Alice Oseman est la créatrice de Heartstopper. Alors que la série Netflix diffuse la (géniale) saison 2 dès ce jeudi 3 août 2023, voici le guide des autres ouvrages de l’autrice, de la saga Heartstopper elle-même à L’année solitaire, Loveless et I was born for this.

Elle était très attendue, elle est désormais disponible sur Netflix : la saison 2 de Heartstopper est enfin arrivée le 3 août 2023. Créée par Alice Oseman, la série britannique portée par Joe Locke (Charlie Spring) et Kit Connor (Nick Nelson) est tirée de ses propres romans graphiques.

En plus de la saga Heartstopper, on doit d’autres ouvrages — non graphiques — à Alice Oseman, jeune prodige ayant publié pour la première fois à 17 ans. Son travail a toujours cette même particularité de décrire la vie adolescente contemporaine, en prenant soin d’une véritable représentation. De fait, Alice Oseman produit une œuvre douce, bienveillante, mais importante par le sérieux et la gravité des thèmes abordés. Voici le guide des tomes d’Heartstopper et de ses autres livres.

Source : Heartstopper, tome 1

Heartstopper prend initialement la forme de romans graphiques — écrits et dessinés par Alice Oseman.

Cette saga est actuellement constituée de 4 tomes :

Tome 1 : Deux garçons. Une rencontre

Tome 2 : Un secret

Tome 3 : Un voyage à Paris

Tome 4 : Choses sérieuses

La saison 1 de la série repose sur les deux premiers, la saison 2 sur le troisième (le fameux voyage à Paris).

Un cinquième tome — qui sera le dernier ! — est attendu pour novembre 2023. Il sortira en France probablement quelques mois après.

L’année solitaire

L’année solitaire, Alice Oseman // Source : Traduit par Anne Delcourt

Vous connaissez Tori Spring ? Ce n’est autre que la sœur de Charlie dans Heartstopper, bien entendu ! C’est par elle que tout a commencé dans l’aventure littéraire d’Alice Oseman, en tout cas dans le circuit de l’édition, en 2014, alors que l’autrice n’a que 17 ans. On y découvre une adolescente pessimiste et même cynique. Une exploration de la santé mentale, quand communiquer devient si difficile.

Il s’agit là d’un roman, et non d’un roman graphique, contrairement à Heartstopper. Mais, il faut relever qu’il s’agit du même « univers ». On y retrouve Charlie, de ses propres mots « la plus belle personne que je connaisse », et on y entend parler de ses troubles alimentaires.

2 novellas dans l’univers de Heartstopper

Après la publication de L’année solitaire, Alice Oseman a publié deux novellas (romans courts) dans l’univers de Heartstopper :

Nick et Charlie : une petite histoire qui se situe à un tournant de leur relation (dans le futur de Heartstopper, mais qui peut se relire indépendamment).

Cet hiver : la période des fêtes de fin d’année du point de vue de Tori et Charlie… pour qui ces fêtes ne sont pas si faciles.

Les deux novellas d’Alice Oseman connectées à L’année solitaire et Heartstopper.

Loveless

Loveless, Alice Oseman // Source : Traduit par Valérie Drouet

Dans Loveless, c’est un nouveau personnage qu’imagine Alice Oseman : Georgia. Adolescente fraichement arrivée à la fac, à l’époque où les crushs semblent être légion autour d’elle, entre amours et attirances. Ce sont pourtant des sentiments dont elle se sent quelque peu étrangère. Elle va alors décider de trouver l’amour pour être comme tout le monde. Mais, ce n’est pas si simple. Ce roman explore notamment les notions d’asexualité et d’aromantisme.

Alice Oseman a déjà eu l’occasion d’expliquer que cet ouvrage était en partie inspiré de son expérience lorsqu’elle était à l’université. « Cela a été très difficile à écrire parce que j’ai dû déballer beaucoup de sentiments très sombres et de choses que j’avais vécues quand j’étais plus jeune et que je ne comprenais pas ma sexualité. »

Silence radio

Silence Radio, Alice Oseman // Source : Traduit par Anne Guitton

Silence radio est narré par Frances. Une adolescente sage et extrêmement studieuse, perçue par tout le monde comme l’intello — dans le sens assez cliché du terme. « Pour tout le monde, je suis Frances. Frances la sérieuse, la solitaire, la discrète. » Mais Frances est également une passionnée d’arts… et de « Silence radio », une chaîne YouTube. C’est ensuite grâce à une rencontre amicale hors du commun qu’elle va pouvoir développer cette autre partie de sa personnalité. Comme Heartstopper, c’est un roman qui derrière sa légèreté et sa douceur, aborde des thématiques difficiles et importantes.

I was born for this

I was born for this, Alice Oseman // Source : Traduit par Valérie Drouet

Angel est une fan du boys band The Ark, tellement fan que cette passion dévorante est devenue sa raison d’être, dans laquelle elle se noie totalement, presque en s’excluant socialement de ce fait. Mais, de l’autre côté, on a un second point de vue : Jimmy, le leader de The Ark. Lui vit certes son rêve musical, mais l’anxiété sociale et son manque de confiance le rattrapent du fait de la célébrité. Leur rencontre va bouleverser leurs situations émotionnelles respectives. Un roman sur la quête d’identité, sur ce qui nous définit, et tout le flou — voire la perte de repères — que cela accompagne.

