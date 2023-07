Un nouvel acteur va incarner Geralt de Riv dans la saison 4 de The Witcher. Netflix a renouvelé la série, alors que Henry Cavill s’en va.

The Witcher va changer. La deuxième partie de la saison 3 est désormais en ligne sur Netflix depuis le 27 juillet, avec des épisodes toujours aussi excellents. Si la saison se termine par un nouveau départ pour Yennefer, Ciri et Geralt, la suite de la série elle-même va entraîner obligatoirement un renouveau encore plus grand : Henry Cavill s’en va. Définitivement. Mais la série, elle, est bien renouvelée par le service SVOD.

Quel acteur remplace Henry Cavill dans The Witcher ?

Liam Hemsworth devient Geralt de Riv

Netflix a d’ores et déjà choisi le remplaçant d’Henry Cavill : ce sera Liam Hemsworth, qui deviendra donc Geralt de Riv, le Sorceleur. Au cinéma, l’acteur a notamment été vu dans les Hunger Games.

Quid de Yennefer de Vengerberg, Ciri, Jaskier ?

Aucun autre changement au casting n’a été annoncé par Netflix. De fait, on peut anticiper que Anya Chalotra reste Yennefer, de même que Freya Allan pour Ciri, Joey Batey pour Jaskier, Mimi Ndiweni pour Fringilla, ou encore Anna Shaffer en Triss.

Ciri et Yennefer formeront un trio avec un Geralt au nouveau visage, en saison 4. // Source : Netflix

Comment Henry Cavill va-t-il être remplacé dans l’intrigue de The Witcher ?

La grande question de changement de casting, pour un personnage aussi important que le héros, est le « comment ». D’autant plus que le season finale n’évoque absolument pas une telle transition.

Dans un monde empreint de magie, on pourrait imaginer qu’il est assez facile de créer une forme de morphing, un changement d’apparence. C’est quelque chose que The Witcher a déjà montré à l’écran, dans une moindre mesure. Par ailleurs, à la fin de saison 3, avec Geralt sur le point de mourir, on pouvait imaginer que cela aurait été un moyen de le sauver — mais il a finalement été sauvé par Yennefer et s’en est joyeusement allé tuer des gardes malfaisants (on peut donc supposer qu’il est en forme).

La showrunneuse et les producteurs sont souvent interrogés sur le sujet. « Nous devons être très prudents, car la façon dont Liam sera intégré dans la quatrième saison est un énorme spoiler et nous ne voulons vraiment pas le gâcher », indique Tomek Baginski, l’un des producteurs, à The Express. Selon lui, ce serait très proche des idées des romans originels. Il ajoute que « chaque histoire peut être racontée à partir de très nombreux points de vue — et parfois ces points de vue et ces versions des histoires sont très, très différents de ce que l’on pensait être la vérité. »

Il n’en fallait pas moins que des fans interprètent cette déclaration comme l’intégration d’un multivers dans The Witcher — ce qui n’est pas présent dans les livres. Cette hypothèse n’a toutefois pas vraiment d’éléments l’étayant.

Geralt et Yennefer dans la saison 3 de The Witcher. // Source : Netflix

Dans une autre interview, Baginski a aussi déclaré que la transition serait « très fidèle au lore », ajoutant que « c’est très proche de ce qui a été défini dans les livres et je pense que ce changement sera impeccable. Mais en même temps, ce sera un nouveau Geralt, un nouveau visage pour ce personnage et je pense que ce sera très, très excitant à voir. »

Si l’on résume : il n’y a pas vraiment d’indice sur cette transition, d’un point de vue narratif, car il s’agit vraisemblablement d’une surprise, formant un trop gros spoiler pour que l’équipe nous en donne quoi que ce soit. La théorie d’un multivers est relativement exclue, malgré l’emballement des fans.

Date : pour quand est la saison 4 de The Witcher ?

Le service de streaming ne compte pas annuler The Witcher de sitôt. La série de fantasy devrait donc se poursuivre sur quelques saisons encore. La saison 4 est commandée. Cependant, la grève des scénaristes et des acteurs paralyse les productions américaines. Ni le tournage ni l’écriture de la saison 4 n’ont démarré. Ne vous attendez pas à découvrir Liam Hemsworth en Sorceleur avant l’été 2025. Et c’est bien dommage, étant donné cette fin de saison chargée de suspense.

