Alors que Sex Education vient de s’achever, au terme d’une saison 4 pleine d’amour et d’émotion, il peut être difficile de se consoler de la fin de cette série ado, devenue culte. Heureusement, 3 séries disponibles sur Netflix seront parfaites pour rester dans le thème : Hartley, cœurs à vif, Le sexe en bref et Mes premières fois.

On ne pensait pas que ce jour arriverait si vite, et pourtant : l’heure est venue de dire au revoir à nos personnages préférés de Sex Education, après seulement 4 saisons de haute volée. La série britannique restera évidemment dans les annales (et oui), après avoir ouvert le débat autour de la sexualité, adolescente ou non. Une ode à la bienveillance, qui nous a accueilli dans son cocon de douceur depuis 2019 et qu’il faut désormais quitter, à reculons.

Pour combler le vide laissé par Otis, Maeve, Jean, Eric, Adam et toutes ces merveilleuses personnalités attachantes, vous pouvez évidemment replonger dans Sex Education depuis le début, ou découvrir des séries similaires, disponibles sur les plateformes de SVOD. Sur Netflix, vous avez ainsi le choix entre le reboot inclusif d’Hartley, cœurs à vif, les bases théoriques détaillées dans Le sexe en bref ou la mignonnerie décalée de Mes premières fois.

Hartley, cœurs à vif sur Netflix, la petite cousine australienne de Sex Education

Si votre adolescence rime avec les années 1990, alors vous avez probablement fréquenté Hartley High, à vos heures perdues, devant votre télévision. Ce lycée australien abritait les peines et les joies des personnages d’Hartley, cœurs à vif, entre sexe, drogue et rock’n’roll. En 2022, Netflix se donnait pour mission de rouvrir les portes de cet établissement de Sydney, avec une nouvelle génération devant la caméra. Exit Nick, Katarina ou Drazic et bonjour Darren, Amerie et Harper, qui font face à une carte des relations amoureuses, affichée dans les couloirs du lycée, et à des cours d’éducation sexuelle obligatoires. De légers désagréments, qui nous rappellent évidemment les grandes heures de Sex Education.

Ce reboot de la série culte des années 1990 se concentre ainsi majoritairement sur la vie intime des ados, sur leurs doutes, leurs questionnements de genre et leurs désillusions. En seulement 8 épisodes, Hartley, cœurs à vif parvient à mettre littéralement à nu les préoccupations adolescentes avec une modernité bluffante, tout en ne manquant pas de faire des clins d’œil à son aînée. Et comme Sex Education, la série australienne se démarque en posant de nouvelles pierres importantes à l’édifice des représentations, notamment de l’autisme, de l’asexualité ou de la non-binarité. Un petit bonbon queer un brin trop court, dont on attend une saison 2 avec impatience.

Le sexe en bref sur Netflix, les parents inquiets de Sex Education

Même après avoir vu les 4 saisons de Sex Education, des petites questions d’ordre intime trottent dans votre tête et vous n’osez pas les poser ? Ça tombe bien, Le sexe en bref pourra très probablement y répondre, tout en détails et en douceur, grâce à la voix off de la chanteuse et actrice Janelle Monáe (Glass Onion, Les Figures de l’Ombre). Courte, rapide, et efficace, cette mini-série documentaire en seulement 5 épisodes, de moins de 30 minutes chacun, nous embarque dans un cours d’éducation sexuelle fun et instructif.

Des fantasmes à la contraception en passant par l’attirance romantique et physique ou l’accouchement, toutes les thématiques sont abordées de façon aussi bienveillante que dans Sex Education, et il faut avouer que ça fait un bien fou au moral. Véritable outil pédagogique, pour leurs ados en quête d’identité comme pour leurs parents qui ont manqué d’infos sur le sujet, Le sexe en bref mélange animation et prises de vues réelles pour faire passer son message important : faites l’amour, ou non, mais toujours sans complexe, ni tabous.

Mes premières fois sur Netflix, la petite sœur gnan gnan de Sex Education

Pour retrouver le confort d’une série feel good après la quatrième et dernière saison de Sex Education, vous êtes au bon endroit : Mes premières fois distribue une bonne dose de guimauve moelleuse au fil de ses 4 saisons, agrémentée d’un soupçon d’humour décalé. Créée par Mindy Kaling (The Mindy Project, The Office), cette comédie est centrée sur le personnage de Devi Vishwakumar, une adolescente indo-américaine qui tente désespérément de devenir populaire au lycée. Et son objectif du moment est clair : perdre sa virginité avec le plus beau garçon du coin.

Disons-le clairement : on enchaîne avec bonheur les épisodes de Mes premières fois, regorgeant de bons sentiments, et qui ont même l’avantage d’être bien plus courts que ceux de Sex Education. Misant sur son aspect comique, cette création Netflix se fait également plus sérieuse dans sa volonté de représenter enfin la communauté indienne à l’écran. Il ne faut vraiment pas être allergique au gnan-gnan et aux séries ados un brin simplistes dans leur narration pour apprécier Mes premières fois. Mais si vous recherchez particulièrement ces aspects réconfortants, alors vous allez l’adorer.

