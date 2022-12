Netflix va sortir en décembre une nouvelle série sur l’univers de The Witcher : Blood Origin. Cette histoire, complètement inédite dans l’univers du sorceleur, va transporter le public des siècles en arrière.

Une nouvelle série sur l’univers de The Witcher arrive en SVOD sur Netflix au mois de décembre. Son nom ? Blood Origin. Il s’agit de l’un des projets variés qu’a la plateforme de streaming sur l’univers du sorceleur. On sait qu’une saison 3 arrive pour la série principale, ainsi qu’une future saison 4 (sans Henry Cavill). Un autre film d’animation est aussi en chantier.

Quelle est l’histoire de The Witcher: Blood Origin ?

Oubliez ici Geralt de Riv, Siri, Yennefer ou Triss. The Witcher: Blood Origin plonge le public des centaines d’années en arrière — plus exactement 1200 ans avant ce que l’on connaît de l’univers créé par l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Ce préquel est inédit et entièrement original. En clair, il ne provient pas des textes de l’auteur. C’est une « histoire oubliée ».

Dans ce bond dans le temps, on doit découvrir l’émergence du tout premier sorceleur et « les événements qui ont conduit à la ‘conjonction des sphères’, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu’un ». On pénétrera aussi dans la civilisation elfique, avant sa chute et l’arrivée fracassante des humains.

Quel casting et quels personnages pour The Witcher: Blood Origin ?

Compte tenu de l’époque dans laquelle se place Blood Origin, les personnages sont inédits — nous ne croiserons pas de noms familiers. Les régions et les villes du continent devraient aussi ne pas être évidentes à reconnaître, puisque des noms elfiques étaient utilisés à l’époque — par exemple Xin’trea sera renommé plus tard en Cintra.

Les trois principaux personnages s’appellent Eile, Fjall et Scian. Du côté du casting, seul un nom sort du lot : Michelle Yeoh. L’actrice malaisienne jouera Scian. Demain ne meurt jamais, Tigre et Dragon, The Lady, Mémoires d’une geisha, Everything Everywhere All at Once… son talent n’est plus à prouver. Eile sera jouée par Sophia Brown et Fjall par Laurence O’Fuarain.

Fjall, Scian et Eile. // Source : Netflix

Qui est derrière The Witcher: Blood Origin ?

Trois noms sont à retenir : Lauren Schmidt Hissrich, qui est la showrunneuse — la directrice du projet, en somme — de la série The Witcher, participe à la production de Blood Origin. Declan de Barra occupe le poste de showrunner. Enfin, Andrzej Sapkowski est le consultant créatif, qui doit s’assurer que les idées du projet correspondent à sa vision.

Quelle est la date de sortie de The Witcher: Blood Origin ?

Le 25 décembre 2022.

The Continent as you've never seen it before ⚔️ Dec 25. pic.twitter.com/MEiZFIpRI2 — The Witcher (@witchernetflix) November 10, 2022

Combien d’épisodes pour The Witcher: Blood Origin ?

La série comptera quatre épisodes, soit une mini-série. « Je voulais que ce soit un coup de poing dans la figure, pour que vous ne puissiez pas le quitter des yeux », a expliqué Declan de Barra. D’où ce format très compact, sans longueur — à en croire le showrunner, qui a aussi décrit sa création comme une sorte de long-métrage en deux parties.

Où regarder The Witcher: Blood Origin ?

La série sera disponible exclusivement sur Netflix.