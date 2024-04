Lecture Zen Résumer l'article

Stellar Blade force à ramasser toutes les ressources en appuyant sur une touche. Une tâche pénible, qu’on peut outrepasser en activant une option bien pratique.

Le jeu vidéo Stellar Blade, disponible depuis le 26 avril en exclusivité sur PlayStation 5, s’articule autour d’une héroïne sexy qui gagne en puissance au fil des heures. Elle reçoit des points d’expérience en combattant des ennemis, ce qui lui permet de débloquer des compétences spéciales. Aussi, Eve peut ramasser des ressources pour améliorer son équipement.

Stellar Blade prend dès lors des allures de RPG avec ce butin, qu’on obtient en battant des adversaires, en détruisant des caisses ou en ouvrant des coffres. Néanmoins, par défaut, Stellar Blade contraint les joueuses et les joueurs à ramasser manuellement chaque ressource, en appuyant sur la gâchette R2 de la manette DualSense. Force est de reconnaître que cette tâche devient vite rébarbative. Heureusement, il existe une option pour se faciliter la vie.

Option de butin automatique dans Stellar Blade // Source : Capture PS5

Le ramassage automatique dans Stellar Blade est à activer

Presser une touche pour ramasser du butin n’a rien d’insurmontable, sauf s’il faut constamment répéter l’action, parfois dans un contexte où la visibilité est problématique. Stellar Blade coche hélas ces deux cas de figure : on en a vite marre d’appuyer sur R2 pour s’enrichir avec des objets très utiles, qu’on peine à voir à l’écran.

L’option de ramassage automatique, à activer dans les menus du jeu (onglets « Paramètres » et « Jeu »), retire cette contrainte.

La récupération automatique des objets à proximité est une fonctionnalité qui, une fois activée, aspire les items dans les parages, quand on est assez près. Ils se retrouvent alors directement dans l’inventaire. Plus besoin d’écarquiller l’œil et de fouiner. C’est un confort dont on ne se passe plus une fois qu’on y a goûté.

Stellar Blade propose d’autres options pour adoucir l’expérience. On peut passer en difficulté « Histoire », qui correspond à un mode facile (attention, les derniers boss, déséquilibrés, restent particulièrement tenaces).

Il est par ailleurs possible d’activer une aide dans les combats, notamment pour placer les parades et les esquives dans un timing parfait. Le fait que les développeurs aient pensé à tendre la main aux joueuses et aux joueurs est une excellente initiative. Cela permet à Stellar Blade d’être plus accessible alors que sa philosophie repose sur des combats techniques et un gameplay riche.

