La première partie de la saison 3 de The Witcher est sur Netflix, ce jeudi 29 juin 2023. Ces 5 épisodes sont, à eux seuls, tout ce que l’on aime voir dans cette série de fantasy portée par Henry Cavill, Anya Chalotra et Freya Allan. Notre avis.

Ce n’est pas la saison finale de The Witcher, mais la dernière d’Henry Cavill : la première partie de la saison 3 est dorénavant sur Netflix. En 5 nouveaux épisodes, la série rappelle pourquoi on l’aime tant. Sans chercher à être excessivement ambitieuse, elle coche toutes les cases de ce que l’on attend d’une bonne série de fantasy, avec des personnages que l’on adore retrouver.

La saison 3 reprend là où on avait laissé Geralt, Ciri et Yennefer, sur les chemins, fuyant les forces qui menacent Ciri. Ces nouveaux épisodes sont-ils à la hauteur ? La réponse est oui, même s’il n’y en a que 5 — la seconde partie est attendue fin août.

Yennefer dans la saison 3 de The Witcher. // Source : Netflix

Après Geralt et Ciri, le temps de Yennefer dans la saison 3

La saison 2 était celle de Ciri. Peu complexifiée au début de la série, The Witcher s’était finalement entièrement consacrée à la jeune héroïne dans son excellent second chapitre — via son entraînement chez les sorceleurs, notamment. C’était parfaitement cohérent et avait permis de construire un tandem attachant faisant office de ciment à la narration. Cette exploration avait cependant délaissé Yennefer, qui disposait certes d’un arc important, mais semblait en retrait de l’exploration psychologique des personnages. La saison 3 semble dérouler le tapis rouge à Yennefer.

La sorcière, sur la voie de la rédemption, est décrite comme un personnage plus complexe ; et les nouveaux épisodes font d’ailleurs honneur à son intelligence émotionnelle et politique, ce qui était moins accentué auparavant. Ce, en lui conférant notamment le rôle tutélaire — qu’elle mérite par les épreuves qu’elle a elle-même traversées lors des précédentes saisons — de mentor de Ciri.

Yennefer et Ciri dans la saison 3. // Source : The Witcher, Netflix

The Witcher poursuit également sa route narrative basée sur de l’aventure : sans chercher à être pompeuse, et on l’en remercie, la série Netflix nous entraîne de quête en quête, combattre des monstres, déjouer des embuscades, au renfort des coups d’épée majestueux d’Henry Cavill ou des sorts jetés par Ciri et Yennefer. Des intrigues politiques — car il y a évidemment des complots — se rajoutent, non sans quelques retournements inattendus comme on peut les apprécier. En clair : avec la saison 3 de The Witcher, il y a un mot d’ordre : on s’amuse.

Ce qui n’étouffe pas pour autant le côté « dark » de l’univers, mais on ne peut pas dire que la série soit particulièrement glauque ou violente. C’est justement un équilibre plaisant : The Witcher maintient sans cesse un monde de magie noire et de personnages malfaisants, sans nous mettre mal à l’aise avec une mise en scène lugubre ou à la violence exacerbée. Point de spectacle malsain, donc, mais du spectacle, oui, et rempli d’humour (bien sûr que Jaskier est de nouveau au rendez-vous).

Quand ce n’est pas Geralt qui manie l’épée, c’est Ciri. (Et Jasker chante) // Source : Netflix

La série ne se repose pas pour autant sur ses lauriers : on retiendra tout particulièrement la narration déstructurée de l’un des épisodes, qui dévoile peu à peu ce qu’il s’est déroulé durant une soirée, via un puzzle de points de vue. Là encore, on se prend au jeu. En définitive, The Witcher se distingue nettement dans sa capacité à raconter de la fantasy d’aventure, avec un sans-faute (pour l’instant).

Les 5 premiers épisodes de la saison 3 sont disponibles à partir de ce 29 juin. La deuxième partie, avec 3 autres épisodes (6-7-8), sera sur Netflix le 27 juillet.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !