Sortie de nulle part sur Netflix, sans réelle promotion, la pépite anglaise Mon Petit Renne (7 courts épisodes) a déjà traumatisé de nombreux spectateurs avec son histoire de harcèlement malsain. Pour découvrir d’autres fictions similaires, voici 4 séries à voir sur Netflix : You, Dirty John, The Watcher ainsi qu’Unbelievable.

À première vue, Mon Petit Renne pourrait évoquer une adorable série réconfortante. C titre cache une réalité bien plus sombre : un harcèlement aux graves conséquences, réellement vécu par le créateur, auteur et comédien Richard Gadd. Dans cette production Netflix, il revient sur cette histoire de stalking terrifiante, en 7 épisodes de seulement 30 minutes chacun.

Alors après avoir visionné l’intégralité de cette première saison, déjà comparée à Misery, Fleabag ou I May Destroy You pour son humour noir et ses thématiques importantes, que voir après Mon Petit Renne en streaming sur Netflix ?

You // Source : Netflix / Lifetime

You sur Netflix, quand le conte de fées se transforme en cauchemar

Bien avant l’inquiétante Martha de Mon Petit Renne, un autre personnage (presque) parfait nous faisait frissonner de terreur depuis déjà quatre saisons : celui de Joe Goldberg dans You. En attendant de retrouver sa voix-off dans une ultime salve d’épisodes, bientôt sur Netflix, l’occasion est parfaite pour se replonger dans ce thriller psychologique, autour d’un libraire aux faux airs de prince charmant.

« Faux », puisque le conte de fées se transforme rapidement en une obsession malsaine pour Beck, une cliente devenue coup de foudre amoureux.

Si You connaît un succès toujours intact à chaque nouvelle saison, c’est notamment grâce au charisme de Penn Badgley, qui fait ici son grand retour après ses débuts dans Gossip Girl. Un sex-appeal qui trouble parfois le propos de la série, provoquant une fascination paradoxale de la part des fans pour ce Docteur Jekyll et Mr Hyde de l’amour.

Mais You parvient tout de même à déconstruire avec brio les injonctions qui pèsent encore trop souvent sur les femmes, le tout enveloppé dans une narration addictive, sous forme de plaisir coupable. C’est un bingo.

Dirty John sur Netflix, quand le mariage idéal se transforme en cauchemar

Du documentaire Making a Murderer à la série doudou Only Murders in the Building, les intrigues de true crime n’ont jamais cessé d’inspirer le petit écran, ces dernières années. Dirty John, débutée en 2018, n’échappe pas à la règle. Les premiers épisodes de cette anthologie, dont chaque saison est donc indépendante, sont ainsi inspirés d’un podcast américain centré sur John Meehan. Ce véritable escroc a arnaqué la femme d’affaires Debra Newell, lui promettant monts et merveilles, avant de l’entraîner dans une spirale de manipulation.

La série Dirty John se place pour une fois du côté des victimes, en relatant ce fait divers troublant, incarné ici par les excellents Connie Britton (Friday Night Lights, The White Lotus) et Eric Bana (Hulk). À noter que la saison 2, consacrée à la meurtrière Betty Broderick, vaut moins le détour, mais peut tout de même occuper un week-end pluvieux après la fin de Mon Petit Renne.

The Watcher sur Netflix, quand la maison parfaite se transforme en cauchemar

Un mois seulement après avoir dévoilé la très controversée Dahmer, le créateur prolifique Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) revenait sur le devant de la scène de Netflix en octobre 2022 avec une autre série, toujours adaptée de faits réels : The Watcher.

Cette fois, l’intrigue addictive des 7 épisodes possède une seule adresse : le 657 Boulevard à Westfield, dans le New Jersey. C’est là qu’un couple marié, pensant avoir enfin emménagé dans une maison de rêve, devient l’obsession d’un harceleur qui se nomme lui-même le « Veilleur » (ou « The Watcher », en VO, donc).

Bien plus horrifique que Mon Petit Renne, ce thriller aborde des thématiques similaires, avec une situation de stalking qui prend des proportions de plus en plus dramatiques. Les deux séries partagent également une inspiration commune : la vraie vie.

The Watcher dépeint ainsi l’histoire de la famille Broaddus, qui a réellement été la cible de lettres de menaces pendant plusieurs mois. Comme souvent, la série prend de nombreuses libertés scénaristiques avec le fait divers original, pour mieux nous glacer le sang, en attendant la deuxième saison, déjà commandée par Netflix.

Unbelievable sur Netflix, quand les victimes deviennent coupables

Si Mon Petit Renne est centrée sur le harcèlement subi par Donny de la part de Martha, à qui il a offert une simple tasse de thé, la série Netflix aborde également de graves thématiques liées à des agressions sexuelles endurées par le personnage principal.

Sur ces sujets, toujours aussi importants en 2024, une fiction en particulier fait office de référence : Unbelievable. Les 8 épisodes retracent le travail de deux détectives, à la recherche d’un violeur qui a notamment détruit la vie de Marie Adler, une jeune adolescente.

Remarquable dans son traitement sensible et engagé d’une véritable enquête journalistique, lauréate d’un prix Pullitzer, ce drame dénonce la culture du viol de toute une société, mais surtout la double peine supportée par les victimes, qui deviennent encore trop souvent des suspectes aux yeux de la police et de la justice.

Une série coup de poing, qui résonne fort avec nos vécus actuels, portée par un trio d’actrices au sommet : Kaitlyn Dever (The Last of Us), Merritt Wever (The Walking Dead) et Toni Collette (À Couteaux Tirés).

