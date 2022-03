CD Projekt Red a officialisé une nouvelle saga de jeux vidéo The Witcher. Et les fans ont déjà remarqué un changement : le médaillon emblématique à l’effigie d’un loup a été remplacé. Désormais, c’est un lynx.

C’est désormais officiel : il y aura de nouveaux jeux vidéo adaptés de la licence The Witcher. CD Projekt Red a partagé cette bonne nouvelle, sans livrer trop de détails à son sujet. Tout juste sait-on que le studio troquera son propre moteur graphique, le REDengine, pour l’Unreal Engine 5 grâce à un partenariat stratégique avec Epic Games. Mais même sans trop en dire, il y a déjà un élément qui fait spéculer les fans : le logo.

La première trilogie The Witcher, centrée sur Geralt de Riv, présente comme symbole un médaillon à l’effigie d’un loup — symbole de l’École de Sorceleurs d’où sort le héros. Pour sa nouvelle saga, CD Projekt Red n’est plus attaché à cet animal. Le loup a été remplacé par un félin. Certains ont pensé à un chat, mais CD Projekt Red a confirmé qu’il s’agissait d’un… Lynx — peut-on lire dans les colonnes d’Eurogamer le 23 mars. « Certains mystères ne doivent pas être aussi mystérieux. Je peux confirmer que le médaillon ressemble à un Lynx », indique Robert Malinowski, directeur de la communication.

Le lynx. // Source : CD Projekt Red

Que signifie le lynx des nouveaux jeux The Witcher ?

Si les férus de The Witcher ont d’abord cru à un chat, c’est tout simplement parce que l’École du Chat existe bel et bien dans l’univers (à l’instar de celles du Loup, du Griffon ou encore de la Vipère). D’ailleurs, Ciri, amenée à prendre la relève de Geralt, est liée à un médaillon à l’effigie d’un chat (on peut le constater quand on incarne l’héroïne dans The Witcher 3: Wild Hunt, en regardant le symbole à côté de sa jauge de vie).

Le médaillon chat dans The Witcher 3. // Source : Capture YouTube

En revanche, l’École du lynx n’existe pas dans la mythologie de The Witcher, sinon par le biais d’une fan fiction qu’on peut lire à cette adresse. D’après cette intrigue imaginée par des fans, elle serait créée sur les cendres de l’École du Chat par une association entre Lambert et Kiera Metz.

Les scénaristes de CD Projekt Red vont-ils s’inspirer de cette fan fiction pour les jeux vidéo à venir ? Peut-être. En tout cas, tout porte à croire que le studio souhaite prendre quelques libertés par rapport aux livres écrits par Andrzej Sapkowski — ce qui ferait sens pour lancer une toute nouvelle saga. Une autre hypothèse semble évidente : un trait semble définitivement tiré sur l’arc Geralt de Riv. Une question demeure : Ciri sera-t-elle la tête d’affiche du quatrième jeu The Witcher ? Ce serait une suite logique mais ce médaillon en forme de Lynx sème un sacré doute dans les esprits.