Eidenbenz) se dévoilent davantage dans la saison 3. Des figures secondaires comme Cahir (Eamon Farren) et Fringilla Vigo (Mimi Ndiweni) pourraient aussi réapparaître. Des personnages originaux, qui ne figurent pas dans les romans, sont également attendus.

Production

Netflix a confié à Lauren Schmidt Hissrich le soin de porter l’adaptation de The Witcher pour les deux premières saisons. La showrunneuse a aussi officié en tant que productrice et s’est chargée d’écrire directement deux des huit épisodes de la première saison. Elle sera toujours de la partie pour la troisième saison, compte tenu de sa participation à l’évènement Netflix et de ses messages enthousiastes.

Lauren Schmidt Hissrich, qui a déjà travaillé par le passé avec Netflix sur des séries de super héros comme Daredevil et The Defenders, travaillera en équipe : l’écriture et la réalisation de chaque épisode sont confiées à divers scénaristes et réalisateurs, une pratique courante dans le milieu des séries TV.

Huit épisodes à prévoir

La saison une est composée de huit épisodes, basés sur les nouvelles du romancier polonais Andrzej Sapkowski, créateur de l’univers du sorceleur, en particulier les récits intitulés : Le Dernier Vœu et L’Épée de la providence. La saison deux contiendra aussi huit épisodes. Rien n’a été encore annoncé officiellement pour la saison trois, mais elle devrait épouser le même format.

L’histoire de la saison 3 de The Witcher

L’histoire qui sera racontée dans The Witcher saison 3 n’est pas encore connue, mais elle devrait suivre le récit imaginé par l’écrivain Andrzej Sapkowski. Le découpage pourrait être relativement différent de ce que l’on a connu dans les nouvelles. La toute première saison avait une chronologie très retravaillée, à tel point que Netflix a jugé bon d’expliquer le vrai ordre des épisodes et de sortir un site interactif.

Quand sortira la saison 3 de The Witcher ?

Il ne faut rien espérer avant plusieurs mois. La saison deux n’a pas encore été diffusée : elle le sera à partir du 17 décembre 2021. Le tournage devrait survenir début 2022, afin de viser une sortie sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement vers la fin de l’année prochaine. C’était aussi en toute fin d’année que la première saison de The Witcher est sortie, en décembre 2019.

L’univers du sorceleur s’étoffe sur Netflix

Un vaste univers est en train de se mettre en place sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Outre les trois saisons de la série TV, Netflix a donné son feu vert pour la production d’un premier film d’animation, appelé Le Cauchemar du Loup. Il est disponible depuis l’été 2021. Il raconte notamment une partie de la jeunesse de Vesemir, le mentor de Geralt de Riv.

Mais ce n’est pas tout : on sait qu’une série TV en prises de vues réelles est aussi un chantier. Ce sera une préquelle qui nous plongera dans les origines de la caste des sorceleurs. Son nom ? The Witcher : Blood Origin. Sa temporalité ? 1 200 ans avant Geralt de Riv. Enfin, Netflix a aussi en tête un autre film d’animation, semblable au Cauchemar du Loup, et une autre série TV, mais qui s’adressera plutôt aux enfants.

