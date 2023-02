Un film et une série à voir chaque jour, sur les plateformes de SVOD : c’est le nouveau format de Numerama, conçu pour vous épargner des heures de recherche interminables avant de profiter de votre soirée canapé. En ce mardi 7 février 2023, nous avons sélectionné pour vous un récit imaginé par Christopher Nolan (Inception) et une série historique parodique hilarante.

Le film Dunkerque sur Prime Video, un récit de guerre au timing impeccable

Coincé entre Interstellar et Tenet, véritables cartons au cinéma et ailleurs, Dunkerque n’est pas forcément le film le plus connu de Christopher Nolan. Habitué aux thématiques plutôt fantastiques (Inception), superhéroïques (The Dark Knight) et poétiques (Le Prestige), loin des récits terre à terre, le réalisateur américain avait étonné en proposant cette oppressante variation sur le thème de la guerre.

Inspiré d’une histoire vraie, celle de l’opération Dynamo, qui a permis d’évacuer des troupes britanniques, coincées à Dunkerque en 1940, le long-métrage mélange le destin de soldats, pilotes ou civils de l’époque. Pour les incarner, Christopher Nolan a de nouveau choisi un casting impressionnant : Fionn Whitehead (Black Mirror : Bandersnatch), Tom Hardy (Mad Max : Fury Road), Cillian Murphy (Peaky Blinders), Kenneth Branagh (Harry Potter) ou le chanteur Harry Styles. Comme toujours avec ce réalisateur, il y a un petit twist, que nous ne révélerons pas, mais qui permet à Dunkerque de se distinguer des narrations de guerre habituelles. Sans être le meilleur de Nolan, le film plaira à coup sûr à tous les amateurs d’Histoire.

À voir si vous avez aimé : Inception ; Tenet ; 1917 ; Il faut sauver le soldat Ryan

À voir si vous cherchez : film historique ; récit de guerre ; scénario original ; Harry Styles en tenue de combat ; Tom Hardy (encore) sous un masque

La série Planète Cunk sur Netflix, un faux documentaire historique so british

Vous vous êtes déjà demandé si les momies pouvaient faire du vélo ? Nous, pas vraiment, mais Philomena Cunk, oui. Ce personnage de journaliste totalement stupide, vue dans Cunk on Britain, trimballe sa bêtise aux quatre coins du monde pour raconter la grande Histoire de notre planète. Mais ne vous attendez pas à parfaire votre culture historique en vue d’un prochain Trivial Pursuit endiablé (non). Planète Cunk (ou Cunk on Earth) est plutôt un condensé d’humour anglais sous la forme d’un faux documentaire, tout de même éclairé par des entretiens avec de véritables spécialistes universitaires.

Disponible sur Netflix, cette série en seulement 5 épisodes de 30 minutes chacun est le petit shot d’humour dont vous aviez besoin, ce mardi 7 février 2023. La brillante actrice britannique Diane Morgan, qui interprète Philomena Cunk, a un don pour développer son comique absurde avec un flegme déconcertant. Vous allez adorer la voir demander à des chercheurs de confirmer que Jésus serait la première victime de la cancel culture, ou expliquer pourquoi une invasion barbare ne s’est pas arrêtée dans une pizzeria locale de Rome. Et on attend déjà la deuxième saison de cette parodie de la BBC, co-écrite par Charlie Brooker (Black Mirror), avec impatience.

À voir si vous avez aimé : The Office ; Black Mirror ; Documentary Now! ; American Vandal

À voir si vous cherchez : parodie ; épisodes courts ; humour anglais ; interviews d’historiens ; questions surprenantes ; relativiser sur votre propre bêtise

